Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta (29/11)

A Lua cheia em Gêmeos trouxe uma agitação mental e um aspecto desafiador entre Mercúrio e Netuno e desde segunda-feira estamos mais dispersos e distraídos. E se nesses últimos dois dias, você não conseguiu fazer tudo que se propôs a fazer, tudo bem. Você está num momento de muitas descobertas. Os problemas e assuntos mundanos podem esperar, mas há um trabalho muito importante no seu interior que tem que ser feito agora, um problema que deve ser solucionado agora antes que prossiga. E hoje a lua amanheceu no signo de Câncer e o sentir vai ser o teu modo de saber. E do passado você só precisa levar os aprendizados, não precisa repetir e viver as lembranças dolorosas e assuntos inacabados. A Lua em Câncer vai fazer um pacto com Saturno, que chega com sua foice e vai na raiz do problema. Chegou a hora de assumir as responsabilidades pelas suas escolhas e tudo ficará bem. A Lua em Câncer é mãe, morada, ninho, útero… Dar à luz aos teus sonhos. Celebra a tua libertação.

Áries

Diante de tantas confusões, incertezas e flutuações, o universo pede cautela. Esteja atento(a) às emoções ocultas e aos enganos que estão surgindo e confie na sua intuição. Evite decisões impulsivas, pois tudo vai se revelar naturalmente. Nem tudo é evidente à primeira vista, mas em tempos de incerteza, confie no processo.

Touro

Continue avançando, taurino(a). Você está no comando da sua jornada, mas é importante manter a direção com firmeza. Hoje é um dia de superar obstáculos com confiança e persistência. Tente canalizar suas energias para alcançar metas específicas e muito cuidado com as distrações ou dúvidas. Hoje o céu te convida a abraçar a jornada com coragem e vigor.

Gêmeos

Algumas mudanças são inevitáveis, geminiano(a). deixe fluir, se entregue e se adapte mais uma vez. A vida é feita de ciclos e assim como as estações do ano, existem os altos e baixos. Quero te lembrar que, embora algumas coisas estejam fora do seu controle, você pode escolher como reagir e aprender com as experiências. Esteja aberto(a) a novas oportunidades e confie no curso natural dos eventos.

Câncer

Hoje você vai ter consciência do que precisa ser finalizado na sua vida, canceriano(a). Libere o que não serve mais, seja um padrão de pensamento, relacionamento ou situação, e permita que novas oportunidades e perspectivas floresçam. Encare as transições com coragem e aceitação, compreendendo que, muitas vezes, é preciso deixar ir para que algo mais significativo possa emergir.

Leão

Em meio aos altos e baixos da vida, a moderação e a paciência são virtudes valiosas a serem cultivadas, leonino(a). Encontre o meio-termo nas situações desafiadoras do momento, busque a calma interior e tente agir com ponderação, evitando extremos. O dia pede tranquilidade, permita que a serenidade guie suas escolhas e ações.

Virgem

Seja mais audacioso(a), virginiano(a). No momento presente é benéfico que você se liberte das amarras convencionais e se aventure mais no desconhecido. Abrace a sua jornada com a mente aberta, disposição e alegria, pois só assim os caminhos se abrem. Não espere o momento perfeito, ele não existe.

Libra

Pode ser que você tenha que lidar com alguma mudança inesperada. Aceite, encare essas mudanças como oportunidades de crescimento e transformação, mesmo que inicialmente pareçam desafiadoras. Algo está desmoronando na sua vida para que você descubra uma força interior que o capacita a enfrentar os desafios de maneira corajosa e a transformar a crise em oportunidade.

Escorpião

Você está num momento de compreender e superar as próprias limitações e dependências. Aproveite os aspectos favoráveis no céu para olhar de perto para os padrões de comportamento que podem estar agindo como correntes em sua vida. Reconhecer e questionar essas amarras pode abrir caminho para a libertação pessoal.

Sagitário

Embora desafios e confrontos possam surgir, é importante abordá-los com uma mentalidade aberta e estratégica. Evite o confronto, busque soluções colaborativas em meio à competição. Em vez de lutar contra os outros, considere unir forças para alcançar objetivos comuns. Com diplomacia e respeito mútuo, você pode transformar desafios aparentemente negativos em oportunidades para o crescimento pessoal e para o fortalecimento dos laços interpessoais.

Capricórnio

O céu te convida a administrar seus recursos com eficiência, tomar decisões financeiras ponderadas e cultivar a segurança material. Você precisa construir uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Pode ser que você tenha que assumir responsabilidades, seja firme em suas decisões.

Aquário

Seja honesto consigo mesmo e com os outros, aquariano(a). Não esqueça que a transparência é fundamental para construir relacionamentos sólidos e superar desafios. Ao agir com integridade e enfrentar as situações de maneira direta, você pode evitar conflitos desnecessários e construir confiança mútua. Este é um convite para cultivar uma abordagem ética e responsável diante das adversidades.

Peixes

Perseverança e resiliência em meio aos desafios, pisciano(a) Embora você possa ter enfrentado obstáculos significativos, ainda há força dentro de você para continuar avançando. Não desista diante das adversidades, utilize a experiência e a sabedoria adquirida para se fortalecer. Este é um momento para se manter firme em suas convicções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.