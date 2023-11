Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta (15/11)

Mercúrio segue mais livre do que nunca no signo de sagitário. E nesse momento você quer muito mais da vida, ou seja, alargar os caminhos e ir mais longe. E, nessa busca por um sentido, não esqueça que o que é verdadeiro não necessita de muitas palavras. Você não precisa explicar nada para ninguém. Hoje Mercúrio e Vênus estão no comando, facilitando os processos e tentando encontrar uma solução. Você vai se sentir renovado(a). Esse aspecto facilita as trocas, reuniões, acordos e negociações. Faça contatos, conheça gente nova, eleve seu pensamento. A deusa do amor promete trazer um pouco de harmonia para o seu feriado. Aproveite para se permitir alguns prazeres.

Áries

Os últimos dias foram bem corridos e você não teve muito tempo para focar no que realmente te deixa feliz. Aproveite o feriado e foque no que precisa ser resolvido. Pode ser que você não consiga descansar, pois precisa dar aquele empurrãozinho nos afazeres. Mas faça uma pausa, encontre um amigo(a) e arrume um tempinho para conversar com seu par sobre seus projetos futuros.

Touro

Mesmo diante desse caos, hoje pode ser aquele dia de respiro. Tente encontrar alguns minutos de paz. Faça alguma atividade que lhe proporcione prazer e nutre seu corpo e sua mente. Hoje é um bom dia para repensar seus hábitos. Onde você deseja mudar?

Gêmeos

Depois de dias desafiadores, Mercúrio traz um pouco de leveza. Tudo que você precisa fazer hoje é deixar as preocupações de lado e tentar fazer algo prazeroso. Pode ser um hobby ou um passeio agradável. Tente encontrar pessoas que te inspiram e alegram o teu coração.

Câncer

Hoje o dia pede que você fique em casa, pois é no seu lar que você encontra a calma. Aproveite o feriado para curtir em casa com a família ou amigos, o importante é que a companhia seja agradável. Talvez seja um bom momento para arrumar sua casa e deixá-la mais confortável.

Leão

O feriado será bem tranquilo. Mercúrio alinhado com Vênus pode trazer boas notícias ou você pode receber uma ligação especial. Eleve sua comunicação e prefira os papos agradáveis e conversas inspiradoras. Escreva um texto alto astral e publique nas suas redes sociais. O mundo está precisando de boas notícias, aquelas que alimentam a alma.

Virgem

Aproveite a harmonia proporcionada por Mercúrio e Vênus e fique um pouco em casa. Você precisa de um momento para aliviar a tensão mental. Tente organizar suas ideias, seus papéis, documentos, revise suas finanças. O período está excelente para negociação e acordos ou qualquer movimento que favoreça a sua vida financeira.

Libra

Suas habilidades comunicativas estarão em alta, libriano(a). Hoje é um ótimo dia para reuniões, conversas e apresentações, principalmente aquelas que ressaltam seus valores e talentos. Pode ser que um encontro abra portas para novas experiências e novos projetos.

Escorpião

Aproveite o feriado e se volte para dentro. Tente respirar e planejar um pouco. Mercúrio e Vênus em harmonia pedem para que você pense em estratégias financeiras ou em como você pode alcançar uma paz interior maior. Tente meditar um pouco e permita que a paz interior se estabeleça.

Sagitário

Mercúrio e Vênus prometem fortalecer laços com amigos verdadeiros. É um dia ótimo para participar de eventos sociais e espalhar seu brilho por aí. Esteja aberto(a) para dar e receber apoio. Tente encontrar seus amigos e celebre a amizade.

Capricórnio

Um insight brilhante pode chegar naquele momento de pausa. Ou talvez você receba um convite inesperado para uma conversa esclarecedora. Não deixe de expressar seus sentimentos. O momento está favorável para restaurar pontes. Sua habilidade em se comunicar de forma clara e compassiva estará em alta.

Aquário

O dia pede diálogos inspiradores com amigos ou mentores. Pense alto e planeje uma viagem ou se envolva em uma pesquisa. Busque se conectar com pessoas interessantes. Não tenha medo de sonhar. Você é muito maior do que você imagina.

Peixes

Pode ser que hoje você receba uma mensagem especial ou que seu coração seja tocado de alguma forma. Troque ideias com pessoas que te inspiram. Hoje o dia está perfeito para você focar naquele projeto que você vem adiando.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.