Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta (11/1)

Hoje a Lua continua transitando por Virgem e, durante a manhã, forma um trígono com Mercúrio Retrógrado em Capricórnio, direcionando nosso foco para a forma de nos comunicar e transmitir informações importantes. No final da tarde, a Lua formará um trígono com Urano em Touro, favorecendo tudo que envolve reestruturação, organização e praticidade. Você pode sentir a necessidade de organizar seu ambiente de trabalho, buscar novas formas de colocar em prática suas tarefas e estar mais atento às melhorias que são possíveis. Além disso, a Lua em Virgem diz muito sobre a nossa saúde, nos ajudando a perceber quais aspectos (físicos e emocionais) que estão precisando de mais cuidados. É preciso sair do modo automático para prestar mais atenção nas nossas necessidades básicas.

Áries

A presença da Lua em Virgem desperta uma vontade de colocar todas as pendências em dia. Essa energia ajuda, também, a dar o pontapé inicial nos projetos que você quer desenvolver em 2023. Por outro lado, tenha cuidado com os exageros. Mudanças radicais e excesso de compromissos podem te deixar esgotado.

Touro

Hoje a Lua forma trígono com Urano em seu signo, sendo um ótimo momento para fazer as mudanças que são necessárias em sua rotina. Aproveite o autocuidado proporcionado por Virgem para se alimentar melhor, sair para caminhar e ter momentos de reflexão.

Gêmeos

A presença da Lua em Virgem proporciona mais foco no trabalho, e também te deixa mais introspectivo. O trígono entre a Lua e Mercúrio, seu planeta regente, ajuda a comunicar melhor suas necessidades para as pessoas com quem você se relaciona. Apenas tome cuidado para não acabar fazendo muitas exigências.

Câncer

A presença da Lua em Virgem te dá energia para buscar resultados, o que pode gerar frustrações, já que seu lado mais crítico está aflorado. É preciso ter cuidado para que essa energia não acabe fazendo com que você, canceriano, assuma mais tarefas do que é capaz de realizar e acabe se sobrecarregando.

Leão

A entrada da Lua em Virgem, ajuda você, leonino, a se sentir mais focado em relação aos seus objetivos profissionais. É um ótimo momento para desenvolver projetos, buscar novos conhecimentos e se dedicar ao seu lado intelectual.

Virgem

A presença da Lua em seu signo, formando trígono com Urano, potencializa seu lado mais prático e disciplinado. Você está mais atento a pequenos detalhes, o que te ajuda a identificar o que precisa ser transformado. Por isso, esse é um ótimo dia para seguir seus instintos no campo profissional.

Libra

Os trânsitos do dia influenciam você, libriano, a buscar aperfeiçoamento intelectual e a desenvolver projetos que coloquem suas necessidades como prioridade. É importante perceber que, muitas vezes, você acaba se colocando de lado para ajudar quem ama, deixando até mesmo a sua saúde em segundo plano.

Escorpião

A Lua em Virgem gera um foco maior para seu lado racional, deixando um pouco de lado os seus sentimentos. Você, escorpiano, pode se sentir irritado com todas as cobranças que estão vindo à tona. Busque encontrar equilíbrio entre suas obrigações e suas necessidades, para que seu dia flua com mais leveza.

Sagitário

A presença da Lua em Virgem traz um desafio para as pessoas de Sagitário, já que exige de você uma postura mais séria e racional. Além disso, sua impulsividade pode ser alvo de muitas críticas, vindas de você mesmo e dos outros.

Capricórnio

A presença da Lua em um signo de terra, assim como o seu, evidencia sua busca constante por organização e disciplina. Você, capricorniano, pode pecar pelo excesso e acabar se sentindo sem motivação, por conta da quantidade de burocracias e cobranças. Tente fazer uma pausa para examinar como você está se sentindo no âmbito físico e mental.

Aquário

A Lua em Virgem traz um foco maior para seu lado profissional, mas o excesso de cobranças pode fazer com que você aja de forma arrogante. Você, aquariano, pode se sentir mais inspirado e ter grandes ideias. Procure seguir sua intuição e se organizar para buscar sua independência.

Peixes

A Lua em Virgem chama a atenção para como você vem cuidando do seu corpo e das suas emoções. É importante reconhecer suas necessidades, para entender como inseri-las na sua rotina de forma mais leve. Aproveite o ‘gás’ do começo do ano para se colocar como prioridade.