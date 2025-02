Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (9/2)

Este domingo encerra uma semana em que muitas portas se abriram e tudo começou a fazer mais sentido. Com o Sol e Mercúrio em conjunção no signo de Aquário – um fenômeno conhecido como cazimi – há um fortalecimento da clareza mental e da sua capacidade de enxergar novos caminhos. É um dia propício para projetar o futuro e perceber, com nitidez, quais sonhos e planos valem a pena seguir.



Além disso, Marte forma um trígono harmonioso com Saturno, convidando você a agir com determinação e disciplina. É hora de se comprometer com suas metas, manter o foco e deixar de lado distrações, autossabotagens ou caprichos que só atrasam o seu desenvolvimento. Aproveite esse impulso de energia para dar passos concretos em direção aos seus objetivos. Esteja presente, caminhe firme e dedique-se ao que realmente importa.

Áries

Você está com a mente fervilhando de ideias e entusiasmo. O Cazimi em Aquário estimula sua criatividade e o desejo de fazer diferente. Aproveite para planejar projetos que exijam ousadia, mas não pule etapas. Com Marte – seu regente – em harmonia com Saturno, disciplina e persistência serão suas melhores aliadas agora.

Touro

É hora de colocar a cabeça no lugar e perceber que algumas mudanças podem ser inevitáveis para o seu crescimento. O cazimi em Aquário ilumina questões profissionais e de vida material. Invista em cursos, planeje suas finanças e considere estratégias de longo prazo. Marte em trígono com Saturno reforça a importância da determinação e do planejamento paciente.

Gêmeos

Este é um momento de insights profundos sobre o que você valoriza de verdade. O Cazimi em Aquário pode trazer revelações sobre parcerias, recursos compartilhados e até mesmo sobre sua forma de lidar com o emocional. É um excelente período para buscar terapias, meditações ou atividades que tragam clareza interna. Com Marte e Saturno em trígono, assumir compromissos claros consigo mesmo(a) será fundamental.

Câncer

Leão

Seu dia a dia e suas rotinas são iluminados pelo cazimi em Aquário. É um bom momento para reorganizar tarefas, implementar melhorias no ambiente de trabalho ou cuidar mais da saúde. Tenha foco na praticidade e invista em métodos que aumentem sua produtividade. Com Marte em trígono com Saturno, disciplina e constância nas pequenas metas fazem a diferença.

Virgem

Libra

A energia aquariana desperta em você a vontade de criar, se expressar e se conectar com o prazer de viver. Use esse período para explorar hobbies e paixões, mas lembre-se de trazer uma dose de objetividade para não perder prazos ou obrigações. Com Marte em harmonia com Saturno, é hora de equilibrar diversão e responsabilidade, garantindo progresso sem perder a leveza.

Escorpião

O Cazimi em Aquário ilumina questões familiares e emocionais, trazendo à tona reflexões sobre suas bases e seu lar. Talvez surjam ideias sobre mudanças, reformas na casa ou na forma de se relacionar com parentes. Marte (seu regente) em trígono com Saturno sugere a necessidade de maturidade na comunicação e no lidar com as próprias emoções. Foque em diálogos claros e construtivos.

Sagitário

Para você, o céu incentiva o aprendizado e a expansão mental. O Cazimi em Aquário favorece trocas, estudos e novos pontos de vista. É um bom dia para iniciar aquele projeto de escrita, curso ou palestra que estava no papel. Já o trígono entre Marte e Saturno pede responsabilidade no uso das palavras e ações: seja direto(a), mas também coerente com o que promete.

Capricórnio

As questões materiais e de valor pessoal ganham destaque. Use a clareza trazida pelo Cazimi em Aquário para repensar finanças, investimentos ou até mesmo entender o valor que você dá ao seu trabalho. Com Marte em trígono com Saturno, aja de forma estruturada, planejando cada passo com cuidado. Aproveite para revisar metas de longo prazo e estabelecer prioridades.

Aquário

Com Sol e Mercúrio em conjunção no seu signo, este é o seu momento de brilhar, aquariano(a). Sua visão e criatividade estão em alta, gerando ideias originais para o futuro. Porém, lembre-se de que a energia de Marte em trígono com Saturno pede compromisso e ação constante. Equilibre ousadia e responsabilidade para avançar com solidez.

Peixes

O Cazimi em Aquário acontece no seu mundo subjetivo, trazendo insights sobre a vida espiritual, a intuição e o inconsciente. Aproveite para meditar, fazer terapias ou simplesmente refletir em silêncio. Você pode ter “cliques” importantes sobre seus próximos passos. Com Marte e Saturno em trígono, transformar essas revelações em atitudes concretas dependerá da sua firmeza de propósito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.