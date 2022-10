Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (9/10)

Libra

A conjuntura astrológica deste domingo está intensa em vários sentidos, devido aos vários aspectos que a Lua em Áries está formando com outros astros. No início do dia, esse astro forma uma oposição com Vênus e com o Sol em Libra, o que nos leva a perceber de forma mais intensa aquelas coisas que estão nos incomodando em nossos relacionamentos. Logo após, a Lua se encontra com Quíron, o que significa que algumas feridas podem ser tocadas nesse momento. Além disso, a Lua entra na fase cheia no signo de Áries por volta das 18 horas. Essa fase lunar é relacionada à expansividade, as coisas se tornam mais intensas e mais claras, mas isso também significa que precisamos ter cuidado com a impulsividade. Apesar dessa Lua cheia nos ajudar a "sacudir a poeira", ativando nossa força e coragem, esse domingo tende a ser um pouco estressante e requer uma dose extra de paciência para não entrarmos em discussões.A nova fase do ciclo lunar que se inicia hoje desperta força e motivação para realizar nossos desejos, mas é preciso ter cuidado para não ir com muita sede ao pote. Aproveite esse ânimo para resolver as pendências que se acumularam e agir pensando em seu propósito. É preciso se planejar antes de fazer mudanças importantes.Como os cancerianos são regidos pela Lua, essa nova fase que se inicia indica também um novo momento em sua vida. Aproveite as energias arianas para tomar coragem de deixar para trás tudo aquilo que não está mais sendo favorável para o seu crescimento. O excesso de apego apenas atrasa sua evolução.A potência da Lua cheia em Áries faz com que você se sinta mais preparado para fazer mudanças em sua vida. Porém, a presença de muitos astros em Libra indica a necessidade de fazer as coisas com mais calma e consciência. Não tente encontrar o caminho que trará resultados mais rápidos. A caminhada é o momento mais importante, que pode te levar aonde você quer chegar.A Lua cheia em Áries traz luz para algumas situações que estavam confusas para você, mas é preciso ter cuidado para não tomar atitudes precipitadas. Em um primeiro momento, é mais importante compreender a forma como você se sente em relação ao que está vivendo para, assim, saber o que deve ser feito de forma mais consciente.A quadratura que está acontecendo entre Saturno em Aquário e Urano em Touro vem te impulsionando a criar coisas novas, que você gostaria de ter ao seu alcance. Isso pode estar relacionado a uma nova ferramenta, agenda ou planilha para o trabalho, ou mesmo à coisas domésticas.A nova fase lunar faz com que você se sinta mais autoconfiante e indica um período de renovação em sua vida. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo a sua volta, analise o comportamento das pessoas com quem você se relaciona e reflita sobre o que você deseja alcançar antes de dar os primeiros passos em direção ao seu objetivo.A Lua cheia em Áries faz com que você consiga tomar decisões de forma mais assertiva, mas é preciso ter cuidado com a forma que você fará isso. As transformações que você deseja fazer em seus relacionamentos afetivos precisam ser tema de diálogo.As retrogradações que marcaram as últimas semanas trouxeram alguns imprevistos e sentimentos desafiadores. Busque refletir sobre o que deve ser alterado para transformar aquilo que não está mais sendo favorável em sua vida. A Lua cheia em Áries te ajuda a ter mais coragem para priorizar mais a si mesmo e para se desapegar de velhos hábitos.Principalmente no começo do dia, tenha cuidado para que toda essa energia ariana não se transforme em ansiedade, já que você pode se prender em pensamentos de cobrança e autocrítica, relacionados às coisas que você precisa cumprir na semana que está se iniciando.A nova fase lunar te impulsiona a fazer mudanças, mas é preciso ter cuidado com a impulsividade. Reflita sobre aquilo que não aconteceu como planejado nas últimas semanas, porque as retrogradações que estavam acontecendo nos mostram aquilo que precisa ser repensado. Confie na sua intuição.Durante as últimas semanas, você pode ter se sentido mais desanimado, como se as coisas não estivessem correndo como esperado. Porém, é importante aprender a ter resiliência para encontrar formas de crescimento em meio às adversidades.Muitas vezes, quando você evita assuntos delicados para que não aconteçam discussões, a situação acaba se tornando uma bola de neve. A Lua nova em Áries pode despertar esses sentimentos de forma mais nítida e é preciso ter cuidado para não acabar se expressando de forma agressiva.