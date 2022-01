Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (9/1)

Esse domingo é um dos dias mais poderosos de janeiro, despertando em nós a possibilidade de renovação através das energias da Lua crescente que acontece em Áries, por volta das 15 horas. O início de uma nova fase lunar em um signo de fogo desperta em nós mais energia e força de vontade, indicando que os próximos dias serão incríveis para nos movimentar e direção daquilo que queremos conquistar.

Além disso, o Sol e Vênus retrógrada estão formando uma conjunção em Capricórnio e este forte aspecto nos direciona a rever alguns assuntos que podem estar precisando de ajustes, principalmente em se tratando dos relacionamentos afetivos.

Capricórnio

A Lua em Áries está formando um sextil com Mercúrio que se encontra em Aquário. Esse aspecto é considerado benéfico na Astrologia e indica que os capricornianos se tornam mais abertos para dialogar. Aproveite as energias da Lua crescente para dar lugar ao novo e enxergar o mundo sem deixar que seus preconceitos sejam predominantes.

Aquário

A influência da Lua crescente em Áries pode despertar algum conflito, principalmente no ambiente familiar. Isso acontece porque nos sentimos sem paciência quando a Lua está neste signo, e a força dessa fase lunar pode fazer com que os nativos de Aquário ajam de forma um pouco arrogante. Tenha cuidado para que a determinação não acabe te levando a atropelar o que está pela frente.

Câncer

O planeta regente dos cancerianos está formando um um sextil com Mercúrio em Aquário, que é um aspecto super favorável para expandir a mente, ter conversas inspiradoras e ideias inovadoras. Saia da sua zona de conforto, converse sobre assuntos diferentes, com algo que você não tem costume ou conheça um novo lugar.

Escorpião

Alguma ideia que você alimenta internamente, seja um sonho profissional, uma conquista pessoal ou um bem material, tende a vir à tona nesse momento. As energias dessa fase lunar te impulsionam a agir com mais coragem e pioneirismo. Por isso, aproveite esse momento para dar ouvidos aos seus instintos e investir mais em suas próprias ideias.

Peixes

Os nativos de Peixes podem (e devem) aproveitar toda a força e assertividade que é despertada por essa nova fase lunar em Áries, para assumir suas responsabilidades com coragem. Você perde muito tempo duvidando de si mesmo e é preciso quebrar esse padrão colocando suas ideias em ação. A influência das energias arianas te ajudam a perceber que pensar demais faz com que você permaneça estagnado.

Gêmeos

A Lua crescente em Áries te convida a se movimentar até mesmo no sentido literal, deixando a preguiça de lado e despertando o seu corpo. Por mais que o descanso seja muito importante, a nossa mente apenas estará saudável e ativa quando estiver alinhada ao corpo. Por isso, reflita sobre os excessos: você tem se cuidado, tem sido preguiçoso ou tem exigido demais de si mesmo.

Libra

A Lua crescente em Áries é benéfica para que você comece a colocar em prática novos hábitos pessoais e profissionais. Porém, é preciso ter cuidado com a cobrança, que também tende a ser excessiva nesse momento, já que as energias arianas nos deixam ansiosos. Lembre-se que resultados grandiosos precisam de tempo e dedicação.

Virgem

A Lua crescente em Áries pode fazer com que os nativos de Virgem ajam de maneira autoritária. O impulso que sentimos nessa fase lunar faz com que você queira tomar atitudes que deem resultados visíveis, mas isso pode acabar gerando conflitos com as outras pessoas envolvidas. Tenha cuidado com a forma que você comunica suas ideias.

Áries

A Lua crescente que acontece no seu signo hoje faz com que você se sinta mais determinado para agir com coragem, fazendo as mudanças que você sabe serem necessárias para resolver alguma pendência que vêm se acumulando. Porém, é preciso ter cuidado para não ir com muita 'sede ao pote' e acabar tomando decisões precipitadas

Leão

A Lua em Áries faz com que você se sinta mais animado e confiante em si mesmo, para começar novos planos e focar naquilo que realmente faz sentido para você. Porém, como Leão também é um signo de fogo, é preciso ter cuidado para que você não deixe toda essa energia se transformar em ansiedade e até mesmo em irritabilidade.

Touro

O Sol está formando uma conjunção com Vênus (planeta regente de Touro) em Capricórnio desde ontem. O encontro desses dois astros te convida a refletir sobre a sua autoestima e a forma como ela tem afetado seus relacionamentos. Perceba que a sua força interna é maior do que qualquer tipo de dependência emocional que pode ser criada de forma inconsciente.

Sagitário

A Lua crescente em Áries pode fazer os sagitarianos agirem com impulso, o que terá grandes consequências, já que as energias capricornianas (que estão em alta devido ao posicionamento do Sol e de Vênus) são relacionadas às cobranças e à responsabilidade. É necessário aprender a direcionar suas energias de forma produtiva, mas não impulsiva.



