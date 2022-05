Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (8/5)

Aquário

Capricórnio

Câncer

Escorpião

Libra

Leão

Peixes

Virgem

Touro

Gêmeos

Sagitário

Áries

Hoje a Lua entra na fase crescente enquanto está passando pelo signo de Leão, nos convidando a descobrir mais sobre nós mesmos, incluindo novos prazeres. Além disso, essa fase lunar pode despertar certo egoísmo e, conjunta a presença do Sol em Touro, evidencia o materialismo. Essa fase lunar representa o momento em que nossas ideias e planos que foram cultivados na última fase lunar começaram a frutificar. Porém, esses frutos também dependem de um cuidado especial em que mente e espírito (o Sol e a Lua, respectivamente) precisam estar em harmonia. Cuidado do lado emocional, torna-se possível organizar seus pensamentos, para que a tensão entre esses dois astros não gere irritação e confusão mental.Os nativos de Aquário são regidos por Urano, que está formando uma quadratura com a Lua hoje. Esse aspecto tenso pode fazer com que você sinta uma maior necessidade de espaço, mas não tenha paciência para comunicar isso, o que pode acabar gerando desentendimentos e deixando seu parceiro inseguro.A oposição que esse a Lua crescente em Leão está formando com Saturno (planeta regente de Capricórnio) hoje pode fazer com que você se sinta sufocado emocionalmente, sem compreender seus sentimentos. Sendo assim, tenha cuidado para não tomar decisões impulsivas.O signo de Câncer se relaciona com o cuidado maternal, a doação e a abnegação. Por isso, a Lua crescente que acontece hoje se configura como um convite para que você olhe mais para si mesmo. Cuidar do outro é algo tão natural que você pode acabar deixando de priorizar suas necessidades e, consequentemente, perde a sua identidade.Os nativos de Escorpião podem ser considerados pessoas controladoras, o que se configura como uma grande dificuldade para suas relações amorosas, porque você não gosta de ser contrariado. Aproveite a conjuntura astrológica atual para refletir sobre possíveis prejuízos que esse comportamento tem causado.Um dos maiores desafios dos librianos é compreender suas próprias emoções e tomar decisões assertivas com base nelas. O aspecto que está se formando entre a Lua e Saturno hoje evidencia essa dificuldade, sufocando seus sentimentos e mexendo com a sua autoconfiança. Não duvide de si mesmo por pensamentos passageiros.Os nativos de Leão são regidos pelo Sol, que forma uma quadratura com a Lua crescente no seu signo hoje. Esse aspecto tenso pode fazer com que você tenha atitudes impulsivas, que não são compatíveis com seus próprios sentimentos. O seu orgulho faz com que você seja teimoso mesmo nas situações em que sabe que pode estar errado.Os piscianos são empatas natos, que acabam se dedicando mais aos outros do que a si mesmos, tomando os problemas de quem ama como seus próprios. Por isso, é importante aproveitar essa lunação para avaliar o quanto você tem abdicado por outras pessoas, lembrando que, posteriormente, isso gera frustração para ambas as partes.Os nativos de Virgem são naturalmente sérios e reservados. Nesse momento em que a Lua está formando uma oposição com Saturno, você pode se sentir incomodado com emoções intensas, mas que são incompreensíveis caso você tente entendê-las apenas pelo ponto de vista racional. Acolha seus sentimentos sem julgá-los.Hoje Lua está formando uma quadratura com o Sol, que se encontra em Touro. Esse aspecto tenso indica um momento delicado, principalmente na vida financeira. Tenha cuidado para não tomar decisões baseadas apenas em suas ambição. As propostas que são ‘boas demais para ser verdade’ provavelmente trarão prejuízos.Os nativos de Gêmeos costumam não ter problema para expressar suas ideias, sendo carismáticos e convincentes. Porém, o aspecto tenso que a Lua está formando com Saturno hoje, somado à 'sinceridade tóxica’ despertada pelas energias leoninas, pode alterar essa realidade, fazendo com que você seja mal interpretado.Hoje a Lua está formando uma oposição com Saturno, o que pode dificultar a comunicação, fazendo com que você seja mal interpretado. Por isso, é necessário ter paciência para se expressar, principalmente em se tratando de assuntos delicados que envolvam a pessoa com que você se relaciona (ou deseja se relacionar).Hoje a Lua está formando um aspecto tenso com o Sol, que aflora as emoções de forma um pouco perigosa, nos deixando egocêntricos e aventureiros. Por isso, é muito importante se esforçar para não falar algo indevido em um momento estressante ou tomar alguma decisão arriscada.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.