Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (8/10)

Não brinque com fogo porque o domingo não está para esse tipo de brincadeira. Não tome nenhuma decisão no calor do momento, pois você pode se arrepender depois. Evite lugares lotados, tumultos, reações explosivas, esportes de alto impacto ou qualquer atividade que possa ferir seu corpo. As discussões acaloradas roubam a cena no almoço de domingo. A pressão pode subir. Isso tudo porque o domingo está sob a gestão de Marte e Plutão tensionados, armados e provocativos. Mas vale lembrar que a falta de controle das reações emocionais será, mais uma vez, a possibilidade de libertação de sentimentos profundos que estão aprisionados e acabam sendo prejudiciais.

Mas Vênus saiu da sua zona de sombra e chegou para prestar socorros. Depois de um bom tempo trabalhando as questões leoninas, Vênus chega em Virgem tomando pé de cada detalhe e de tudo que foi revisado na sua retrogradação em Leão. Quando Vênus ficou retrógrado no meio da selva, você se permitiu olhar para os seus desejos e expressá-los de modo afirmativo. Mas no signo de virgem, o que importa é o que é saudável e o que te faz bem. Planeje momentos inesquecíveis ou dê passos importantes, com o discernimento virginiano. Cuida para não ser cri-cri demais.

Áries

O domingo vai ser um pouco estressante, ariano(a). Pode ser que seu parceiro(a) fique de mal humor e acabe estragando o almoço de domingo.

Respire fundo, evite brigas e discussões. Esse aspecto vai trazer um chefe ou um parceiro de trabalho abusivo ou um um parceiro insatisfeito. Não se envolva, não vale a pena! A chegada de Vênus em Virgem vem te ensinar que: "Se estiver custando sua saúde, está custando caro demais".

Touro

O domingo chega com um confronto entre Marte e Plutão. E você vai ter que manter a paciência. Vênus, seu planeta regente, entra em Virgem, dando uma forcinha. Sua estrela vai brilhar mais ainda. Aposte no seu charme e carisma, pois um admirador pode surgir. Aproveite o domingo (ou até o dia 8/11) para reacender a chama no seu relacionamento ou arrumar aquela gaveta bagunçada.

Gêmeos

Cuidado com gastos, apostas, investimentos. Guarde o cartão de crédito. A tensão entre Marte e Plutão pode trazer alguma instabilidade financeira. E a entrada de Vênus em Virgem vai pedir conforto e bem-estar. Que tal começar pela casa? Até o dia 08/11 arrume sua casa, coloque flores ou mude os móveis do lugar. Esse movimento vai te trazer paz interna.

Câncer

Encerre ciclos, busque soluções. Tudo que você está buscando é estabilidade, mas hoje temos uma tensão entre Marte e Plutão e tudo indica que você pode viver possíveis conflitos ou instabilidade na vida privada. Não force nenhuma situação, evite conflitos. Antes de tomar qualquer decisão, respire! Vênus chega em Virgem e mostra que você, pelo menos até o dia 8/11, busca por entendimentos - seja em que situação for. Se você tem algo a dizer, essa Vênus promete fazer você encontrar as palavras certas. Semei a harmonia na sua vida.

Leão

O domingo é marcado por uma energia densa, portanto, não corra riscos, leonino(a). Com Marte e Plutão no palco, melhor ficar atento(a). Evite locais muito movimentados. O melhor lugar para aproveitar o domingo é na sua casa. Curta sua própria companhia, tire um tempo para você, pois hoje temos também a chegada de Vênus à Virgem. E até o dia 8/11 você pode organizar sua vida financeira. Que tal usar sua criatividade e fazer uma renda extra, mas cuidado com os gastos, pense antes de fazer compras impulsivas. Planeje!

Virgem

Hoje o Céu não está para brincadeira, virginiano(a)! Marte e Plutão estão em pé de guerra, trazendo conflitos e tensão, principalmente em assuntos ligados às finanças e relacionamento. Porém, como toda nuvem densa acaba se dissipando, a boa notícia é que Vênus chega para suavizar as coisas para o seu lado e fazer um trânsito bem-vindo até 8/11. É um ótimo período para trabalhar a sua autoestima e reavaliar suas prioridades.

Libra

A tensão entre Marte e Plutão vai testar sua paciência. O ambiente doméstico vai ferver e talvez você tenha que resolver um conflito familiar ou um problema íntimo que decidiu aparecer logo nesse domingo. Mas a boa notícia é que Vênus em Virgem chega para lhe socorrer e equilibrar um pouco as coisas. Dê atenção às coisas simples ou aquelas que passam despercebidas. Diante dos estresses você passará a valorizar mais as pequenas coisas. Até o dia 8/11, organize sua rotina e suas emoções.

Escorpião

Atenção redobrada, querido(a) Escorpiano(a)! Marte e Plutão estão armados até os dentes e o melhor a fazer é se preservar, já que esses dois são seus planetas regentes. Evite situações de risco, como discussões acaloradas no trânsito ou práticas esportivas perigosas e não chegue perto da panela de pressão. Mas não entre em pânico, Vênus vem lhe socorrer e vai levantar o astral e dar uma revitalizada nas suas amizades. Você tem até o dia 8/11 para festejar mais com seus amigos, fortalecer os laços e, quem sabe, até encontrar um novo paquera no seu grupo de amigos.

Sagitário

Cuidado com as decisões impulsivas e agressivas, sagitariano(a) — provavelmente você irá se arrepender depois de ter feito desta maneira. Espera passar essa tensão Marte e Plutão para decidir. O bom é que Vênus chega para suavizar o processo. E até o dia 8/11 sua vida social vai ficar mais movimentada. Aproveite esse momento e promova encontros. Não se isole.

Capricórnio

Evite qualquer tipo de confronto direto. Imagina que você descobre algo desagradável em relação a um amigo ou grupo e a única coisa que você pode fazer é contar até dez e respirar fundo. É isso mesmo, não reaja. Uma resposta impulsiva poderá prejudicar sua reputação a longo prazo. Até porque com Vênus transitando por Virgem entre 8/10 e 8/11, traz a oportunidade de encontrar pessoas e viver situações que ajudam a alavancar a vida profissional. O período é ótimo para melhorar sua imagem pública e mostrar seus projetos para o mundo.

Aquário

O domingo pede silêncio. Não faça nada no calor do momento que possa se arrepender depois. Sobretudo em questões envolvendo debates políticos ou religiosos, tente manter a calma e não entrar em confrontos. Respeite a ideia do outro. Felizmente, a chegada de Vênus em Virgem vai dar uma amenizada no clima e a partir desta data, as relações interpessoais tendem a ser mais harmoniosas e equilibradas — pelo menos até 8/11.

Peixes

Cuidado com a quadratura entre Marte e Plutão (dia 8), que traz um alerta vermelho para ações impulsivas. Não fale sem pensar. Pesquise antes de falar. Cuidado com seus argumentos. Ainda mais com Vênus chegando em Virgem a partir do dia 8. Até 8/11 o momento é favorável para questões que envolvam heranças, ou dinheiro conjunto. Também favorece (e muito) sua vida sexual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.