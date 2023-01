Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (8/1)

Hoje a Lua está em Leão, deixando o domingo com um foco maior para o lazer, para seus prazeres, buscando levar a vida com mais autoestima e confiança. Essa energia é ótima para buscar sua versão mais livre e autêntica, priorizando seu bem-estar.

Aproveite o dia para se vestir bem, cuidar de você, se movimentar e apreciar a luz interna que é amplificada por essa Lua. Ao longo do dia, teremos dois trânsitos importantes, o primeiro é a oposição da Lua com Vênus em Aquário, trazendo um pouco de atrito nos seus relacionamentos.

O segundo é um aspecto mais positivo, um sextil entre a Lua e Marte, que traz uma fluidez para seu final de tarde, dando mais coragem para ter conversas sobre o futuro, confiança sobre seus próximos passos. Aproveite para experimentar coisas novas e se inspirar.

Leão



A entrada da Lua em seu signo potencializa seu lado mais nobre, para priorizar seu bem estar, trazendo autonomia e confiança para falar sobre seus desejos e seu futuro. Aproveite esse domingo para fazer coisas diferentes, já que sua criatividade vai estar mais aflorada.

Virgem



As retrogradações que vem acontecendo, de Marte e Mercúrio, fazem você repensar suas atitudes e escolhas, para poder entender melhor o que realmente deseja. Aproveite o trígono entre Mercúrio (seu planeta regente) e Urano para ver a vida com um novo olhar, mais criativo e inspirador.

Touro



Mercúrio em Capricórnio forma trígono com Urano em seu signo, fazendo com que você repense suas prioridades e dê uma desacelerada. Aproveite o domingo para comer algo que goste e descansar. Ao final do dia, separe um tempo para organizar sua semana e tirar um pouco do excesso de cobrança que podem surgir.

Gêmeos



A retrogradação do seu planeta regente, Mercúrio, surge como forma de pensar suas ações de forma diferente, saindo um pouco do tradicional e entendendo mais a fundo como suas ações vêm influenciando seu futuro. É importante entender que nem tudo está sob seu controle, mas pequenas mudanças podem ajudar você a chegar onde deseja, de forma mais criativa e consciente.

Capricórnio



A entrada da Lua em Leão enfatiza a necessidade de buscar mais qualidade em relação a sua rotina. Aproveite o trígono entre Mercúrio e Urano para definir o que vem sendo produtivo ou não, e como organizar suas metas e prioridades para a semana. Você pode se sentir mais otimista e corajoso para se movimentar e fazer pequenas mudanças.

Libra



A Lua está formando oposição com Vênus, seu planeta regente, trazendo a necessidade de se atentar aos seus relacionamentos. Busque ter mais cuidado já que alguns atritos podem surgir no começo da tarde. Além disso, a presença da Lua em Leão aumenta sua autoestima, priorizando o autocuidado neste domingo.

Peixes



A entrada da Lua em Leão, traz a necessidade de se movimentar. Aproveite essa força para sair um pouco e estar ao lado de outras pessoas, mas cuidado com as pequenas discussões que podem surgir no começo da tarde. Tenha em mente suas prioridades e como deseja estabelecê-las ao longo da semana.

Escorpião



A entrada da Lua em Leão potencializa sua força, capacidade de reinvenção e mudanças. Aproveite os trânsitos do dia para refletir sobre as situações mais desafiadoras que vem vivendo e como deseja modificá-las. É um ótimo dia para planejar sua semana.

Áries



A Lua em Leão forma sextil com Marte Retrógrado em Gêmeos, fazendo com que você, ariano, se sinta mais disposto a se comunicar e deixar algumas coisas de lado para que seu dia flua de forma mais leve. Contudo, é importante se atentar ao excesso de pensamentos, que pode deixar você mais ansioso.

Aquário



A entrada da Lua em um signo oposto ao seu pode acabar trazer mais clareza em relação às suas prioridades e autoestima. Você, aquariano, pode se sentir mais independente e se movimentar em busca dos seus ideais.

Câncer



A entrada da Lua em Leão traz uma maior autoestima e confiança para você canceriano, priorizando seu ponto de vista e buscando trazer como foco uma melhor versão do que deseja realizar neste ano. Essa energia permite que você tenha mais autonomia e não dramatize tanto as escolhas das outras pessoas.

Sagitário



A presença da Lua em Leão enfatiza o lado mais otimista dos sagitarianos, fazendo com que seu olhar se volte para suas necessidades e a forma como irá alcançá-las. Aproveite esse domingo para se movimentar e ter novas experiências, pequenas mudanças na rotina podem ajudar a amenizar o cansaço mental e físico.



