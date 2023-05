Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (7/5)

Câncer

Touro

Virgem

Gêmeos

Escorpião

Sagitário

Peixes

Áries

Aquário

Libra

Capricórnio

Leão

O horóscopo deste domingo (07) começa com a intensa Lua Cheia em Sagitário, que nos direciona a buscar novas aventuras. Porém, como ainda estamos sentindo a força do Eclipse, esse é um período muito poderoso, que requer cuidado com os impulsos. Além disso, Lua em Sagitário forma quadratura com Saturno em Peixes no início da manhã, trazendo um tom de cobrança e responsabilidade. Mas não se preocupe, a entrada da Vênus em Câncer no final da manhã traz uma energia mais amorosa e acolhedora para equilibrar as coisas. À noite, a Lua em Sagitário forma um trígono com Quíron, trazendo a oportunidade de curar feridas emocionais e encontrar novas perspectivas, vontades e caminhos. Dedique-se a atividades que te ajudem a se sentir mais conectada com seu propósito e planeje os próximos passos em direção aos seus objetivos.A entrada da Vênus em Câncer traz uma energia ainda mais amorosa e acolhedora para você, canceriano. É um momento favorável para cuidar das relações e se conectar com aqueles que você ama. Aproveite para expressar seu afeto e valorizar as trocas emocionais.Neste domingo, Vênus (o planeta regente de Touro) entra em Câncer, trazendo uma energia mais amorosa e acolhedora para sua vida. É um momento favorável para se conectar com as pessoas que você ama e fortalecer as relações. Valorize o afeto e a troca de carinho, taurino.A influência do Eclipse em Escorpião, que aconteceu no dia 5, pode trazer transformações profundas para sua vida. É um momento para deixar para trás o que não serve mais e se reinventar. Aproveite para trabalhar sua autoestima e seguir em frente com mais segurança.Ainda estamos sentindo a forte influência do Eclipse em Escorpião, que aconteceu na sexta-feira (05). Esse trânsito traz transformações e renovações para sua vida, permitindo que você deixe para trás o que não serve mais. Aproveite essa oportunidade para se reinventar e seguir em frente com mais leveza.O recente Eclipse em Escorpião pode trazer mudanças significativas em sua vida, provocando a vontade de se transformar e crescer. Com a entrada de Vênus em Câncer, você pode se sentir mais sensível e amoroso com as pessoas ao seu redor. Este é um momento ideal para buscar aquilo que te nutre e que alimente a sua alma.A Lua Cheia em Sagitário está trazendo muita energia para o seu signo, te incentivando a explorar novas aventuras e buscar experiências emocionantes. Este é um ótimo momento para se dedicar a atividades que te façam sentir livre e inspirado.Com a Lua em Sagitário formando quadratura com Saturno em Peixes, você pode sentir uma pressão para realizar tarefas e cumprir compromissos. Lembre-se de não se sobrecarregar e de manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Aproveite a noite para relaxar e se conectar com atividades e pessoas que te tragam paz e equilíbrio.A Lua em Sagitário forma um trígono com Quíron em Áries, trazendo uma oportunidade de cura emocional para você. É um momento propício para buscar novas perspectivas e traçar novos caminhos em direção ao seu propósito. Use sua energia de forma positiva e siga em frente com confiança.A entrada de Vênus em Câncer pode trazer alguns desafios, porque desperta seu lado mais sensível e vulnerável. Tente se conectar com sua sensibilidade e abra-se para as emoções que surgem em seu coração. Este é um momento ideal para se dedicar a atividades que o ajudem a se sentir mais acolhido e nutrido.Com a entrada de Vênus (planeta regente de Libra em Câncer, você pode sentir um forte impulso de dedicar mais tempo e esforço para fortalecer seus relacionamentos. Seja carinhoso e expressivo com aqueles que você ama, e busque quebrar barreiras que foram criadas entre você e sua família.Com a Lua em Sagitário formando quadratura com Saturno, seu regente, pode haver uma sensação de cobrança e responsabilidade pensando sobre você. Reserve um tempo para fazer algo que o ajude a relaxar e a se sentir melhor. Isso ajudará a manter sua energia equilibrada e sua mente clara.Hoje a Lua Cheia em Sagitário traz uma energia intensa e desafiadora. É hora de se libertar de crenças limitantes e buscar novas experiências que ampliem seus horizontes. Aproveite a energia criativa e ousada deste trânsito para se expressar de forma autêntica e inspiradora.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.