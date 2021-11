Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (7/11)

As movimentações astrológicas dos últimos dias foram intensas, a começar pela lunação em Escorpião, que marca o início de um novo ciclo. Como esse signo é relacionado às transformações mais profundas que passamos em nosso processo de evolução pessoal, será necessário encarar nossas sombras e inseguranças nesse novo ciclo lunar.

Além disso, a entrada de Vênus em Capricórnio na última sexta-feira (05) desperta uma modificação de postura em nossos relacionamentos pessoais, já que as energias capricornianas evidenciam a necessidade de responsabilidade afetiva. E hoje a Lua está transitando por Sagitário, nos deixando mais criativos e expansivos. Porém, a disciplina capricorniana é oposta à liberdade sagitariana, o que pode gerar certos conflitos.

Capricórnio

Como o autocontrole tem grande importância para você, é possível que hoje você se sinta irritado. Isso acontece porque o cenário astrológico atual coloca em foco duas tendências opostas: a responsabilidade de Saturno e a visão mais tranquila de Sagitário, beirando o comodismo de ‘deixar a vida levar’. Aproveite para refletir sobre formas de encontrar equilíbrio entre essas polaridades.

Aquário

O atual posicionamento dos astros pode levar você, aquariano, a adotar uma postura um pouco indiferente, mas, ao mesmo tempo, os problemas envolvendo suas relações estão te afetando profundamente. O orgulho pode fazer com que você evite expressar esses sentimentos, o que te ajuda a não se envolver em discussões, mas também te afasta das pessoas que você ama.

Escorpião

Os escorpianos podem se sentir profundamente incomodados com as energias que são despertadas pelos astros hoje, tendo em vista que a segurança emocional é muito importante para o seu bem-estar. Por isso, esse é um ótimo momento para buscar novas formas de exercitar sua capacidade de manter a calma, visando aprender a lidar melhor com situações desfavoráveis.

Libra

Os nativos de Libra sentem mais necessidade de ter liberdade em seus relacionamentos quando a Lua está transitando por Sagitário. É preciso, porém, ter cuidado para não acabar agindo com certa arrogância, tentando afastar as pessoas inconscientemente. Os pontos que estão fazendo com que você se sinta desconfortável com as pessoas com quem você se relaciona devem ser conversados abertamente, mesmo que essa não seja uma tarefa fácil.

Gêmeos

O equilíbrio psicológico costuma não ser um ponto bem desenvolvido nos geminianos e os trânsitos astrológicos de hoje evidenciam essa inconstância. Seja gentil consigo mesmo e acolha seus sentimentos com serenidade, para você conseguir lidar com eles antes de expressá-los. Caso contrário, você pode ser abalado por explosões emocionais que geram conflitos internos e externos.

Câncer

As inquietações emocionais que estão nos afetando nos últimos dias (devido à lunação que aconteceu em Escorpião nesta semana) podem despertar em você, nativo de Câncer, um olhar melancólico e dramático. Por esse motivo, o posicionamento da Lua - seu planeta regente - em Sagitário te proporciona bem-estar, porque possibilita que você tenha mais leveza para lidar com os conflitos diários.

Peixes



A entrada de Vênus em Capricórnio na última sexta-feira (05) inaugura um novo momento em seus relacionamentos, em que será necessário aprender a ponderar melhor a razão e a emoção. A responsabilidade e a constância são características evidenciadas pelas energias capricornianas que condizem com pontos que devem ser trabalhados em suas relações afetivas. É preciso desenvolver certa independência emocional.

Sagitário

A presença da Lua em Sagitário configura um momento em que a sua autoestima se expressa com mais facilidade. Você pode aproveitar isso para ter diálogos importantes que podem te causar certo constrangimento, como para impor limites profissionais ou abordar algum assunto que seja desafiador para você e a pessoa com quem se relaciona.

Touro

A Lua em Sagitário configura um bom momento para você analisar o quanto você tem deixado as suas inseguranças despertarem ciúmes. Como Sagitário é um signo relacionado à liberdade e à expansividade, a necessidade de espaço pessoal nos relacionamentos se torna mais clara. Aproveite para dialogar sobre isso.

Leão

A configuração astrológica atual infla o seu ego e te leva a acreditar que você tem a capacidade de fazer tudo o que puder. Esse sentimento não é inteiramente errôneo, mas é necessário ter cautela com a maneira com que você lida com ele, porque esse tom de superioridade pode comprometer seu profissionalismo, gerar discussões e magoar pessoas amadas.

Virgem

Os virginianos podem sentir tensões em suas relações hoje, tendo em vista que as energias escorpianas e sagitarianas estão nos influenciando nesse momento podem evidenciar a sua personalidade orgulhosa. Por isso, tenha cuidado para não ser arrogante ao se dirigir a pessoas amadas, ou mostrar-se irredutível perante a situações que não te agradam, apenas dificultando a sua resolução.

Áries

A presença da Lua em Sagitário te causa bem-estar, mas também coloca em foco seus impulsos e pode te levar a se expressar de forma desmedida. Considerando que o Sol está em Escorpião e todos os sentimentos ficam amplificados, é preciso ter cuidado para não gerar discussões e acabar magoando alguém importante, apenas por escolher as palavras erradas.