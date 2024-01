Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (7/1)

Reflexões de um domingo, a Lua minguante no signo de Escorpião: Desapegar é uma tarefa difícil, mas hoje o Céu pode te ajudar a abandonar alguns hábitos, especialmente o de controlar tudo e todos. Para evitar ter que lidar com a dor da perda fomos culturalmente condicionados a controlar a vida e, consequentemente, não deixamos a vida passar, fluir ou acontecer. Se só o fato de pensar em desapegar de algo já te deixa inquieto(a) e agitado(a), como lidar com essa mente apegada que te deixa cada vez mais rígido? Pode ser que você não se dê conta do quanto está apegado(a) a algo ou alguém, mas o domingo está perfeito para investigar, explorar os aspectos mais profundos da sua alma, confrontar seus medos e resolver questões não resolvidas. A energia de Escorpião é transformadora e está relacionada ao processo de eliminação e renovação. A fase da lua minguante é geralmente associada à conclusão de projetos, reflexão, e limpeza. Reflita sobre os padrões, comportamentos ou coisas que não servem mais ao seu crescimento e bem-estar. Deixo aqui algumas sugestões do que você pode fazer hoje para treinar internamente o desapego.

Áries

O céu te convida a refletir sobre a sua capacidade de se recuperar de situações difíceis ou de se reinventar ao longo da vida. Você está passando por um ciclo de vida que envolvem mudanças significativas e renascimentos pessoais.

Touro

Se a Lua em Escorpião traz uma intensidade emocional significativa. Esteja preparado(a) para lidar sentimentos profundos e paixões intensas. Aproveite a energia da lua minguante para se livrar de emoções negativas. Reflita sobre situações passadas, perdoe a si mesmo e aos outros, e liberte-se de bagagens emocionais desnecessárias.

Gêmeos

Conclua projetos pendentes ou tome medidas para finalizá-los. A energia da lua minguante é propícia para encerramentos e conclusões. Não deixe nenhuma pendência para lua nova. Diminua o ritmo.

Câncer

Chegou a hora de superar os medos e assumir suas grandeza, Você precisa aprender a diferenciar a pressão interna e externa. Aproveite para fazer uma lista, escreva todos os seus medos e depois queime o papel Foque em você.

Leão

Aproveite o domingo e faça uma limpeza profunda em sua casa e em seus pertences pessoais. Elimine a desordem e doe ou descarte o que não precisa mais. Ao limpar, reflita sobre o desapego emocional. Livre-se de objetos que estão associados a lembranças negativas ou que não têm mais relevância na sua vida.

Virgem

O apego pode nos levar a adoecer. Muitas vezes, você está tão apegado(a) aos seus problemas que não consegue se desfazer deles. Tente se livrar dessas emoções destrutivas e se posicione diante da vida. Você só muda uma atitude interna quando está convencido emocionalmente da real necessidade de mudar.

Libra

Ultimamente você anda muito preocupado(a) com as suas finanças. A abordagem em relação ao dinheiro pode ser intensa e emocional. A pessoa pode ser focada em acumular recursos financeiros para fins específicos e estar disposta a se esforçar para atingir seus objetivos financeiros.

Escorpião

Se a energia de uma Lua em Escorpião é transformadora, que tal trabalhar sua autotransformação e crescimento pessoal durante este período. Dedique-se a cuidados pessoais, como uma dieta saudável, exercícios físicos leves, e descanso adequado. Seu corpo merece e agradece.

Sagitário

Aproveite o domingo e passe mais tempo ao ar livre, conectando-se com a natureza. Isso pode ser benéfico para recarregar energias e promover um senso de equilíbrio. Aprofunde-se em práticas meditativas para aumentar a consciência e compreensão de si mesmo ou escreva sobre seus pensamentos e sentimentos, especialmente aqueles que você precisa deixar de lado.

Capricórnio

Aproveite o domingo para refletir sobre seus objetivos e fazer planos para o próximo ciclo lunar que se inicia no dia 11/01. Estabeleça metas claras e elabore estratégias para alcançá-las. Aproveite a energia de Marte no seu signo e direcione a sua energia para alcançar resultados práticos e tangíveis.

Aquário

Conclua projetos pendentes ou tome medidas para finalizá-los. A energia da lua minguante é propícia para encerramentos e conclusões. Aproveite o domingo para refletir sobre todas as mudanças ou para eliminar todos os estresses. E o céu pede que você busque um significado para sua carreira, que vá além do aspecto material ou superficial do trabalho.

Peixes

Pode ser que você esteja profundamente envolvido(a) na busca pela verdade interior e no entendimento das motivações profundas que moldam sua própria jornada. Lembre-se: uma mente flexível é uma mente feliz. Se permita mudar de ideia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.