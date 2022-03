Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (6/3)

Capricórnio

Hoje o Sol e Júpiter estão formando uma conjunção no signo de Peixes, o que nos deixa mais sensíveis e pode ser perigoso, porque tendemos a interpretar mal a intenção das outras pessoas ou a dar valor excessivo a pequenos problemas e desentendimentos. Por isso, é preciso tomar cuidado para que suas ações não façam com que o seu dia seja ainda mais difícil. As energias piscianas também podem evidenciar a sensibilidade no sentido positivo, casa tenhamos cuidado para não levar tudo para o lado pessoal, dramatizando todas as situações. Quando conseguimos integrar bem as vibrações desse signo, nos sentimos felizes ao cuidar das pessoas amadas e ao compartilhar momentos com elas. Além disso, Vênus e Marte ingressam em Aquário hoje, nos levando a pensar de forma mais fluida e criativa, o que pode ajudar a equilibrar toda a intensidade pisciana.Assim como Touro, os capricornianos são regidos pelo elemento terra e, por isso, o ingresso da Lua nesse signo te ajuda a se sentir mais calmo e seguro de si. Porém, você também pode ficar mais teimoso e inflexível, reclamando de tudo que não saia de acordo com seus planos. Tente controlar essa tendência para manter um clima agradável em casa.A conjunção que está se formando entre o Sol e Júpiter em Peixes faz com que você esteja mais disponível e carinhoso, o que também espera da outra pessoa. Porém, a liberdade aquariana, despertada pelo posicionamento de Vênus e Marte, faz com que você também precise do seu próprio espaço. É necessário encontrar o equilíbrio entre doar-se e cuidar de si mesmo.A presença da Lua em Touro e o ingresso de dois importantes astros no seu signo ajuda os aquarianos a se sentirem mais centrados e confiantes, sendo um bom momento para expor suas opiniões em diálogos que você estava postergando durante os últimos dias. Porém, também é importante se lembrar de ter flexibilidade para levar a opinião do outro em consideração.Os nativos de Gêmeos se sentem mais animados e dispostos quando Vênus entra em Aquário hoje. Você pode aproveitar esse momento para fazer as coisas de uma forma diferente, mesmo que seja apenas alterando algo em seu lar. Tenha cuidado para medir suas palavras.Com a entrada da Lua em Touro, você é convidado a dar mais atenção ao seu lar e às pessoas que convivem nele com você. Muitas vezes, você pode focar nos problemas da vida prática, como as demandas do trabalho e mesmo a necessidade de cumprir tarefas domésticas, e acaba não passando um tempo de qualidade com quem você mora.A dualidade entre a influência do posicionamento da Lua em Touro e de Vênus e Marte em Aquário pode fazer com que você tenha dificuldade para controlar seus impulsos e o seu orgulho. Por isso, é necessário ter cuidado para não agir de forma inflexível quando se sentir vulnerável. Passar um tempo com sua família de coração pode ser benéfico hoje.Os leoninos podem aproveitar a entrada da Lua em Touro hoje para ser um pouco mais racionais e ponderar sobre o quanto estão se deixando levar pelos sentimentos. Nos últimos dias, você pode ter deixado a emotividade falar mais alto e acabar gerando conflito. Aproveite esse momento para dialogar com paciência.Apesar da influência do trânsito da Lua, que ingressa em Touro hoje, pode despertar mais serenidade. Porém, você deve ter cuidado para não gerar discussões desnecessárias geradas por sua teimosia. Muitas vezes, você pode ser inflexível com relação a novas ideias, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Uma mudança de postura pode te surpreender.A entrada da Lua no signo de Touro faz com que você volte a sua atenção para as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Esse é um ótimo momento para resolver qualquer desentendimento que tenha acontecido durante a semana e também para organizar a casa, fazendo com que fique mais aconchegante.Hoje você precisa se lembrar que o modo não gira ao seu redor e, por isso, não é concebível que você espere que as outras pessoas façam as coisas de acordo com a sua vontade. Os nativos de Áries estão sendo convidados a desacelerar e a passar um tempo agradável com as pessoas com quem dividem o lar. O ritmo da vida cotidiana faz com que muitas coisas passem despercebidas e você pode acabar não dando atenção suficiente para as pessoas que ama. Lembre-se de não focar apenas no trabalho. 