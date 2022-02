Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (6/2)

Neste domingo a Lua ingressa em Touro, acalmando nossos sentimentos que podem ter gerado atitudes impulsivas nos últimos dias. Por isso, aproveite o final dessa semana para fazer um balanço das coisas boas e ruins que aconteceram, percebendo o efeito das suas tentativas. Nas situações em que você não obteve sucesso e ficou insatisfeito com os resultados, tente analisar quais atitudes que você tomou que desencadearam esses acontecimentos, para aprender com eles e tentar prevenir essas consequências no futuro. Apesar de serem relacionadas com a estabilidade e harmonia, as energias taurinas também evidenciam o orgulho e as inseguranças, o que pode gerar brigas desnecessárias, como por ciúmes. O orgulho pode fazer com que você não admita seus erros para si mesmo e magoe pessoas amadas.

Áries

Como os nativos de Áries são regidos por Marte, você deve ter cuidado para não reagir de maneira desmedida quando for contrariado ou se sentir inseguro. Quando o seu planeta se encontra em Capricórnio, você tende a ficar mais preocupado com tudo. Consequentemente, você fica irritado com mais facilidade e pode reagir mal.

Touro

Você conta com a sua racionalidade para tomar decisões e calcular seus benefícios, mas às vezes pode esquecer de contar os sentimentos (seus e das outras pessoas envolvidas) como um dos fatores mais importantes. Busque acolher suas emoções, ao invés de reprimi-las.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos podem ter dificuldade para desacelerar. Quando estiver sentindo-se sobrecarregado, respeite o seu limite físico e psicológico e reconheça suas necessidades. A Lua em Touro te ajuda a cuidar mais de si mesmo, buscando conforto e descanso.

Câncer

Com a Lua transitando por Touro, você consegue respirar fundo e organizar seus pensamentos com mais facilidade. Assim você consegue se sentir menos ansioso e deve aproveitar para cuidar de você e desestressar, porque a última semana foi muito desafiadora. Permita-se fazer nada (de verdade!) por alguns minutos.

Leão

O posicionamento de Vênus e de Marte em Capricórnio pode te deixar mais irritado, o que impacta principalmente seus relacionamentos afetivos. Com a entrada da Lua em Touro hoje, você deve refletir sobre a forma que tem se sentido, para decidir racionalmente o que vai fazer, pensando também nas outras pessoas envolvidas.

Virgem

O posicionamento da Lua em Touro te ajuda a manter o controle emocional enquanto outros aspectos tensos se formam no céu. Porém, isso só é possível se você se esforçar para não perder a razão com tanta facilidade. Antes de iniciar ou continuar uma discussão lembre-se que nada se resolve com agressividade - mesmo que seja verbal.

Libra

Hoje a Lua forma alguns aspectos desafiadores com outros astros e tende a despertar muitos questionamentos. Você pode se ver diante de situações desafiadoras que exigem um posicionamento, mas pode sentir-se inseguro sobre o que fazer. Acredite em você, confie na sua intuição e dê o melhor de si.

Escorpião

O posicionamento de Vênus e de Marte em Capricórnio pode te deixar mais irritado, o que impacta principalmente seus relacionamentos afetivos. Com a entrada da Lua em Touro hoje, você deve refletir sobre a forma que tem se sentido, para decidir racionalmente o que vai fazer, pensando também nas outras pessoas envolvidas.

Sagitário

A quadratura que a Lua forma com Plutão hoje desperta energias intensas. Você começa a questionar suas escolhas e tem impulsos de mudar a situação de forma drástica, mas pode se sentir perdido e não saber por onde começar. A dica é que você inicie a organização internamente, para, então, tomar decisões.

Capricórnio

A presença da Lua em Touro te ajuda a pensar de forma mais clara, mas a quadratura que esse astro forma com Plutão hoje pode impulsionar situações desafiadoras. Seja sincero consigo mesmo acerca do que está sentindo para saber o que realmente deseja e o que precisa ser alterado para conquistar isso.

Aquário

A Lua em Touro traz mais calma para regular suas emoções, mas o aspecto que está se formando entre este astro e Plutão pode despertar dúvidas e sentimentos desafiadores. Tenha cuidado para não focar neles, entrando em um ciclo de reflexão excessiva que apenas gera ansiedade.

Peixes

O posicionamento da Lua em Touro te desafia a manter o controle emocional num momento em que seus sentimentos requerem mais atenção. Por isso, você precisa ter momentos de relaxamento e introspecção. Confie na sua intuição e não seja tão exigente consigo mesmo.