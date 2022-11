Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (6/11)

Esse fim de semana com Lua em Áries tem nos deixado mais acelerados, sendo um pouco mais difícil ter um domingo de preguiça, descanso e relaxamento. Para lidar com a energia ariana sem que ela se transforme em pura ansiedade, pode ser interessante começar o dia com algum exercício físico, para colaborar com nossa saúde física e mental. Você provavelmente já ouviu falar que os exercícios ajudam na liberação de algumas substâncias (principalmente os neurotransmissores) que regulam sensações como a satisfação e o bem-estar. Além do posicionamento lunar, outros trânsitos, principalmente a oposição que Vênus em Escorpião está formando com Urano em Touro, tem causado tensões e um pouco mais de estresse. Por outro lado, esse é um momento favorável para nos conectar à nossa criatividade, buscando coisas que nos deixam mais inspirados para viver. E por que não fazer isso cuidando da nossa saúde? Aproveite todas essas movimentações astrológicas para adicionar na sua rotina alguns hábitos que envolvem a movimentação do seu corpo. Seja a academia convencional, vôlei, yoga, dança ou qualquer outra prática que faça sentido para você, que te ajude a desacelerar e se conectar com o momento presente.

Gêmeos



Todo o contexto astrológico desse momento faz com que nossos relacionamentos estejam em foco. Estamos mais perceptivos sobre o que nos incomoda, e podemos começar a questionar algumas ideias que embasam as relações. Abrace essas reflexões, mas lembre-se de não tomar atitudes precipitadas.

Aquário



A falta de paciência pode acabar te levando a se exaltar em alguma conversa hoje e, caso isso aconteça, é necessário reconhecer e se desculpar. Todos nós ficamos estressados em alguns momentos, o que é normal e não precisamos nos cobrar demais por isso. Por outro lado, é extremamente importante saber resolver essas situações com o coração aberto, para cultivar suas relações de forma saudável.

Libra



Esse momento astrológico pode ser muito poderoso para as pessoas de Gêmeos. Os aspectos que a Lua em Áries formarão ao longo do dia te ajudam a ativar a sua autoconfiança. Reflita sobre os seus talentos, sobre aquilo que faz com que você se orgulhe de si mesmo.

Leão



Aproveite a energia da Lua em Áries para se conectar com a sua autoestima, e visualize tudo aquilo que você deseja cumprir e conquistar nesta semana que está se iniciando. Além de descansar neste domingo, tome um tempo para revisar suas prioridades e organizar a agenda.

Escorpião



A proximidade entre o Sol, Mercúrio, o Nodo Sul e Vênus em Escorpião fazem com que esses dias sejam marcados por muitas movimentações em sua vida, no âmbito emocional e físico. Por isso, lembre-se da importância de não tomar decisões importantes com a cabeça quente. Como os ânimos estão mais exaltados, se torna ainda mais necessário ter cuidado com a forma que você expressa o que está sentindo.

Touro



Como Vênus é o planeta regente dos taurinos, a tensão que está acontecendo entre esse astro e Urano pode afetar seus relacionamentos, despertando transformações mais profundas. É necessário ter maturidade para passar por essas situações, mantendo uma linha aberta para o diálogo. Ter momentos de lazer com quem você ama pode ajudar a aliviar o clima entre vocês.

Sagitário



A passagem da Lua por Áries, que é um signo de fogo assim como Sagitário, faz com que sua ansiedade esteja à flor da pele. Por isso, busque fazer algo que te ajude a se alinhar consigo mesmo, e a sair um pouco do ritmo automático de pensamentos que acaba nos deixando muito cansados. Ficar um pouco mais afastado das redes sociais pode ser uma ótima estratégia para esse momento.

Capricórnio



A Lua em Áries costuma fazer com que as pessoas de Capricórnio percam um pouco da ‘postura’ que costumam manter. Como os seus ânimos estão mais exaltados, você consegue ter um pouco mais de clareza sobre aquilo que está te incomodando, mas é preciso ter cuidado com a forma que você irá escolher lidar com essas situações.

Peixes



Com a presença da Lua em Áries durante todo o dia, é importante prezar pelo recolhimento, ficando sozinho se possível. Esses momentos nos ajudam a olhar para dentro de nós mesmos, desenvolvendo melhor o autoconhecimento e entendendo quais são os próximos passos que precisam ser tomados para conquistar aquilo que desejamos.

Virgem



As pessoas de Virgem se sentem um pouco mais impacientes do que o normal quando a Lua está transitando por Áries. Lembre-se de ter responsabilidade afetiva e não colocar suas expectativas nas outras pessoas, porque esse pode ser um dos principais motivos pelos quais você tem perdido a paciência.

Áries



Hoje a Lua fica fora de curso no seu signo a partir das 19:30, fazendo com que o período da noite seja um pouco mais conturbado. Por isso, a dica para hoje é ter momentos mais tranquilos, já que esse fenômeno lunar faz com que imprevistos e acidentes se tornem mais prováveis. Planejar os próximos dias e descansar um pouco são as dicas para esse domingo.

Câncer



A proximidade do Eclipse faz com que o seu humor fique oscilante, o que pode te levar a iniciar discussões de forma desnecessária. Lembre-se que nem tudo aquilo que te incomoda é algo que realmente precisa ser mudado no outro. É importante questionar a si mesmo sobre o porque as atitudes ou falas de alguém está te irritando tanto.



