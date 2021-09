Hoje a Lua continua transitando por Leão, o que tende a nos deixar mais animados e dispostos pela manhã. Porém, a partir das 11 horas a Lua fica fora de curso, o que diminuir a nossa produtividade e traz certo incômodo mental. Por isso, é importante desacelerar na parte da tarde e evitar fazer tarefas importantes ou ter conversas delicadas, porque os desentendimentos e imprevistos podem nos deixar mais irritados. Após às 20 horas, a Lua ingressa em Virgem, despertando uma postura mais séria e crítica, o que pode ser muito bom para os negócios. Aproveite esse momento para refletir sobre formas de otimizar sua rotina no trabalho e se preparar para a próxima semana. É importante manter uma organização, para que você não sinta que está sempre atrasado(a) e sobrecarregado(a). Porém, como as influências virginianas evidenciam o senso crítico, é preciso ter cuidado para não ser exigente demais consigo mesmo(a) e com as pessoas ao redor.

Aquário

As energias virginianas podem te levar a encontrar defeito em tudo e todos ao seu redor. Por isso, tenha cuidado com a forma que você expressa o que está sentindo nesse momento, porque reclamar demais é algo que desgasta seus relacionamentos. É preciso ter sabedoria para discernir opiniões construtivas daquelas que apenas causam incômodo.

Capricórnio



Assim como Capricórnio, Virgem é um signo regido pelo elemento terra que faz com que você sinta de forma mais nítida o peso das responsabilidades. Reflita sobre a necessidade de ter mais cuidado para não tomar decisões que afetam outras pessoas sem consultá-las. A responsabilidade afetiva é essencial para relacionamentos bem sucedidos.

Escorpião

Para você, escorpiano(a), a entrada da Lua em Virgem logo no começo da semana pode ocasionar discussões, principalmente caso você tente controlar as pessoas ao seu redor. É importante saber dialogar, mas talvez seja ainda mais necessário saber diferenciar os momentos em que sua opinião não será benéfica.

Câncer

Os nativos de Câncer devem aproveitar a entrada da Lua em Virgem para equilibrar melhor a dualidade entre seus sentimentos e a sua razão. A lunação em Leão que aconteceu ontem pode ter aflorado as suas emoções, mas é preciso ter cuidado para que você não pense apenas com o coração.

Gêmeos

Como a Lua está se aproximando de Virgem, você tende a ficar mais irritado(a) e a enxergar defeitos em tudo e em todos. Tenha cuidado com comentários e críticas, lembrando que se a sua opinião não for construtiva na vida da outra pessoa é melhor para ambos que você não fale nada. Manter a harmonia com as pessoas que você convive é essencial.

Leão

Com a Lua se aproximando de Virgem, onde também se encontra o Sol (seu planeta regente), você está se sentindo motivado a buscar as coisas que deseja de forma mais intensa. Porém, as energias virginianas representam a necessidade de pensar de forma mais racional, para que seus impulsos não causem consequências desagradáveis.

Libra

A aproximação da Lua de Virgem te ajuda a ter mais certeza do que você precisa focar nesse momento em sua vida pessoal e também na profissional. É preciso se lembrar que você mesmo(a) deve ser a sua prioridade. Não desista dos seus sonhos mais profundos por causa do medo do que outras pessoas vão pensar.

Peixes



Como Virgem é o signo oposto ao seu, você é convidado(a) a aproveitar as energias virginianas para ‘colocar os pés no chão’. Identifique as áreas da sua vida que poderiam se beneficiar com mais responsabilidade e organização, que são fortes características de Virgem. Aproveite para organizar sua semana.

Virgem



A presença do Sol e da Lua no seu signo faz com que você leve as coisas a sério demais, ficando irritado(a) com mais facilidade. Tenha cuidado para não agir como se tudo devesse acontecer exatamente como você deseja, porque isso é algo impossível. Busque equilíbrio entre responsabilidade e leveza para levar a vida.

Áries

A entrada da Lua em Virgem pode deixar você, ariano(a), de mau humor, como se o peso de suas responsabilidades ficasse mais evidente. Por isso, é indicado já programar suas tarefas no início do dia, para que você não se irrite com facilidade e pense que vai ‘dar tudo errado’ com qualquer imprevisto que acontecer.

Touro

Assim como Virgem, Touro é um signo regido pelo elemento terra. Portanto, a entrada da Lua nesse signo te ajuda a ‘colocar os pés no chão’ e a revisar os assuntos que foram problemáticos nos últimos dias com mais racionalidade. Porém, é preciso ter cuidado para não ser insensível com relação aos sentimentos das pessoas que convivem com você.

Sagitário

Aproveite a entrada da Lua em Virgem para iniciar a semana com foco no trabalho. Caso você não tenha uma agenda ou algum método para organizar seus afazeres, compromissos e demandas, é interessante começar esse hábito. Isso te ajudará a manter a calma frente a imprevistos, porque você saberá se reorganizar com mais facilidade.