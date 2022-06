Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (5/6)

Aquário

O contexto astrológico atual indica que seremos levados a perceber se realmente estamos direcionando nossas energias para aquilo que verdadeiramente importa - sem nos limitar pensando sobre a visão que as outras pessoas terão. Além das opiniões dos outros, também precisamos encarar nossos próprios 'monstros', porque, muitas vezes, somos nós mesmos que estamos nos distraindo com outras coisas. É preciso ter coragem para admitir sua própria verdade e, então, correr atrás dela. Sendo assim, nesse momento somos impulsionados a sair da zona de conforto e nos comprometer com nós mesmos - não espere para ser feliz apenas quando alcançar determinado objetivo.A retrogradação de Mercúrio pode ter gerado uma sensação de estagnação, e o fim desse movimento faz com que você se sinta mais aliviado. É preciso ter muita sabedoria para lidar com aquilo que não podemos mudar, porque nos apegar à frustração e à raiva apenas dificulta o processo.A presença da Lua em Leão e do Sol em Gêmeos tende a deixar os nativos de Escorpião agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. A grande dificuldade está no controle dos seus impulsos, por isso, foque em manter a estabilidade emocional com maturidade.Com o fim da retrogradação de Mercúrio, será mais fácil conversar de forma clara e consciente. Por isso, aproveite esse momento para resolver pendências e, nesta semana que está se iniciando, aproveite para expor suas ideias no trabalho com coragem.Tenha cuidado com extremismos, porque a presença da Lua em Leão pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.O seu trabalho pode estar demandando mais atenção nesta semana que está se iniciando, mas isso apenas representa que um momento de desenvolvimento está se iniciando. Aproveite para tomar atitudes conscientes, pensando em seus objetivos.A Lua minguante te convida a questionar aquilo que não está se encaixando bem. Mantenha a mente aberta para novas ideias e novas perspectivas de vida. Direcione a sua energia para coisas produtivas e não perca tempo apontando o dedo para o que está errado.Durante os próximos dias, será preciso prestar mais atenção nas "falhas" que você identificar. Porém, tenha cuidado para usar essa percepção aguçada de forma construtiva, sem apontar o dedo para outros.Você pode aproveitar os últimos dias da Lua minguante para se desapegar de todas as energias negativas, as mágoas e os sentimentos ruins que acabaram sendo alimentados ao longo desse último ciclo lunar. O mais importante é focar em você, sem deixar que acontecimentos externos mudem a sua visão sobre si mesmo.O posicionamento atual de Marte faz com que você, ariano, se sinta mais animado. Porém, a forte influência de Touro nesta semana que está se iniciando pode fazer com que você aja de forma arrogante, seja cauteloso.Com o fim da retrogradação de Mercúrio, esse é o momento perfeito para começar a concretizar aquilo que você estava planejando. Não fique esperando a oportunidade perfeita para sempre.Apesar de os efeitos usuais da Lua em Leão envolver animação, a oposição que ela está formando com Saturno pode despertar o seu lado mais sério e inflexível. Como o Sol está transitando por Gêmeos, você tende a sentir mais vontade de socializar, mas será preciso evitar assuntos delicados.A intensidade emocional, que é despertada quando a Lua está em Leão, pode fazer com que você entenda as situações um ponto de vista vitimista nesse momento. Por isso, tenha cuidado para não ficar esperando algum tipo de salvação ou atenção, sem que você mesmo corra atrás do que deseja.