Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (5/3)

Sagitário

Escorpião

Capricórnio

Touro

Virgem

Câncer

Leão

Aquário

Gêmeos

Áries

Libra

Peixes

Hoje a Lua em Leão forma um sextil com Marte em Gêmeos logo pela manhã, proporcionando um domingo mais agitado e animado. Por se tratar do único aspecto do dia, você pode se sentir mais disposto a se movimentar, fazer atividades ao ar livre, tomar um sol, ou mesmo estar ao lado de pessoas que te inspiram. É um dia de muita fluidez, trazendo conversas criativas e importantes para curar muitas questões em seus relacionamentos. Além disso, hoje é um ótimo dia para ter encontros especiais com pessoas amadas, conversar abertamente e criar um clima mais íntimo.A Lua em Leão desperta um lado mais ambicioso e determinado dos sagitarianos. Isso pode gerar cobranças sobre as tarefas a serem realizadas. Cuidado para não acabar focando demais no que precisa ser feito ao longo da semana, deixando de aproveitar o domingo para curtir você e sua família.Aproveite a energia e agitação deste domingo para se movimentar, exercitar-se e cuidar da sua saúde, adotando novos hábitos em sua rotina. A Lua em Leão pode despertar a necessidade de focar na sua satisfação e bem estar, mas tenha cuidado para não depender da aprovação dos outros para se sentir bem.A energia do dia faz com que você se sinta mais disposto a passar um tempo com quem é importante, concentrando-se em fortalecer seus laços. Contudo, a impaciência da Lua em Leão pode causar alguns conflitos. Tire um momento para cuidar de você e organizar a próxima semana.Os trânsitos do dia te convidam a estar mais conectado com as pessoas a sua volta, sendo um ótimo momento para estar ao lado da sua família e amigos. Mesmo que esses encontros possam te tirar da sua zona de conforto, muitas trocas produtivas podem acontecer hoje.A energia do Sol em Peixes vem trazendo uma necessidade de focar mais em seu lado espiritual, fazendo com que sua concentração esteja voltada para sua vida interior. Aproveite a Lua crescente em Leão para se encorajar, concentrando-se em cuidar da sua saúde mental e emocional.A energia de Leão traz um impulso para sair e movimentar-se, podendo trazer aventuras para seu dia. Aproveite para explorar novos lugares, pessoas e experiências. Esse movimento pode te inspirar, aumentando sua criatividade e despertando novas ideias.A Lua em seu signo proporciona mais autoestima, sendo um momento para se concentrar em si mesmo e nos seus objetivos pessoais. Esse movimento pode te deixar mais animado e disposto, proporcionando muitas oportunidades de crescimento.A Lua em Leão pode despertar um momento de crescimento pessoal e autodescoberta, fazendo com que você se sinta mais criativo e confiante para se expressar e assumir riscos. Busque equilíbrio entre seu lado independente e a necessidade de reconhecimento e valorização.A Lua em Leão desperta sua necessidade de estar em crescimento, seja pessoal ou profissional. Você pode se sentir mais disposto a alcançar seus sonhos, aumentando sua ambição e determinação para alcançá-los. Aproveite esse domingo para organizar suas metas para a semana que está se iniciando.A Lua crescente em Leão traz à tona seu lado mais criativo, te motivando a mostrar seu potencial ao mundo. Você pode se sentir mais focado em seus projetos e naquilo que te ajuda a provar o seu valor. Tenha cuidado para não depender da opinião dos outros para se sentir bem.A Lua em Leão aumenta sua autoestima pessoal, possibilitando uma melhor conexão com sua essência. Esse movimento te ajuda a conectar-se com as pessoas que são importantes para você, fortalecendo seus laços e trocas.A Lua em Leão desperta seu lado mais artístico e sensível, impulsionando seus talentos e habilidade. É um momento de se conectar com sua essência e buscar se ligar a tudo que te inspira e faz seus olhos brilharem. Muita luz pode surgir em relação aos seus planos e metas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.