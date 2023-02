Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (5/2)

Leão

Hoje a Lua em Leão entra em sua fase Cheia durante a tarde, trazendo muito sentimentos à tona. Você pode se sentir mais expressivo, excitado e brilhante, buscando alcançar sua melhor versão. Por outro lado, a Lua forma uma quadratura com Urano e traz muita instabilidade, fazendo com que as coisas pareçam ser mais urgentes do que realmente são. Cuidado para não dramatizar tudo à sua volta e acabar criando uma 'tempestade em copo d'água'. Além disso, muitas questões sobre liberdade podem ser despertadas, levando você a refletir sobre como você tem usado sua luz pessoal, seus dons e seus talentos. Aproveite a Lua Cheia para fazer algo por puro prazer e diversão, sem tanto medo das restrições, apenas sendo quem você é.A Lua Cheia em seu signo desperta seu lado mais animado, deixando suas emoções mais intensas. Você pode se sentir mais autoconfiante e com coragem para agir em função dos seus desejos. Aproveite esse momento para iluminar suas habilidades, mas sem agir por impulso.A Lua Cheia em Leão desperta sua coragem e autoconfiança, fazendo com que você se sinta mais forte para encarar os desafios que possam surgir em sua caminhada. Use essa luz a seu favor, dando mais atenção para seu eu interior.A Lua Cheia em Leão desperta muitas emoções, trazendo muitos pensamentos à tona. Esse movimento ilumina algumas questões que vêm te atrapalhando a ser sua melhor versão. É preciso entender que não dá para agradar a todos, buscando sempre a perfeição.A quadratura entre Vênus em Peixes e Marte em Gêmeos pode trazer momentos desafiadores, que te fazem refletir sobre o que vem te impedindo de realizar suas metas. Aproveite a Lua Cheia para iluminar esses entraves, reconhecendo sua força interior.A Lua Cheia em Leão te convida a olhar para seus desejos, proporcionando uma maior liberdade. As obrigações podem acabar deixando você super focado, esquecendo-se das suas potencialidades e da necessidade de viver a vida. Busque ter mais equilíbrio entre os momentos de lazer e de trabalho.A oposição do Sol e da Lua pode gerar muita instabilidade, fazendo com que você se sinta mais exaltado e impulsivo. Esteja mais atento às suas ações, refletindo sobre seus pensamentos antes de agir.A quadratura entre Vênus e Marte te convida a dar mais atenção às questões que precisam ser concluídas na sua vida. Perceba as diferenças e como adaptá-las à sua realidade. É um ótimo momento para canalizar sua força para a arte, usando de sua criatividade.Os trânsitos do dia te convidam a dar mais atenção aos seus sentimentos, já que eles podem estar mais intensos e exaltados. Busque enxergar o que vem te impedindo de seguir seus desejos. Você pode acabar agindo por impulso, se tentar ignorar suas emoções.A Lua Cheia em Leão marca o ápice da temporada aquariana, despertando sua criatividade e vontade de se expressar. Não deixe que esse movimento acabe fazendo com que você exagere ou dramatize demais as situações.A Lua Cheia em um signo de fogo, desperta sua energia mais extrovertida, impulsionando sua vontade de viver e ser livre. Você pode se sentir mais animado e excêntrico. Busque usar desta energia para expandir sua luz interior.A Lua Cheia em um signo de fogo, assim como o seu, te convida a olhar para seu lado mais confiante e autônomo. É um momento de muita autoestima, já que sua força interna está mais ativa do que nunca. Aproveite para focar em suas metas e planos, colocando sua criatividade em ação.A quadratura entre a Lua e Urano desperta muitas questões, fazendo com que você, taurino, se perca em meio a tantos planos. É preciso focar em suas prioridades sem deixar que os imprevistos te desanimem. Aproveite a luminosidade do dia para buscar o seu lado mais autoconfiante.