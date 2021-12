Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (5/12)

Aquário

Capricórnio

Câncer

Escorpião

Leão

Gêmeos

Libra

Touro

Virgem

Áries

Sagitário

Peixes

Hoje a Lua ingressa em Capricórnio aproximadamente às 08:30, despertando uma postura mais responsável e séria, que pode impulsionar a vida profissional nessa semana que está se iniciando. As energias capricornianas são relacionadas à ambição e, consequentemente, à determinação para correr atrás dos seus objetivos, o que te ajuda a recuperar o ânimo no trabalho. Por outro lado, outra tendência despertada quando a Lua se encontra em um signo de terra é o criticismo, que abrange você mesmo e as pessoas à sua volta. Por isso, é necessário ter cautela para não estabelecer expectativas inalcançáveis que apenas geram frustrações. Saiba respeitar os seus limites e tenha cuidado também para não cobrar demais dos outros, lembrando que críticas não construtivas apenas criam uma atmosfera hostil.A temporada sagitariana te leva a se questionar sobre suas crenças, pessoais e espirituais. Esse processo de reflexão costuma não ser agradável para os aquarianos, que são céticos por natureza. Isso somado ao posicionamento da Lua em Capricórnio pode fazer com que você fique mal humorado, ao ter rejeitado esses sentimentos.Os nativos de Capricórnio tendem a ser mais reservados e, por isso, a presença da Lua no seu signo pode dificultar a comunicação e acabar fazendo com que você aja de forma um pouco insensível. É preciso ter cuidado para não invalidar os sentimentos das outras pessoas apenas porque eles não fazem sentido para você mesmo.Essa semana foi muito intensa no contexto astrológico, o que afeta a sua ansiedade. Como os imprevistos sempre serão diários, você precisa aprender a lidar com os conflitos diários de forma mais resiliente, para que o seu dia a dia não seja tão estressante. Aproveite o domingo para descansar o corpo e a mente.A confusão mental que está te atingindo nos últimos dias é amenizada hoje, com o ingresso da Lua em Capricórnio. Você pode aproveitar esse momento para refletir sobre os seus sentimentos com um pouco mais de racionalidade, questionando-se sobre as raízes dessas suas emoções, o que te ajuda a observá-las por outro ângulo.O posicionamento da Lua em Capricórnio faz com que todos fiquemos um pouco insensíveis para nos comunicar, o que pode gerar mal entendidos. Sabendo disso, não tire conclusões precipitadas caso alguém te magoe, mas tenha paciência e sabedoria para dialogar e esclarecer a situação.Como a Lua está em Capricórnio, nós estamos mais fechados emocionalmente, o que pode esfriar suas relações ou até mesmo gerar conflitos. Por mais que se expressar com palavras não lhe pareça fácil enquanto a Lua transitar por este signo, você é apto a desenvolver novas formas de demonstrar afeto.Como a Lua fica fora de curso por durante a madrugada, antes de ingressar em Capricórnio, você pode sentir que o sono não foi reparador e tende a ficar mal humorado durante o dia. Por isso, é interessante evitar assuntos e ambientes estressantes, para que você consiga recarregar as energias para essa nova semana.O posicionamento da Lua em Capricórnio, que é um signo de terra assim como Touro, faz com que você se sinta melhor emocionalmente, porque devolve um pouco do seu controle emocional. Como Mercúrio é o seu planeta regente, o encontro desse astro com o Sol te deixa mais inspirado e autoconfiante.A presença da Lua em Capricórnio faz com que você se sinta melhor emocionalmente, acalmando os sentimentos que estão aflorados nos últimos dias. Aproveite para analisá-los com racionalidade, mas sem tentar reprimir essas emoções, porque elas têm o propósito de mostrar algo em si mesmo que precisa de evolução.O posicionamento da Lua em Capricórnio pode te deixar mais estressado, fazendo com que você projete nos outros o que está te desagradando em si mesmo. Esse é um bom momento para refletir sobre esses aspectos, considerando quem você deseja ser e como você pode alcançar esse objetivo.A Lua em Capricórnio desperta um olhar mais racional sobre as situações que você está vivendo, o que te ajuda a resolvê-las de forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. Porém, isso exige um certo esforço, porque seus pensamentos estão intensificados devido ao movimento do Sol e de Mercúrio no seu signo.Os nativos de Peixes são muito sensíveis em se tratando da energia das pessoas ao redor. Como durante essa semana todos ficamos mais ansiosos, você precisa de um momento de descanso mais reservado, focado em cuidar apenas de você. Tenha cautela para não assumir fardos que não te pertencem.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.