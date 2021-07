Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (4/6)

Para a astrologia, o ano de 2021 marca uma mudança de valores sociais. Isso tem se confirmado pelo cenário político brasileiro, que está sendo marcado por reviravoltas, exposição de segredos de estado e posicionamentos extremistas.

A tensão entre Saturno e Urano é um dos principais causadores desses movimentos, tendo em vista que esses planetas têm energias opostas, sendo Urano o revolucionário e Saturno o conservador.

Por isso, o encontro da Lua com Urano que acontece hoje indica uma energia de mudanças abruptas que vão envolver o lado emocional (regido pela Lua). Escândalos políticos podem vir à tona, assim como alguma revelação que afeta a sua família ou seu grupo de amigos.

Seja qual for a área da vida afetada, não será uma transformação apenas a nível pessoal. É importante estar aberto e, de certa forma, preparado para esses acontecimentos, para que eles não sejam chocantes e abalem o seu emocional. Lembre-se que as experiências mais desafiadoras trazem ensinamentos valiosos, tudo depende da forma como você as interpreta.

Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (4/6)

Aquário

Os nativos de Aquário são regidos por Urano e a proximidade da Lua desse planeta pode fazer com que você tenha atitudes impulsivas e até mesmo um pouco rebeldes. Tenha cuidado para não deixar de lado a sua responsabilidade afetiva e saiba dialogar caso você esteja se sentindo incomodado por uma atitude de alguém que ama.

Câncer

Os cancerianos precisam aproveitar o encontro entre a Lua e Urano para refletir sobre o que precisa ser alterado em sua vida. Sobre seus relacionamentos afetivos, é necessário questionar a si mesmo sobre o quanto o apego e a dependência emocional tem te afetado. Lembre-se que para amar alguém de forma saudável é preciso amar a si mesmo.

Touro

Para os taurinos, esse processo inesperado de mudança é inquietante e faz com que você se sinta inseguro. A insegurança pode te levar a tomar atitudes desajustadas, porque você pode projetar seus medos nos outros e tentar culpá-los. Perante a algo que você não pode mudar, o único controle possível é sobre suas próprias reações.

Sagitário

Para os sagitarianos, a Lua em Touro tende a causar um sentimento de cobrança que gera mau humor. Tenha cuidado para não descontar isso nas pessoas à sua volta. Lembre-se que, na verdade, essa sensação tem mais a ver com você mesmo e com alguma insatisfação acerca de como você está lidando com suas responsabilidades.

Escorpião

Os nativos de Escorpião tendem a ser resistentes à mudanças, principalmente quando elas não foram uma escolha sua, o que tende a acontecer quando a Lua encontra Urano. É preciso estar aberto às transformações que estão acontecendo em sua vida, porque lutar contra elas apenas dificulta o processo. Lembre-se de ter maturidade.

Capricórnio

A presença da Lua em Touro faz com que você fique ainda mais resistente a mudanças, mas é preciso ter serenidade para entender que não é possível controlar tudo ao seu redor. Perante a algo que você não pode mudar, o único controle possível é sobre suas próprias reações. A resiliência é mais útil que o conservadorismo.

Gêmeos

Os geminianos podem ficar mal humorados devido à conjunção que acontece entre a Lua e Urano, porque traz desconfortos emocionais. É preciso estar aberto às mudanças que estão acontecendo em sua vida, porque lutar contra elas apenas dificulta o processo. Saiba reconhecer que é impossível ter controle de tudo.

Áries

As transformações regidas por Urano podem ser difíceis de engolir para os nativos de Áries, porque envolve admitir suas falhas e pontos fracos. Para que esse processo não seja tão doloroso, você precisa deixar o seu orgulho de lado e não tentar ‘lutar contra a maré’. Não tem como haver evolução sem reconhecer o que está passível a ela.

Peixes

Os nativos de Peixes podem (e devem) aproveitar a proximidade entre a Lua e Urano para refletir sobre a necessidade de maior liberdade dentro dos seus relacionamentos. Muitas vezes, você pode acabar se envolvendo em situações de dependência emocional sem mesmo ter noção disso. Lembre-se de priorizar a si mesmo.

Libra

Os nativos de Libra podem se sentir muito inseguros com os sentimentos e as situações que são despertadas pelo encontro entre a Lua e Urano. Nesse momento, você é convidado a refletir sobre a forma com que está levando seus relacionamentos, principalmente no sentido de não anular a si mesmo por outra pessoa.

Virgem

Os virginianos tendem a ser pessoas muito exigentes e, por isso, tendem a tentar controlar tudo e todos que envolve a sua vida. O encontro entre a Lua e Urano pode te levar a encarar que isso não é humanamente possível. Perante a algo que você não pode mudar, o único controle possível é sobre suas próprias reações.

Leão

Os leoninos tendem a lidar de forma infantil quando se deparam com coisas que não podem mudar de acordo com a sua vontade. Saiba reconhecer que você não pode controlar tudo à sua volta. É preciso estar aberto às transformações que estão acontecendo em sua vida, porque lutar contra elas apenas dificulta o processo.