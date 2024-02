Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (4/2)

O domingo pede que você desacelere um pouco. Estamos sob uma Lua minguante super desafiadora e essa Lua vai encontrar Plutão e Saturno. Esses encontros nunca são fáceis. O Céu nos convida a encontrar um refúgio interior e abandonar qualquer expectativas ou ilusão. O segredo é a autoresponsabilidade. Muito cuidado com tudo que você vem cultivando na sua mente. Deixe de lado as falsas ideias e imagens e descanse. Ao diminuir o ritmo, você reduz o estresse e e fortalece seu bem estar emocional. Deixe ir, limpe, foque na limpeza emocional, limpeza da casa ou gavetas.

Áries

Ceder à pressão alheia significa trair a nossa própria verdade. Nunca reprima nada, seja muito claro a respeito do que está sentindo. E se você estiver confuso, procure ter consciência disso. Esta será a primeira coisa claramente definida a seu respeito: que você está confuso.

Touro

Muito cuidado com a estagnação, fique atento(a) aos novos começos e possibilidades. Hoje pode ser aquele dia que você consegue unir todas as peças do quebra-cabeça ou encontrar uma resposta, uma solução ou uma porta de saída.

Gêmeos

A vida é uma dança, geminiano(a), e você tem consciência desse movimento. Porque você se preocupa tanto com o passado ou com o futuro? As respostas que você tanto procura, podem chegar hoje pra você. Evite excessos de informações ou distrações. Foque no que está acontecendo ao seu redor e dentro você mesmo(a).

Câncer

A vida não deve ser levada a sério o tempo todo, canceriano(a). Aproveite o domingo e tente resgatar aquele olhar mais lúdico e menos preocupado com as dificuldades e desafios da vida. Ao encarar a vida de forma mais lúdica, você consegue resgatar sua autenticidade perdida.

Leão

A alegria do sucesso, assim como qualquer outra emoção ou situação, é transitória. Tente viver de forma plena esse sucesso transitório, mas não se apegue a ele. hoje é um bom dia para refletir sobre a impermanência. Valorize suas conquistas.

Virgem

Tente não se sobrecarregar com os excessos de responsabilidades e perfeccionismo. Aproveite o domingo para relaxar e buscar prazer nas pequenas coisas da vida. Reflita sobre suas prioridades e tente relaxar um pouco.

Libra

Abandone aqueles velhos hábitos que te impedem de viver plenamente o presente, libriano(a) Perceba os momentos em que você não está presente. Você só precisa se entregar a experiência do hoje e encontrar as soluções que você precisa.

Escorpião

Você está vivendo um momento de transição. O melhor a fazer agora é soltar e se entregar aos desconhecido. Um ciclo está chegando ao fim. Deixar para trás algo que desempenhou um papel muito importante na sua vida. Há um novo caminho a ser descoberto.

Sagitário

O que está impedindo o seu crescimento e expansão, sagitariano(a)? Será que são as máscaras sociais ou expectativas em excesso. Você está vivendo um momento de autodescoberta, só precisa de coragem e determinação.

Capricórnio

Você está despertando para sua verdadeira natureza. Está na hora de quebrar as correntes das ilusões, hábitos e padrões. Questione essas ilusões e verdades superficiais que você se apega tanto e vá de encontro a sua autenticidade.

Aquário

Todas as vezes que você se sentir excluído ou deixado de fora, reconheça que essa barreiras são autoimpostas. Hoje pode ser um dia que você pode obter muitas respostas. Que tal examinar suas crenças e comportamentos que o mantêm preso?

Peixes

O seu verdadeiro amor é você mesmo(a). Não existe a pessoa perfeita, ninguém vai te salvar. Tudo que você precisa agora é se conectar de forma profunda com você mesmo(a). Tente cultivar relacionamentos saudáveis, tanto consigo mesmo quanto com os outros,

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.