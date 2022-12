Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (4/12)

Escorpião

Aquário

Gêmeos

Capricórnio

Touro

Libra

Câncer

Virgem

Áries

Leão

Peixes

Sagitário

Hoje a Lua ingressa em Touro, o que gera ânsia por estabilidade emocional e financeira. Esse é um momento muito poderoso, que convida a nos aprofundar nos processos que estamos vivendo, para que consiga compreender de maneira verdadeira o que você pode aprender com eles, e o que deve modificar para engrenar seu desenvolvimento pessoal. As energias taurinas evidenciam nossa determinação para agir em prol dos nossos desejos e necessidades mais profundas, e o encontro da Lua com Urano nos ajuda a fazer isso com mais coragem e originalidade.Para os escorpianos, a influência do ingresso da Lua em Touro hoje é agradável, pois lhe confere mais estabilidade e confiança. Usufrua desse momento para perceber o que te auxilia a ser mais calmo e constante.A entrada da Lua em Touro te guia a perceber quais comportamentos, pensamentos ou pessoas estão se configurando como um empecilho para a sua evolução.O trânsito mais fluido de Netuno indica um momento em que nos sentimos mais esperançosos e idealistas. Aproveite para analisar as situações que você está vivendo com mais flexibilidade, tentando enxergar formas de aprendizado.Os capricornianos são beneficiados pelo posicionamento da Lua nesse momento. Com a influência de um signo de terra no âmbito emocional, você tem mais controle dos seus sentimentos, e consegue ter mais clareza para organizar as ideias.Hoje é um dia propício para que você cuide do ambiente familiar ou passe algum tempo com quem mora com você, mesmo que seja apenas durante uma refeição. Essa é uma maneira de aproximar-se de pessoas amadas.As energias taurinas que estão nos influenciando nesse momento podem ser muito benéficas para que você, libriano, desenvolva um pouco mais de controle emocional. Touro é caracterizado pela estabilidade e, por isso, a presença da Lua nesse signo te auxilia a identificar pontos de apoio que você pode acessar quando sentir-se confuso.Aproveite o domingo para aproximar-se da sua família, criar laços estáveis e conciliar os conflitos que estavam dificultando a convivência entre vocês. Lembre-se de ser flexível e não levar tudo para o lado pessoal.Assim como Touro, Virgem também é um signo de terra e, por isso, é importante que você tenha cuidado para que o posicionamento da Lua não intensifique seu traço controlador. A atual conjuntura astrológica é benéfica para sua vida profissional, para começar a semana com mais determinação, mas pode gerar conflitos amorosos.A Lua em Touro no início da semana nos influencia a ter emoções mais sólidas e desperta o desejo de estar no controle, com um espírito mais prático e realista.Para os leoninos, a presença da Lua em um signo regido pelo elemento terra é positiva para que você tenha mais clareza emocional e seja mais assertivo ao se expressar ou tomar decisões. Por isso, esse é um bom momento para resolver questões profissionais.Você, pisciano, pode estar se sentindo confuso e distraído, caso não esteja reservando momentos de relaxamento e conexão consigo mesmo. Hoje, a presença da Lua em Touro te auxilia a ter mais domínio sobre seus sentimentos e observá-los de forma mais racional.A personalidade expansiva dos sagitarianos lhes confere uma resiliência invejável e, por isso, é interessante que você desfrute disso para perceber o que necessita ser modificado em sua vida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.