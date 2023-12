Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (31/12)

Meus sinceros agradecimentos a todos que se mantiveram próximos e unidos na leitura desse horóscopo diário. Agradeço à todas lindas almas que cruzaram o meu caminho por aqui e a quem se permitiu ser guiado pelas estrelas. E mesmo ocupados demais o tempo todo, vamos fazer algumas pausas e contemplar esse céu estrelado que desde sempre guiou a humanidade. É nesse céu que encontramos as pistas e respostas. É esse céu que todos os dias nos ajuda a compreender melhor as pessoas e a vida. Desejo que vocês se libertem da vida que planejaram para viver a vida que está esperando por vocês. Abram seus corações, 2024 vem aí!

Áries

2024 vai te exigir coragem, ariano(a)! Prepare-se para um ano transformador. Vista vermelho para atrair ousadia e tente fazer algo pela primeira vez. Você pode aprender novas coisas e desenvolver novas habilidades. Desafie-se! Esse é um bom começo.

Touro

Preparado(a) para desabrochar em 2024, taurino(a)? Mas não esqueça que o seu desabrochar está ligado ao cultivo das emoções e da intuição. Dica para a virada: Aposte no branco ou azul claro, pois tudo que você precisa é de paz e tranquilidade.

Gêmeos

2024 será um ano repleto de descobertas, geminiano(a)! Dica para a virada: Vista uma roupa laranja e atraia vitalidade e alegria para os próximos 365 dias. Você vai precisar de muita disposição porque será um ano de crescimento expansão.

Câncer

Foque no seu bem-estar, canceriano(a)! Que tal iniciar 2024 relaxando e cuidando da sua saúde? Dica da virada: aposte no Laranja para atrair vitalidade e cante bem alto: "saúde pra dar e vender". Lembre-se de cultivar a paciência, pois o próximo ano vai exigir de você muito trabalho e perseverança.

Leão

Encaminhe os melhores desejos e pedidos ao universo, leonino(a). 2024 será um ano de muitas realizações para você! Dica para a virada: Celebre o final do ano fazendo algo que faça o seu coração vibrar ou seu olho brilhar. E se for possível entrar no mar, não deixe de pular sete ondas na virada, fazendo um desejo a cada pulinho. Dica de cor: Verde.

Virgem

Inicie 2024 jogando fora o que não presta, faça uma limpeza caprichada na casa dá aquela renovada na energia para a entrada no próximo ano. Seu grande aprendizado será cultivar o desapego. Vista amarelo para atrair dinheiro e prosperidade.

Libra

2024 será um ano de muitas ideias e muitas novidades, libriano(a). Você vai precisar de um planner e de muita organização. É hora de abrir a mente e o coração para novas aventuras! Dica da virada: Vista vermelho ou rosa.

Escorpião

Sinto que 2024 será um ano de crescimento - tanto pessoal quanto financeiro! Dica para a virada: coloque dinheiro no bolso, no sapato, guarde uma folha de louro na carteira e coma as 7 uvas. Se você acreditar, tudo é válido. Melhor cor: amarelo.

Sagitário

Seu ano de 2024 será marcado por renovação e autenticidade. Dica para a virada: Vista sua melhor roupa para receber o ano novo! Não importa a cor, o importante é que você se sinta bem. Tudo que você precisa é cultivar a harmonia em suas relações e na forma de viver a vida.

Capricórnio

2024 vai exigir que você faça algumas pausas e foque no autoconhecimento. Dica da virada: se conecte com a natureza ou faça alguns rituais de renovação. Aposte no lilás para atrair conexão espiritual e sabedoria. Seu planeta regente, Saturno, está no signo de Peixes e você precisa deixar fluir.

Aquário

Sinto que em 2024 será um ano de muitos amigos, trocas e conexões. Dica para a virada: reúna pessoas queridas e vista uma roupa laranja, pois você vai ter que ter muita energia e vitalidade. 2024 promete muito movimento.

Peixes

Sinto que seu 2024 será um ano repleto de sonhos realizados. Valorize o seu trabalho e cultive a esperança. Dica para a virada: aposte no branco ou verde, nas lentilhas, uvas, sete ondinhas. Escreva uma lista de metas e coisas que você deseja realizar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.