Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (3/10)

Hoje a Lua começa o dia transitando por Leão e ingressa em Virgem. Como o Sol está caminhando lado a lado com Marte, o que nos deixa mais impulsivos e impacientes.



Será preciso ter muito cuidado e serenidade para lidar com esses sentimentos, principalmente porque Mercúrio, que está transitando por Libra, forma uma quadratura com Plutão em Capricórnio e tende a desencadear situações imprevisíveis.



As coisas podem sair dos planos e será preciso ter jogo de cintura para que isso não gere discussões sérias, porque não adianta buscar culpados quando acontecem imprevistos. É importante tentar ter um dia mais tranquilo e fazer atividades que ajudem a desestressar, além de algo para realmente gastar energia, já que Marte próximo ao Sol faz com que você tenha uma energia extra que pode causar ansiedade se não for bem direcionada.

Capricórnio



A Lua nova que se aproxima indica um momento de fazer uma ‘faxina interna’, para finalmente colocar tudo o que você está sentindo para fora e lidar com isso de forma consciente. Isso não significa que você tem que expressar tudo o que está pensando em mudar tudo de uma vez, mas todo pequeno passo é importante.

Aquário

Como Marte, Mercúrio e o Sol estão muito próximos nesse momento, é preciso compreender que as coisas não vão sair como planejado e que não é hora de colocar ideias muito importantes em prática. Aproveite essa desaceleração forçada por esses astros para rever suas metas e a forma como vai alcançá-las.

Escorpião

Para os nativos de Escorpião, a quadratura formada entre Vênus e Júpiter pode fazer com que você se sinta extremamente magoado com algo que foi dito a você. Além disso, você tende a esperar que os problemas se resolvam sozinhos e pode se fazer de vítima, deixando de assumir a responsabilidade sobre suas ações.

Gêmeos

A proximidade entre o Sol e Marte evidencia os seus impulsos e pode fazer com que você se sinta mais ansioso. Esse aspecto faz com que você se sinta irritado e cobre de si mesmo resultados mais rápidos nas coisas que tem se dedicado. Porém, é preciso lembrar-se que existe o tempo de plantar e o de colher. Pular etapas atrapalha o processo.

Câncer

A conjuntura astrológica de hoje indica possíveis decepções causadas pelo julgamento apressado. Você pode querer tanto que uma situação seja de um jeito e ignorar os sinais. Tenha cuidado para não se iludir e acabar vivendo uma grande decepção que poderia ser evitada com um pouco mais de racionalidade.

Leão

Os nativos de Leão tendem a deixar a emoção falar mais alto que a razão, o que acaba gerando comportamentos impulsivos. Por isso, caso você se perceba impaciente hoje, é indicado ficar mais reservado para acalmar seus sentimentos e não projetá-los nas pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com suposições que podem gerar quebra de expectativa.

Libra

O trânsito do Sol, de Marte e de Mercúrio pelo seu signo faz com que as coisas fiquem mais instáveis, tanto em sua vida prática quanto em relação ao que você está sentindo. É preciso desacelerar para não deixar que essa insegurança tome conta. Você não precisa ter todas as respostas. Seja compreensivo consigo mesmo.

Peixes

Desde o início deste mês os trânsitos astrológicos estão criando um contexto que te leva a refletir sobre a necessidade de se conhecer para saber aonde você quer chegar. Agora, o Sol transitando por Libra te desafia a ser mais focado(a) em seus próprios objetivos, sem se deixar abalar ou moldar pelo exterior.

Sagitário

Os nativos de Sagitário podem se sentir confusos e inseguros neste momento, porque a quadratura que está acontecendo entre Mercúrio e Plutão afeta a sua capacidade de raciocínio. Por mais que você seja uma pessoa muito sociável, a introspecção é necessária para compreender seus sentimentos antes de tomar decisões acerca deles.

Touro

A retrogradação de Mercúrio e os aspectos desarmônicos que ele está formando com outros astros pode fazer com que você se sinta muito confuso, como se não soubesse o que fazer para resolver as questões internas que estão surgindo. É preciso parar de cobrar essas respostas e dar um tempo a si mesmo para descansar a mente.

Virgem

Os nativos de Gêmeos são regidos por Mercúrio, que está formando dois aspectos tensos hoje. A influência da quadratura que está se formando entre esse astro e Plutão pode trazer algum imprevisto e te deixar confuso, fazendo com que seja difícil enxergar o que precisa ser feito para resolver os problemas. Lembre-se de dar um passo de cada vez.

Áries

Os arianos podem ter dificuldade em expressar o que estão sentindo nesse momento. A confusão mental gerada pela quadratura que está acontecendo entre Plutão e Mercúrio pode gerar desentendimentos. Lembre-se que é necessário paciência para resolver essas situações. Caso ela esteja em falta, deixe para dialogar depois.