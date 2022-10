Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (30/10)

Gêmeos

Estamos vivendo não só um momento decisivo para o Brasil, e também um momento muito importante astrologicamente, com o início da retrogradação de Marte hoje. Esse movimento retrógrado vai ocorrer por mais de dois meses, afetando diretamente a forma como tomamos decisões e atitudes. Como Marte fala sobre nossa força de ação e Gêmeos evidencia a impulsividade, precisaremos ter cuidado com os desafios que enfrentaremos nesses próximos meses. Essa energia num domingo de segundo turno pode trazer consequências ruins, se não controlarmos nossos impulsos. Além disso, tudo pode ficar muito confuso já que a influência de Marte traz uma força de início muito forte, fazendo com que você assuma muitos projetos ao mesmo tempo, e não dê conta de dar continuidade a eles. Para usar bem essa força, é preciso fazer uma pausa, repensar o que quer dar continuidade ou não.Hoje Marte inicia seu movimento retrógrado em Gêmeos, trazendo uma necessidade de repensar suas motivações, como lidar com elas e buscar entender o que realmente faz sentido para você. Para os geminianos, esse movimento é um convite para repensar sua forma de se comunicar e se expressar.Os trânsitos do dia podem despertar nas pessoas de Escorpião o seu lado mais intenso, já que Marte vem como um agente de mudança em relação aos seus valores e crenças. Sua intuição e instinto podem te ajudar a decidir qual caminho escolher e como isso vai afetar sua vida.O movimento retrógrado de Marte nos pede para repensar algumas questões, como nossa essência e sonhos. Os piscianos podem se sentir perdidos em meio aos seus desejos, buscando uma fuga da realidade para não encarar as decisões do dia. Fique atento aos seus sentimentos e dê atenção a eles. Será preciso acolher com leveza o que você está pensando, para estar em equilíbrio.As pessoas de Capricórnio são muito ligadas ao planejamento e organização do que precisa ser feito e como isso vai ser benéfico para eles. A Lua em seu signo potencializa sua forma de lidar com seus planos e objetivos. O clima de decisões deste domingo pode deixar seus pensamentos mais aéreos por não saber muito bem o que te espera. É interessante manter-se mais recolhido hoje.As energias capricornianas podem ajudar as pessoas de Touro a se sentirem mais confiantes sobre suas decisões, principalmente neste dia mais conturbado politicamente. Além disso, a Lua em Capricórnio potencializa sua disposição e persistência para correr atrás dos seus objetivos. Por outro lado, não se esqueça de priorizar o seu descanso neste domingo.A Lua em Capricórnio te auxilia a buscar mais disciplina e organização para correr atrás dos seus objetivos. Essa energia, em conjunto com a força de início característica das pessoas de Áries, pode potencializar seus projetos e metas. Tire um momento do seu domingo para organizar o que precisa da sua atenção ao longo da semana, e decidir aquilo que não vale mais a sua energia.Os trânsitos do dia podem acabar deixando você, sagitariano, um pouco confuso, sem entender as motivações das pessoas a sua volta. É preciso fazer uma pausa e decidir o que precisa da sua energia, o que quer iniciar em sua vida ou mesmo deixar de lado. Uma dica para o dia é usar a força de início de Marte em Gêmeos para expandir sua mente em busca de novos pontos de vista.O lado mais crítico das pessoas de Virgem pode estar mais aflorado ao longo do dia, influenciando na sua expressão emocional. O movimento retrógrado de Marte em Gêmeos, pede para que você se atente aos seus ideais e as suas motivações, além de tomar mais cuidado com a forma de se comunicar, para que não seja intolerante e crítico com as pessoas ao seu redor.A presença de Mercúrio em Escorpião afeta diretamente seus sentimentos, intuição e valores pessoais. Ao longo do dia você pode se sentir mais irritado em relação aos seus sentimentos e emoções. A necessidade de se posicionar e decidir questões importantes no dia te leva a olhar para si mesmo e para seus ideais.Neste domingo, os leoninos precisam estar mais atentos ao seu lado mais arrogante e orgulhoso, para que ele não acabe influenciando na sua forma de se comunicar e se posicionar. A Lua em Capricórnio é um momento que pede para desacelerar, cuidar de si mesmo e assim, cumprir com seus objetivos de forma consciente e seguindo sua essência.O lado mais sensível dos cancerianos pode dificultar seu foco e desempenho em tarefas, além de deixar suas emoções mais instáveis. O trânsito da Lua em Capricórnio pode ajudar a trazer uma harmonia entre suas atividades diárias e seus sentimentos. Neste domingo de eleição, tente tirar um momento para relaxar e manter a mente serena para, que seus sentimentos não oscilem tanto com as movimentações que podem ocorrer.O trânsito da Lua em Capricórnio vem como um lembrete para olhar com mais assertividade e praticidade para suas preocupações. Os librianos podem se sentir mais ansiosos para organizar sua próxima semana e correr atrás dos seus objetivos, mas é preciso buscar um equilíbrio entre as obrigações e sua saúde mental. 