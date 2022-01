Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (30/1)

A conjunção tensa que está se formando entre Mercúrio retrógrado e Plutão continua nos influenciando hoje. Como a Lua passa o dia todo em Capricórnio, as coisas tendem a ser um pouco mais calmas que nos últimos dias, já que esse signo é relacionado à seriedade e à constância.



Porém, somando a influência da conjunção com as energias capricornianas, precisamos ter cuidado com o mau humor e com a mania de chamar atenção por pequenas coisas de forma implicante. Passar o dia de forma mais tranquila e organizar os compromissos da semana que está se iniciando são boas dicas para esse domingo.

Aquário

Hoje você tende a se magoar por algum motivo que não aparenta ser tão importante para outras pessoas, mas que está relacionado a algo que você já estava carregando internamente. Esse tipo de gatilho emocional pode fazer com que você acabe descontando os sentimentos em pessoas que não têm culpa dos traumas que você está carregando. Em vez de ficar na defensiva, tente se abrir.

Escorpião

A influência da conjunção que está se formando entre Mercúrio e Plutão (planeta regente de Escorpião) faz com que os nativos deste signo se sintam inseguros. Por isso, você tende a estar na defensiva agora, tentando estabelecer barreiras que podem te defender. É necessário perceber que quando não estamos desarmados, o diálogo não flui e não é possível chegar a um consenso.

Câncer

Escrever sobre as percepções que você vem tendo nas últimas semanas é uma ótima forma de aproveitar os últimos dias da retrogradação de Mercúrio para integrar verdadeiramente os ensinamentos que esse trânsito trouxe. Busque ter um momento reservado, em que você se sinta confortável para escrever ou para outra forma de autocuidado.

Gêmeos

O aspecto que está se formando entre Mercúrio retrógrado e Plutão é um convite para a liberação e detox. Escolha se desfazer do que não está mais alinhado à sua verdade, mas não faça isso pensando em se livrar de algo e sim honrando e agradecendo pelos ensinamentos que foram proporcionados por essas experiências, relações ou sentimentos.

Leão

A maneira como você se arruma é como se apresenta para o mundo, e isso costuma ser muito importante para os leoninos. Sentir-se você mesmo é fundamental no processo de autoconhecimento, e o trígono que está acontecendo entre Vênus e Urano pode te ajudar a enxergar sob uma nova perspectiva, inclusive sobre suas roupas e seu estilo.

Libra

Caso você ainda não tenha clareza do que gostaria de libertar e transformar em sua vida, comece colocando uma meta simples como, por exemplo, beber mais água ao longo do dia. Estabelecendo e seguindo isso, você pode se inspirar a fazer outras mudanças importantes. Busque inserir em sua rotina hábitos que são saudáveis para a sua mente.

Peixes

A tensão que está acontecendo entre Mercúrio retrógrado e Plutão tende a evidenciar padrões autodestrutivos da sua personalidade. Preste atenção hoje a pensamentos como ‘tudo está perdido’ e avalie qual a origem desses sentimentos. Levar a vida com muita intensidade pode ser cansativo.

Sagitário

O trânsito da Lua pelo seu signo neste momento te direciona a resgatar seu poder pessoal. Lembre que é possível transformar o que for preciso para que você se sinta mais contente com a sua vida e a sua rotina, mas esse processo requer tempo e perseverança, porque a mudança precisa partir de dentro, antes que seja possível enxergar resultados externos.

Virgem

Lembre-se que abrir espaço é fundamental para que o novo possa chegar na sua vida. Por isso, é interessante se propor a abrir esse espaço literal (como reorganizando a casa e tirando as ‘tralhas’ acumuladas) e veja como isso se reflete em outras esferas da sua jornada também.

Capricórnio

Áries

É preciso ter consciência que você pode transformar sua realidade, a partir da sua mudança de atitude perante ao mundo. Como você reage ao que te acontece e o que você escolhe fazer a partir disso são pontos que podem mudar. É preciso acolher suas emoções e buscar as raízes dos comportamentos que estão te impedindo de evoluir.

Touro

Esse momento é poderoso para um detox não só físico, mas de tudo que está sugando a sua energia e te impedindo de alcançar seus objetivos. Além da alimentação, aquilo que você consome de conteúdo nas redes sociais e os pensamentos limitantes que estão tomando um grande espaço na sua cabeça são padrões que precisam ser repensados.



