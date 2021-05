Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (30)

Na madrugada de hoje a Lua ingressou em Aquário, despertando um olhar mais otimista em relação às energias capricornianas que estavam nos influenciando posteriormente.

Porém, somado à influência de Mercúrio retrógrado, esse posicionamento nos leva a questionar todos os padrões que estão regendo a nossa vida (sejam aquelas que foram impostos por nós mesmos, pela família ou pela sociedade).

Essas reflexões nos levam a desenvolver ideias inovadoras e a buscar mais liberdade para seguir nosso próprio caminho.

Um ponto negativo desse pensamento original e revolucionário é que podemos não ter delicadeza para expor essas ideias e, com isso, acabar passando uma imagem arrogante. Isso é evidenciado pela conjunção que a Lua está formando com Saturno hoje, que desperta um temperamento crítico e egoísta, sendo difícil encontrar palavras amáveis. Por isso, é importante pensar duas vezes antes de expressar o que você está pensando.

CONFIRA O SEU SIGNO DE HOJE (30/5)

Áries

Os nativos de Áries são conhecidos por seu temperamento difícil, porque tendem a agir de forma exagerada quando se sentem vulneráveis ou quando alguém tenta convencê-los de algo que já estão convencidos do contrário. Essa postura ‘rebelde’ é evidenciada pelas energias aquarianas e você deve ter cuidado com atitudes desmedidas.

Touro

A conjunção que a Lua está formando com Saturno volta a sua atenção para o trabalho, fazendo com que você tenha dificuldade para desacelerar e descansar a mente. Mesmo que você precise trabalhar nesse domingo, é importante lembrar que cuidar da sua saúde mental também é uma necessidade básica.

Gêmeos

Hoje é muito importante que você tenha cuidado com a forma que age com as pessoas com que se relaciona afetivamente, porque a vontade de seguir seus instintos pode fazer com que você deixe a sua responsabilidade afetiva em segundo plano. Procure aproveitar esse domingo fazendo algo relaxante com quem ama.

Câncer

A conjuntura astrológica atual requer paciência extra para compreender o outro e também para se comunicar com clareza. Além disso, é interessante aproveitar esse domingo para buscar atividades que tragam mais prazer para o dia a dia, tornando a vida mais leve. Começar um novo hobbie te ajuda a não focar apenas nos problemas.

Leão

Virgem

O encontro que acontece entre a Lua e Saturno hoje pode despertar comportamentos egoístas, pensando apenas em suas próprias necessidades e se esquecendo de que suas atitudes também afetam as pessoas com quem convive. Procure harmonizar o seu lar fazendo algo agradável em família, evitando assuntos delicados.

Libra

Os nativos de Libra podem ficar mal humorados devido à aproximação da Lua e de Saturno hoje. Essa semana trouxe revelações delicadas sobre assuntos amorosos e você deve ter cuidado para refletir com calma sobre como lidar com essas situações. É necessário repensar suas prioridades e colocar-se em primeiro lugar.

Escorpião

Hoje Marte em Câncer está formando um trígono com Netuno em Peixes, despertando mais sensibilidade e trazendo à tona sentimentos desafiadores. Como a Lua está se aproximando de Saturno nesse momento, você deve ter cuidado com a forma que irá expressar essas emoções, lembrando do poder dar suas palavras sobre as outras pessoas.

Sagitário

As energias aquarianas despertam maior ânimo e determinação para seguir seus objetivos. Porém, o encontro que está acontecendo entre a Lua e Capricórnio nesse momento pode fazer com que você desconsidere os sentimentos das outras pessoas ao buscar mais liberdade. Tente conversar abertamente para evitar maiores desentendimentos.

Capricórnio

Hoje a Lua se encontra com Saturno, planeta regente dos nativos de Capricórnio. Esse aspecto indica um momento complicado para a sua vida afetiva, porque dificulta a compreensão dos seus sentimentos e, consequentemente, você não consegue dialogar com clareza. Por isso, é interessante ter um dia mais reservado.

Aquário

O posicionamento da Lua no seu signo te ajuda a iniciar essa nova semana com mais ânimo e determinação para alcançar seus objetivos, sentindo-se menos afetado pela opinião das outras pessoas. Lembre-se, porém, de dialogar com quem também será afetado pelas escolhas que você está fazendo nesse momento.

Peixes

Essa semana foi movimentada no âmbito profissional e você deve prestar atenção no que pode aprender com as situações que se desenrolaram nos últimos dias. Em casa, você pode estar preocupado em conciliar discussões que aconteceram nos últimos dias, mas deve ter cuidado para não desrespeitar o espaço do outro.

