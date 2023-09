Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (3)

A lua segue soberana no Céu. É o ápice do ciclo da lua! Portanto, atente-se ao que se revela, pois é um momento lindo. Na culminância da Lunação de Leão, a Lua se aconchega no signo de Touro, um signo lunar, regido por Vênus, a mais brilhante do céu noturno, que está mais receptiva e fértil do que nunca.

Nada de desagradável advém dos movimentos venusiano, mas por conta de sua retrogradação, iniciada no dia 22 de Julho, você teve que identificar onde está o nó a ser desatado e ter a humildade de se despir da arrogância. A boa notícia é que hoje Vênus volta ao seu caminho direto. E tudo que veio à tona, principalmente no campo dos afetos, das finanças, dos relacionamentos e da beleza, fez você refletir sobre como você revela seus desejos, de qual modo? Onde sua autenticidade e autoconfiança se fragilizam diante do outro, a ponto de a luz se tornar treva? E como você se coloca dentro dos relacionamentos?

Quem não quer amar melhor e mais saudável, não é mesmo? Aproveite esse domingo Venusiano e nutra suas relações com muito dengo e bom humor. Se expresse de modo afirmativo. A melhor maneira de mimar essa Vênus hoje, já que temos uma lua no signo de Touro, é despertando os 5 sentidos. Este é o trânsito venusiano mais importante do ano, se liga, hein! Vênus em Leão é conquistadora, aproveite. Não se brilha mais do que agora.

Áries

Você está no caminho certo. Vênus está voltando ao seu movimento direto e promete renovar as energias. Os dias cinza tendem a ganhar mais cor. Vênus em Leão traz paixão e alegria. Deixe de lado os apegos, ariano (a). Troque essa ânsia por manter o poder por compartilhar o que você sabe ou que você tem. O segredo é “quanto mais eu dou, mais eu recebo”. Não trate seus hobbies como algo secundário!

Touro

O céu está chegando com reforços, taurino (a)! Aproveite o domingo para desfrutar de uma sensação gostosa de conforto e harmonia. Sabe aquele jantar em família ou entre amigos queridos com uma receita que é a sua especialidade? Cuide da sua casa, redecore um cômodo ou simplesmente aproveite a companhia de pessoas queridas. O Universo pede proteção, cuidado e lugar de abrigo.

Gêmeos

A Lua se alinha muito bem com Vênus, trazendo um clima de leveza e criatividade. Pode ser um ótimo momento para colocar no papel aquelas ideias que ficam dando piruetas na sua mente, ou para sair com os amigos e conversar sorrindo. A Vênus, voltando ao seu caminho direto, vai adicionar um toque extra de charme e elegância à sua comunicação. Ainda que Mercúrio esteja retrógrado até 15/09, você já pode começar a trabalhar na divulgação das suas ideias e de seus serviços.

Câncer

O domingo promete um respiro, aproveite para cuidar de você. Vênus retoma o movimento direto, favorecendo tanto questões financeiras quanto trazendo a liberação de projetos e negócios. O universo pode parecer um pouco exigente agora, canceriano (a), mas acredite em mim, ele está trabalhando em algo maravilhoso para você!

Leão

Aproveite esse domingo, pois você vai sentir um toque de renovação e beleza. É a oportunidade perfeita para cuidar de si mesma, explorar novos estilos, ou simplesmente celebrar a vida com um toque de elegância. Tudo isso é Vênus retomando o seu movimento direto, derramando seu brilho e encanto sobre você. Siga seu instinto de rainha e confie que as coisas estão se movendo na direção certa. Afinal, você merece o melhor, e o universo parece estar de acordo.

Virgem

O ano termina, mas agosto nunca, não é mesmo virginiano (a)? Mas não se preocupe, há suavidade à frente. Vênus volta ao movimento direto hoje, você sentirá uma nova onda de clareza e charme fluindo em sua vida. Então, aproveite os próximos capítulos para fazer uma reforma na sua vida, com a precisão e cuidado que só você sabe fazer.

Libra

Junte-se aos amigos ou grupos que compartilham seus interesses e aproveite esse sentimento de união. E hoje é dia de festa, pois Vênus, seu planeta regente, retoma o movimento direto. Imagine que é como tirar as pedras do caminho que estavam impedindo você de andar livremente pelos seus projetos e sonhos. Agora, os planos que estavam “empacados” ganham vida e você pode avançar com confiança e autoestima lá em cima.

Escorpião

Hoje pode ser um dia de sol no meio da tempestade. De repente, você descobre uma solução criativa para o problema que tem te atormentado. Vênus retoma o movimento direto. Aqui, é como alcançar a terra firme após o perrengue no começo da semana. As oportunidades profissionais que pareciam distantes podem ficar mais palpáveis, além de terem o potencial de trazer reconhecimento e autoridade.

Sagitário

O domingo ganha um toque de leveza e romance. Aproveite para curtir com alguém querido ou se dedicar a um projeto que faz seu coração vibrar. Vênus retoma o movimento direto, favorecendo a retomada de projetos que envolvem viagens, estudos e experiências espirituais. Agora, sim, você pode planejar a sua próxima aventura!

Capricórnio

Você que sempre foi mestre no controle, se prepara, pois o universo está prestes a jogar uma rodada de surpresas na sua vida, capricorniano (a). O domingo pede pausa e aconchego. Vênus retoma o movimento direto, fazendo com que as oportunidades que estavam fora do seu alcance comecem a tomar forma, e tudo o que envolve transformação e crescimento tem luz verde. Sendo assim, aproveite este período para focar no que realmente importa. O universo está pedindo que você olhe além da superfície e se aprofunde.

Aquário

Hoje pode ser mais suave, aquariano (a). Pode ser um momento de renovação no seu relacionamento ou um momento agradável com a família. E, finalmente, Vênus volta ao movimento direto em Leão, e o que parecia emperrado nas parcerias começa a fluir, o que significa que apesar de Mercúrio ainda pedir cautela até o dia 15/09, você poderá dar passos significativos em acordos, sejam eles amorosos ou profissionais. O cenário é de mudanças e o Universo pede coragem.

Peixes

Hoje você vai se sentir mais confiante e alegre, até porque essa dupla - Lua e Vênus - promete trazer harmonia e oportunidades tanto no amor quanto no trabalho. Com Vênus retomando o movimento direto, você notará um desbloqueio nas suas rotinas diárias, permitindo que o dia fique menos atravancado e mais leve, com você dando conta do que tem que fazer com maior tranquilidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.