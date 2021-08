Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (29/8)

Hoje a Lua ingressa em Gêmeos, o que ajuda a aflorar a nossa criatividade e dinamismo mental, para cumprir as tarefas diárias sem tanto desânimo. Porém, para as pessoas que são naturalmente ansiosas ou distraídas, as energias geminianas podem representar uma diminuição na produtividade, porque a agilidade dos pensamentos faz com que não seja tão fácil organizá-los para sair do âmbito mental e transformar as ideias em ação.

Lembre-se que está tudo bem desacelerar e fazer coisas mais tranquilas, afinal, hoje é domingo! Os nossos pensamentos estarão acelerados e podem ser influenciados pelos sentimentos com mais facilidade. Por isso, é muito importante estar atento para não reagir de forma explosiva quando ficar triste ou quando estiver estressado. É mais inteligente manter-se reservado(a) nesses momentos.

Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (29/8)

Aquário

A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Aquário mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.

Capricórnio

Tome cuidado com a tendência de querer resolver várias coisas ao mesmo tempo e, no final das contas, acaba não dando atenção para o que é verdadeiramente importante. É claro que os compromissos profissionais precisam ser uma prioridade, mas você também precisa dar atenção às suas necessidades físicas e psicológicas.

Câncer

Os nativos de Câncer tendem a sentir dificuldade em acalmar a mente quando a Lua está transitando por Gêmeos. Você pode direcionar toda essa energia fazendo as coisas habituais do seu dia a dia, porque tentar algo novo hoje pode ser frustrante. Tenha momentos sozinho(a) para digerir o que está sentindo e pensando.

Escorpião

As trocas e diálogos são muito favorecidos quando a Lua está transitando por Gêmeos. Por isso, você pode tentar fazer algum jogo interativo com as pessoas que você mora hoje. Essa é uma forma de lidar também com a ansiedade despertada por esse posicionamento lunar. Os momentos de descontração também são essenciais.

Gêmeos

Com a Lua transitando pelo seu signo, geminiano(a), seu humor fica ainda mais variável e você pode acabar magoando alguém amado, por reagir de forma excessiva quando estiver estressado(a). Procure focar mais no trabalho amanhã, porque você tende a ter boas ideias que lhe trarão um bom retorno financeiro.

Leão

O sentimento de que você não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa e deseja pode fazer com que você fique muito estressado(a) e desconte isso nas pessoas com quem convive. Faça um planejamento da semana, do mês e até mesmo do dia, caso você esteja com a agenda muito cheia.

Libra

Quando a Lua está transitando por Gêmeos, você tende a querer fazer muitas coisas de uma vez, e acaba se perdendo com tantas tarefas. É muito importante fazer uma lista com suas prioridades e tentar cumprir uma delas por vez. Assim, você evita a frustração e a sobrecarga mental.

Peixes

Para os nativos de Peixes, o alto fluxo de pensamentos gerado pela presença da Lua em Gêmeos tende a ser sinônimo de ansiedade. Uma dica para lidar melhor com isso é botar todas as suas ideias no papel, o que te ajuda a visualizar a partir de um ponto de vista mais amplo. Organizar os sentimentos é o primeiro passo para controlar melhor suas ações.

Touro

Uma dica importante para hoje é colocar no papel quais são seus principais sonhos de vida nesse momento. É preciso focar em uma coisa por vez para realmente concretizar aquilo que você deseja, mas você precisa se lembrar o porque está tomando esses pequenos passos, porque o objetivo final será recompensador.

Sagitário

A presença da Lua em Gêmeos deixa claro a necessidade do convívio com as pessoas que você ama, mas também evidencia que você precisa do seu espaço e de reconhecer seus limites. Talvez esse seja o motivo das suas últimas discussões. Conversar com um amigo que te conheça bem pode te ajudar a enxergar as coisas por outra perspectiva.

Áries

Os nativos de Áries tendem a ter muita dificuldade em desacelerar. Se a sua carreira ou alguma outra área da sua vida está ‘em pausa’ por causa dos impedimentos gerados pelo afastamento social, aproveite a oportunidade de fazer um curso ou qualquer coisa que te ajude a estar mais preparado quando a hora chegar.

Virgem

Você tende a ficar irritado com aquilo que não sai de acordo com seus planos. Tente contornar aquilo que não pode ser feito nesse momento, investindo seu tempo em algo que te ajude a conquistar o que você almeja. As pessoas mais velhas (e há quem diga, mais sábias), costumam dizer que tudo aquilo que mais vale a pena não é facilmente conquistado.