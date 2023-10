Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (29/10)

O domingo traz uma energia libertadora. Temos um Céu super movimentado trabalhando para que você chegue na raiz dos seus apegos. A madrugada pode ter sido um pouco agitada. A Lua estava bem aconchegada no signo de Touro, mas do outro lado tinha Mercúrio em Escorpião vasculhando os porões da sua mente, investigando seus medos, abrindo fissuras e revelando segredos. Sua mente ficou alerta e os pensamentos incessantes tomaram de conta. E o domingo deve ter começado mais cedo por conta da presença inquieta de Marte.

A Lua e Júpiter se unem e não tem como deter essa força. Uma sensação de otimismo e bem-estar se contrapõe a toda essa agitação mental. A sua mente está poderosa e hoje você pode compreender o nevoeiro dos últimos dias. Aproveite para excluir da sua vida as pessoas e situações que estão impedindo seu crescimento. Aproveite para refletir sobre esses apegos. Por que é tão difícil deixar para lá e seguir em frente?

Áries

Não se isole e não se feche para todos à sua volta. Chegou a hora de compreender as razões pelas quais existe um bloqueio no seu coração. Livre-se das culpas e peça desculpas pelos seus erros. Está na hora de abrir os olhos para as coisas que realmente importam.

Touro

Você está tão concentrado(a) no que perdeu que acaba perdendo as oportunidades que surgem. Liberte- se do que não te ajuda a crescer e evoluir e faça novos planos. Foque nos novos objetivos e estabeleça ligações com as demais pessoas sem exercer dependência emocional.

Gêmeos

Seja prático(a) e redobre sua atenção. Não se distraia, pois talvez você tenha que lidar com uma situação inesperada, mas não se preocupe, pois você terá a sabedoria necessária para superar os desafios. Você está com muita clareza mental e poder intelectual para tomar as melhores decisões.

Câncer

Você vai sentir que suas energias estão renovadas. Não tema sua inquietude. Eu sei do seu desejo de fazer ou iniciar algo. Chegou a hora de desbravar novos caminhos. O universo te convida a se tornar um pouco irreverente e ter paixão pela vida.

Leão

Determinação e resiliência são as chaves para o sucesso. Para realizar seus objetivos você também precisará de autocontrole para domar seus próprios leões interiores, que podem representar tanto seus conflitos internos quanto os obstáculos que a vida nos impõe.

Virgem

Você precisa se desapegar de algo e seguir em frente. Você pode estar se agarrando a algo que não traz satisfação na questão atual, como um amor não correspondido ou nocivo, um emprego que não te levará a lugar algum, uma promoção que não sai, etc.

Libra

Você encontrará um forte sentimento de segurança e felicidade através de contatos sociais e de trabalho. É hora fazer novos planos. Se abra para os eventos e encontros, pois o universo conspira a seu favor no momento.

Escorpião

Não leve tudo tão a sério. Sentimos por algo que já passou e tem uma história pessoal. Porém, a carta diz que não devemos nos apegar ou lamentar o passado. Lembranças e a saudade devem servir como experiências.

Sagitário

Eu sinto que você está numa encruzilhada, mas pronto(a) para virar uma página e encarar um novo começo ou, você só precisa fazer algumas escolhas. Não sacrifique seus gastos e beleza por ninguém.

Aquário

Cuidado com mudanças abruptas. Algo pode mudar em relação à situação questionada. Pense em uma estrutura ou fundação que entra em colapso. Um relacionamento, um emprego, uma amizade e em alguns casos, até mesmo estruturas físicas.

Peixes

Uma importante decisão deve ser tomada. Quando a situação envolve trabalho ou amor, ela sugere que você siga sua intuição. Se o seu coração está mandando você seguir um caminho, confie em seus instintos. Só não faça as coisas pensando somente em você, pois o tiro pode sair pela culatra.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.