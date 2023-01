Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (29/1)

Hoje a Lua passa o dia em Touro, trazendo mais conforto e estabilidade para o seu domingo. É um momento de repensar seus planos, estabelecer metas e se preparar para colocá-las em ação. A fase crescente da Lua pede para que você comece a materializar seus desejos, colocando-se em movimento. É um dia muito forte para ideias, conversas e trocas que te ajudem a enxergar novos horizontes. Esse movimento de inovação é proporcionado, também, pelo trígono entre Sol e Marte, que traz muita inspiração. Busque entender qual o seu chamado para a vida. Além disso, é um ótimo dia para se conectar com a natureza e o ambiente à sua volta.

Peixes

A intensidade despertada por Vênus em seu signo pode gerar certos atritos. É importante entender o que você espera em suas relações, e se essas expectativas são irreais ou podem mesmo ser supridas por quem ama. Muitas vezes, jogamos o peso dos nossos sentimentos nas outras pessoas.

Leão

O Sol, seu planeta regente, forma um trígono com Marte, possibilitando mais inspiração para se conectar com a sua melhor versão. Algumas ideias podem surgir, mas você pode se sentir indisposto para colocar em prática, já que o clima desse domingo é de mais preguiça e leveza.

Aquário

A Lua em Touro te convida a se organizar em relação às mudanças que o Sol em seu signo vem apontando como necessárias. Você pode começar a se movimentar, reconhecendo os recursos que já estão à sua disposição.

Virgem

A Lua em Touro proporciona uma sensação de estabilidade e conforto para seu domingo, fazendo com que você se sinta mais leve para estar ao lado de quem ama. Aproveite o domingo para fazer atividades de lazer que te motivem a ver o lado bom da vida.

Libra

A fase crescente da Lua te convida a se movimentar, te ajudando a fazer diferente. É um momento muito forte para ideias e conversas que te fazem olhar as coisas com outra perspectiva. Busque ter mais coragem para sair da sua zona de conforto.

Gêmeos

O Sol forma trígono com Marte em seu signo, potencializando sua comunicação e impulsionando muitas conversas importantes, que trazem luz para situações que precisam ser finalizadas. Aproveite a influência de Touro para se organizar e ter mais disciplina.

Sagitário

A Lua crescente em Touro te convida a refletir sobre seu chamado, sobre o que te inspira a crescer e a se desenvolver. Busque ter mais consciência sobre suas metas. Muitos benefícios podem surgir com a constância.

Touro

A Lua crescente em seu signo promete um momento de muita prosperidade e resoluções. Você pode se sentir mais concentrado no que realmente precisa da sua atenção. Aproveite o domingo para organizar seus compromissos e descansar para o início da semana.

Capricórnio

Aproveite esse domingo para ter momentos ‘reais’ com quem ama, deixando de lado os meios tecnológicos e distrações de lado. Converse sobre seus sonhos, buscando visualizar o que precisa ser feito para realizá-los - e isso inclui confiar no processo.

Câncer

A Lua em Touro te convida a pensar em como você pode melhorar, buscando sempre ir além. Você pode se sentir mais pensativo, gerando um clima mais introspectivo para o seu dia. Mas não deixe que isso te impeça de tomar as atitudes que você sabe que são necessárias.

Escorpião

A Lua em Touro pode deixar você, escorpiano, mais estressado com situações provisórias, por conta da instabilidade e incerteza. Busque estabelecer o que precisa da sua atenção para poder ter mais controle. Comece a colocar em ação seu planejamento para a semana.

Áries

O Sol em Aquário traz uma liberdade maior para seguir suas vontades sem tantas cobranças. É importante refletir sobre o que você deseja começar a movimentar em sua vida. Aproveite os trânsitos do dia para anotar as várias ideias que podem surgir.



