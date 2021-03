Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (28/3)

Lua cheia em Libra



A Lua entra às 2h23 desta madrugada em Libra e estará até amanhã nesse signo masculino e cardinal do ar. Ela atinge a fase cheia às 15h49, por isso nos estimula a socializar e contatar as pessoas, mesmo à distância. Da mesma forma que o Sol, nosso satélite harmoniza-se com Saturno, e amanhã com Júpiter, por isso estimula nosso lado solidário, generoso e altruísta. A Lua faz com que a gente participe ativamente de tudo o que acontece ao nosso redor e tente ajudar as pessoas em situação de necessidade, devido à pandemia. A influência de Libra possibilita que a gente perceba mais claramente o quanto é verdade que "a união faz a força" e nos dá condições de nos aliarmos aos outros em torno de metas comuns. Nossas relações pessoais e afetivas estão favorecidas, mesmo porque tende a haver um maior entendimento com quem a gente gosta. O clima é de camaradagem e podemos nos sair bem em tudo que exija espírito de equipe e capacidade de cooperação.



Áries

Nesta fase seu interesse pelos outros está reforçado por Saturno, Júpiter e pela Lua, que dinamizam suas relações virtuais. Eles detonam uma fase excelente para as parcerias. Aproveite para aparar quaisquer arestas que existam em seus relacionamentos. DICA: curtir os amigos e estar em grupo será particularmente estimulante.



Touro

Durante estes dias a Lua acentua seu espírito prático e lhe ajuda a se concentrar mais e melhor nas atividades concretas de um modo geral. Aproveite para se organizar e abra novas frentes, inclusive no setor profissional. DICA: graças ao ótimo aspecto do Sol com Saturno se recolher e meditar pode ser de grande valia.



Gêmeos

A força lunar atinge harmoniosamente seu signo, por isso recarrega suas baterias e lhe torna uma pessoa bem mais vital, dinâmica e realizadora. Você tende a agir com maior firmeza e pode exercer melhor sua capacidade de liderança. DICA: há um clima de muito companheirismo, amizade e entendimento no amor.



Câncer

Aproveite estes dias para descansar e repor suas energias e também dê maior atenção a sua necessidade de sossego e intimidade. A Lua ativa positivamente seu signo de concepção, por isso favorece os assuntos domésticos e questões familiares. DICA: os momentos dedicados à meditação prometem ser restauradores.



Leão

O Sol, Saturno e a Lua aliam-se no sentido de facilitar seus contatos pessoais e fazem com que seja mais fácil dialogar com todos e expor aquilo que você pensa e sente. Estes dias são ótimos para você dar telefonemas e passar mensagens e curtir as redes sociais. DICA: aproveite para expressar aquilo que sente pela pessoa amada.



Virgem

Graças à Lua estes dias prometem ser frutíferos para você, que pode executar tudo com eficiência e colocar suas coisas em ordem. Aproveite para resolver de vez o que está pendente ou carente de solução. DICA: seu espírito crítico está em alta e lhe ajuda a analisar as coisas com objetividade, mas procure não ser implicante.



Libra

A Lua, em sua visita mensal ao seu signo, hoje e amanhã capta para você as vibrações de Saturno e Júpiter, que estimula seu lado espiritual, elevado e compassivo. Esses astros tornam estes dias excelentes para assuntos particulares e cuidados com o visual. DICA: seu romantismo está em alta e os amores vão de vento em popa.



Escorpião

Agora a Lua vibra harmoniosamente em seu setor espiritual, por isso aproveite para imaginar a realização de tudo de bom que deseja para si e para toda humanidade. Sua fé anda mais viva e potente e suas imagens mentais tendem a se realizar. DICA: os astros estabilizam seus sentimentos e favorecem os encontros.



Sagitário

Durante estes dias a Lua volta sua mente com maior interesse para o futuro e torna o momento ideal para você se programar, fazer planos e estabelecer novas metas. Mas seja acima de tudo realista e não se deixe seduzir por projetos utópicos. DICA: tende a haver um clima de harmonia com todos, especialmente com a pessoa amada.



Capricórnio

Agora a Lua magnetiza o ponto culminante de seu céu natal e faz com que este dia seja muito propício para as atividades profissionais e tudo relativo à carreira. Seus empreendimentos tendem ao êxito, mesmo porque você não dará nenhum ponto sem nó. DICA: Vênus favorece os encontros e lhe torna mais quente.



Aquário

Hoje e amanhã Saturno e Júpiter, em seu signo, acham-se positivamente ativados pela Lua. Nosso satélite recarrega suas baterias e lhe dá condições de ampliar seus horizontes e até mesmo seu campo de ação. DICA: a rotina, inclusive no amor, tende a ser entediante, por isso aceite e enfrente as mudanças e desafios.



Peixes

Sua necessidade de isolamento e reflexão está reforçada pela Lua, Saturno e Júpiter, que fazem com que os momentos dedicados à autoanálise sejam particularmente enriquecedores. Eles lhe ajudam a se conhecer ainda melhor e a se conscientizar de suas reais necessidades. DICA: trocar confidências lhe faz bem.