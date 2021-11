Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (28/11)

No sábado (28), a Lua entrou na fase minguante indicando um momento propício para fazer uma mudança nos velhos hábitos, para nos organizar melhor e para fechar ciclos.

A Lua minguante em Virgem é um dos acontecimentos que mais marca essa semana do ponto de vista profissional, já que essa fase lunar é relacionada ao momento em que colhemos aquilo que foi plantado na última Lua nova e crescente.

Os desafios que podem surgir nesse momento são situações que podem nos ajudar a identificar os pontos que precisam ser aprimorados.

A influência do Sol em Sagitário nos leva a entender que a liberdade deve ser um dos fundamentos de uma relação saudável.

Por isso, as pessoas que estão vivendo algum conflito no relacionamento podem acabar se irritando facilmente com pequenas coisas.

Aquário

Os aquarianos apreciam a entrada da Lua em Virgem, porque lhe devolve um pouco do controle emocional, que estava em falta nos últimos dias. Porém, é importante que você não cale seus sentimentos, mas busque aprender a lidar com eles de forma mais equilibrada, sem ignorá-los e sem deixar que sejam superiores à razão.

Escorpião

Quando estamos sendo movidos pela energia do fogo, nos sentimos mais determinados e confiantes. Mas é necessário ter cuidado para não agir de maneira precipitada, arrogante ou egocêntrica. Estar certo não é o mais importante, saiba escutar a perspectiva do outro.

Capricórnio

A presença da Lua em Virgem pode te levar a analisar as situações que você está vivendo agora considerando apenas o lado negativo. Durante a Lua minguante, é preciso perceber os pontos que precisam de mudança, mas focando em melhorá-los. O Sol em Sagitário te ajuda a perceber que as pequenas coisas também são fonte de felicidade.

Gêmeos

As energias sagitarianas ajudam os nativos de Gêmeos a estarem mais atentos aos pequenos prazeres da vida, às coisas que nos inspiram e fortalecem a fé. Aproveite esse momento para analisar os desafios que você está vivendo por outro ponto de vista.

Leão

As energias de Sagitário influenciam os nativos de Leão de forma mais nítida, indicando um momento em que nos sentimos mais esperançosos e idealistas.

Libra

A Lua em Virgem desperta um olhar mais racional sobre as situações que você está vivendo, o que te ajuda a resolvê-las de forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. Porém, isso exige um certo esforço, porque essa lunação traz a finalizando de um ciclo e você precisa estar preparado para isso.

Peixes

A confusão mental que está te atingindo nos últimos dias é amenizada hoje, com o ingresso da Lua em Virgem. Você pode aproveitar esse momento para refletir sobre os seus sentimentos com um pouco mais de racionalidade, questionando-se sobre as raízes dessas suas emoções, o que te ajuda a observá-las por outro ângulo.

Sagitário

O posicionamento da Lua em Virgem pode te deixar mais estressado, fazendo com que você projete nos outros o que está te desagradando em si mesmo. Esse é um bom momento para refletir sobre esses aspectos, considerando quem você deseja ser e como você pode alcançar esse objetivo.

Virgem

A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta melhor emocionalmente, acalmando os sentimentos que estão aflorados nos últimos dias. Aproveite para analisá-los com racionalidade, mas sem tentar reprimir essas emoções, porque elas têm o propósito de mostrar algo em si mesmo que precisa de evolução.

Câncer

Quando mudamos a nossa personalidade por alguém, ou quando esperamos isso de outra pessoa, estamos apenas tentando encaixar a realidade em algo que foi idealizado. A presença da Lua em Virgem e do Sol em Sagitário te ajuda a perceber a necessidade de valorizar a sua essência e a sua individualidade.

Áries

No momento em que algo nos incomoda e escolhemos não conversar sobre o assunto, acabamos acumulando os sentimentos até que transborde de alguma forma. Geralmente, é assim que tomamos decisões impulsivas ou iniciamos discussões que não vão fazer mais sentido quando as emoções se acalmam.

Touro

Apenas através do diálogo conseguimos estabelecer relações em que ambos têm a liberdade para manter a sua individualidade, suas próprias vontades e escolhas. A Lua em Virgem pode te deixar mais mal-humorado, mas é importante lembrar que descontar isso nos outros apenas piora a situação.



