Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (28/1)

Hoje temos um Céu movimentado. Alguns aspectos bem interessantes vão te ajudar a virar a página, se reinventar e fazer escolhas baseadas naquilo que deseja para si mesmo(a). A partir de hoje, você pode promover algumas mudanças e iniciar um novo ciclo, a partir de uma série de ações sucessivas. Nesse momento você está sendo solicitado(a) e o universo está trabalhando fortemente para que você prossiga na sua jornada, mas é preciso ação. Vênus acena para Saturno, trazendo um pouco de amorosidade na escalada dura da montanha. Aproveite para consolidar suas ideias, pois elas carregam a semente da durabilidade. Enquanto isso, Mercúrio, o nosso mensageiro, está em harmonia com Urano e vai trazer muita inquietude mental. E Vênus e Júpiter também estão interagindo nesse triângulo de sorte, eles não medem esforços para trazer estímulos benéficos para suas empreitadas. Você está sob um Céu que abre caminhos, traz novas oportunidades, inspiração e estímulo. As metas, objetivos, empenho ou tudo que você tem em mente nesse momento será adubo para colher bons frutos no futuro. Você escolhe continuar na inércia ou ouvir o seu chamado interno e seguir?

Áries

Eu vejo uma onda de sorte no Céu para os ariano(a). Aproveite as oportunidades para tentar expandir seus recursos e posses. Sinto que nos próximos dias você se sentirá muito mais preenchido(a) e feliz. Tente não desperdiçar nenhuma oportunidade. Tente relaxar um pouco hoje e desfrutar desse momento leve.

Touro

Aproveite o domingo para surfar na onda de otimismo, taurino(a). Talvez uma surpresa agradável arranque um sorriso do seu rosto. Sinto que nos próximos dias você vai desfrutar das coisas boas da vida e celebrar suas conquistas. Continue em busca de um sentido que possa te guiar nessa jornada.

Gêmeos

Em tempos de dificuldades, o universo insiste que você se abra para receber qualquer coisa que lhe é trazida, especialmente uma possível surpresa financeira. Reflita sobre suas realizações e os próximos passos. E essa fase desafiadora vai trazer inspiração não só você, mas também os outros.

Câncer

Aproveite o domingo para relaxar e interagir com amigos ou fazer um passeio com seu par. Seus horizontes se ampliam através do intercâmbio social. Aproveite esse momento que você está mais confiante do que nunca para realizar o que deseja.

Leão

Este é um momento perfeito para se planejar para o futuro com confiança

e positividade, celebrando as conquistas e preparando-se para novos

desafios, leonino(a). Nos próximos dias você não vai passar despercebido(a). É através do reconhecimento e autorealização que você encontra um significado na vida.

Virgem

É tempo de expandir seu conhecimento e encontrar um significado maior para sua vida. Mas não adianta conhecimento sem ação. Tem um provérbio chinês que pode resumir melhor: "saber e não agir é não saber nada".

Libra

Pode ser que você esteja vivendo um período de crise e transição, mas não se preocupe, pois Júpiter vai te guiar nessa jornada. E assim, como um farol, vai iluminar teus caminhos, trazendo à tona sua confiança e otimismo inatos.

Escorpião

Prepare-se para surfar numa onda de otimismo, especialmente nos campos da criatividade e dos relacionamentos. Fortaleça laços existentes e explore

novas parcerias, seja no âmbito pessoal ou profissional. Sinto que um novo ciclo vai iniciar nos seus relacionamentos amorosos e de trabalho.

Sagitário

Tente iniciar uma rotina mais leve e mais saudável. Sinto que um rastro de sorte merecida vai te ajudar nessa evolução espiritual. Chega de produzir sob estresse, você deseja fortemente organizar melhor sua vida e focar na qualidade e não na quantidade de afazeres.

Capricórnio

Talvez surja um convite para participar de um projeto desafiador no trabalho ou de aprimorar suas habilidades através de um curso ou treinamento. Tome decisões práticas que irão impulsionar seu bem-estar e sucesso profissional a longo prazo.

Aquário

O domingo é um dia excelente para cultivar a harmonia em casa e fazer planos que melhorem seu bem-estar geral. Não deixe para segunda-feira. O universo vai te ajudar a melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Compreenda as experiências do passado, pois só assim você pode construir um futuro melhor.

Peixes

Hoje, quando Vênus faz trígono com Júpiter, a alegria se intensifica. Uma viagem ou um passeio inesperado pode acontecer. Quem sabe até um romance pode colorir os seus dias? Saia de casa, conheça novos lugares e se entregue as surpresas da vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.