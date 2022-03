Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (27/3)

Essa semana se inicia com a influência das energias da Lua minguante em Capricórnio, que aconteceu na última sexta-feira (25). A Lua minguante influencia a desatar laços não convenientes, finalizar crenças limitantes, vícios e planejamentos deixados de lado.

Outra possibilidade é que chegue ao fim algum ciclo no trabalho, trazendo mudança na direção de empresas ou até mesmo gerando desemprego para algumas pessoas. Por outro lado, a passagem do ano astrológico, que aconteceu no último dia 20 com a entrada do Sol em Áries, nos deixa mais animadas e determinadas. Para evidenciar ainda mais as características arianas, Mercúrio também ingressa em Áries hoje.

Esse posicionamento indica que os próximos dias serão agitados, cheios de compromissos (pessoais e profissionais). Esse é um momento propício para começar a tirar as ideias do papel, com coragem e determinação.

Capricórnio



A Lua em Aquário te leva a buscar novas percepções sobre os desafios que você está vivenciando agora. Esse signo é relacionado à inovação e, por mais que isso não seja a praia dos capricornianos (conhecidos pelo seu conservadorismo), a influência aquariana te ajuda a encontrar equilíbrio entre a necessidade de controle e a confiança em si mesmo para lidar com o processo.

Aquário



O posicionamento da Lua no seu signo é confortável para você, além de impulsionar sua criatividade para que você expresse todo o seu potencial. Por outro lado, você deve ter cuidado para não exigir demais de si mesmo e das pessoas ao seu redor, considerando que alguns astros estão formando aspectos tensos, os quais podem te levar a fazer ‘tempestade em copo d’água’.

Leão



A entrada de Mercúrio em Áries pode fazer com que você se sinta autoconfiante demais, de forma que assume muitas responsabilidades, além de achar que é superior a outras pessoas. Além de se sentir sobrecarregado, esse comportamento gera hostilidade entre você e as pessoas à sua volta.

Sagitário



A Lua em Aquário faz com que os sagitarianos se sintam mais confortáveis, em relação ao seu posicionamento anterior. Aproveite esse momento para refletir sobre os assuntos que realmente merecem a sua atenção, sobre os quais você se dedicará mais nesse mês que está se aproximando.

Escorpião



A intensidade é uma forte característica escorpiana. As emoções estão à flor da pele e tomar decisões nesse momento gera transformações marcantes. Podemos encarar isso de forma positiva ou negativa. O mais importante é perceber que não controlamos os acontecimentos ao redor, mas é possível adequar a forma de reagir a esses eventos.

Câncer



Por serem regidos pela Lua, os cancerianos se sentem tensos com a atmosfera crítica que é despertada quando esse astro se aproxima de Saturno. Essas energias são contrárias ao espírito acolhedor de Câncer e podem gerar insegurança, mas também configura uma oportunidade para aprender a produzir em ambientes que sejam desafiadores para você.

Gêmeos



A entrada de Mercúrio em Áries pode fazer com que as emoções fiquem mais instáveis nesse momento. As oscilações de humor podem ser prejudiciais, principalmente caso você tente 'mandar' nas pessoas ao redor. Caso você perceba essa necessidade, é interessante manter-se mais reservado ao longo do dia.

Libra



A criatividade é uma qualidade impulsionada pelo posicionamento da Lua em Aquário, configurando um bom momento para dar ouvidos à intuição e colocar em prática ideias diferentes. Hoje e amanhã, você pode ter sucesso ao direcionar sua atenção para o trabalho, especialmente para a produção de novas ideias.

Virgem



Os virginianos são críticos por natureza e, por isso, devem ter um cuidado especial para não magoar outras pessoas nesse momento, com exigências incabíveis. Saiba modular o tom que você utiliza para se direcionar ao outro e lembre-se também que as opiniões que não são construtivas não devem ser expressas.

Touro



O posicionamento da Lua te convida a rever alguns hábitos ou conceitos que estão guiando suas decisões no dia a dia. Muitas vezes, pequenas mudanças em sua rotina podem gerar uma movimentação de energia psíquica que faz com que você se sinta mais disposto.

Áries



A Lua em Aquário indica que esse astro está caminhando em direção à Saturno, formando uma conjunção ao longo do dia. Esse aspecto gera uma tensão entre racionalidade e emoção. A influência de Saturno sobre a Lua pode despertar uma postura exigente e crítica, o que pode evidenciar o “pavio curto” dos arianos.

Peixes



A entrada de Mercúrio em Áries pode fazer com que os piscianos se sintam sobrecarregados mentalmente, como se os seus pensamentos estivessem acelerado demais. Nesses momentos, é preciso ter paciência consigo mesmo e pensar na forma com que você acolheria um amigo que te procurasse com as mesmas queixas que você está fazendo.



