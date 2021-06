Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (27)

Essa semana foi marcada por dias intensos e os trânsitos astrais demandam um centramento interno e atenção constante ao que está se passando internamente. É preciso buscar coerência entre o que pensamos, sentimos e valorizamos e a forma como agimos e nos posicionamos na vida.

Hoje Vênus ingressa em Leão, despertando sentimentos mais intensos, que podem gerar comportamentos explosivos ao menor sinal de vulnerabilidade. Como Vênus é considerado o planeta do amor e da beleza, o posicionamento desse astro em Leão indica a possibilidade de ego inflado, o que nos deixa mais carentes, despertando a necessidade de ser admirado. Isso pode fazer com que sejamos mal e fiquemos com ciúmes quando não sentirmos que estamos recebendo a atenção necessária.

Durante as próximas semanas, em que o trânsito de Vênus estará evidenciando as energias leoninas, é preciso ter cuidado para não dramatizar situações que não merecem o gasto de tempo e de energia.

O QUE SEU SIGNO REVELA PARA HOJE, DOMINGO (27)

Áries

Hoje Vênus ingressa em Leão, onde também se encontra Marte, o planeta regente de Áries. É preciso ter cuidado para não deixar com que o excesso de autoconfiança faça com que você tenha atitudes hostis com as pessoas ao seu redor. Transmute essas energias dedicando-se a novos projetos profissionais, lembrando da importância do trabalho em equipe.

Touro

A entrada de Vênus em Leão afeta diretamente os nativos de Touro, que são regidos por esse planeta. Tenha cuidado para não deixar com que o seu ego acabe criando uma barreira entre você e as pessoas com quem se relaciona. Também é necessário ter cuidado para não ser egocêntrico, esquecendo-se de considerar o ponto de vista do outro

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos estão percebendo maior clareza mental com o passar dos dias, desde que Mercúrio parou de retrogradar na última terça-feira. Porém, como Vênus ingressa em Leão hoje e Marte também se encontra neste signo, é preciso ter cuidado com comportamentos e falas impulsivas, que podem magoar as pessoas ao seu redor.

Câncer

A presença de Vênus em Leão durante as próximas semanas pode ser especialmente desafiadora para os nativos de Câncer, que tendem ao vitimismo por natureza. Por isso, é muito importante ter cuidado para medir suas reações nesse momento, lembrando que ficar se lamentando e dramatizando as situações apenas dificulta a resolução.

Leão

Os nativos de Leão tendem a se sentir mais carentes nesse momento em que a Vênus entra em seu signo. Apesar de exigir mais atenção, você tende a adotar uma postura egocêntrica, analisando apenas o seu ponto de vista. Lembre-se que a reciprocidade e o equilíbrio são essenciais para a construção de um relacionamento saudável.

Virgem

Quando Vênus ingressa em Leão, você tende a ser (ainda) mais exigente com as pessoas com quem se relaciona. Além disso, esse posicionamento indica uma preocupação maior com as aparências, tanto estéticas quanto sociais. É importante ter cuidado para não se identificar demais com uma ‘máscara’ e acabar perdendo a sua essência.

Libra

As energias leoninas que são despertadas pelo trânsito de Vênus te deixam mais sensível para interpretar as atitudes e palavras das outras pessoas. Antes de se magoar por algo que alguém fez ou falou, deixe o orgulho de lado para esclarecer qual foi a real intenção da pessoa. Fazer ‘joguinhos’ apenas dificulta a conciliação.

Escorpião

Os nativos de Escorpião sentem mais necessidade de se conectar com as pessoas que amam, devido à influência de Vênus em Leão. Porém, você deve ter cuidado para não exigir do algo que não está disposto a dar. Lembre-se de ter cuidado para não deixar o orgulho falar mais alto, porque isso apenas te afasta do outro.

Sagitário

A entrada de Vênus em Leão indica um momento em você perceberá a importância de expor seus sentimentos com cuidado, porque você se magoa com mais facilidade quando isso não é feito por você. Lembre-se que a reciprocidade é essencial para todos os tipos de relacionamentos e repense como você tem lidado com isso em sua vida.

Capricórnio

As energias leoninas indicam um momento em que os nativos de Capricórnio ficam mais sensíveis e descontrolados, o que não é muito diferente do seu estado natural. Por isso, é muito importante redobrar a paciência e pensar duas vezes antes de levar as coisas para o lado pessoal. Lembre-se que atitudes explosivas trazem consequências desastrosas.

Aquário

A presença de Vênus em Leão pode fazer com que você adote uma postura egocêntrica que magoa as pessoas ao seu redor. Não cobre do outro algo que não foi acordado e deixe o orgulho de lado para dialogar sobre as suas expectativas dentro do relacionamento. Tenha cuidado para não ser cabeça dura e acabar complicando as coisas.

Peixes

O posicionamento de Vênus em Leão tende a despertar um comportamento infantil nos nativos de Peixes. Assim como fazem as crianças, você tende a não saber lidar com situações que não correspondem às suas expectativas e acabar tendo uma explosão emocional. Tente dialogar consigo mesmo sobre seus sentimentos antes de externá-los.

