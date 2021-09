Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (26/9)

Como Mercúrio está prestes a começar a retrogradar, nós já estamos sendo influenciados pelas energias desse trânsito. Quando o planeta da comunicação começa a ‘caminhar para trás’ do ponto de vista da Terra, todos os meios de troca de informações são afetados e até mesmo os meios de transporte físico, já que a retrogradação também é sinônimo de imprevisibilidade.

Como a Lua está transitando por Gêmeos desde ontem a noite, é normal estar se sentindo mais ansioso, como se os pensamentos estivessem acelerados. É muito importante aproveitar esse domingo para fazer atividades que te distraiam e proporcionem relaxamento mental, para que a semana não comece com esse ritmo automático de cumprir demandas.

É preciso estar atento às necessidades da mente e do corpo nesse momento, para que essas coisas não se acumulem e cheguem ao ápice devido à influência de Mercúrio retrógrado, que nos mostra as áreas da nossa vida que precisam de mais atenção.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio são contidos e rígidos e, nesse momento em que seu planeta regente começa a retrogradar, você precisa desenvolver mais flexibilidade para lidar com as situações que irão sair do seu controle na próxima semana. É importante parar para refletir sobre o que você tem priorizado em sua vida.

Aquário

O movimento retrógrado de Mercúrio indica que reencontros podem acontecer ou sentimentos e assuntos antigos podem vir à tona. Isso mostra a necessidade de resolver essas pendências e ajustar suas relações (pessoais e profissionais). Além disso, é importante ter cuidado para não deixar os cuidados com a saúde em segundo plano.

Câncer

Essa semana foi produtiva para os assuntos do trabalho e, agora, é necessário desacelerar e pensar em incluir hábitos que lhe farão ter uma vida mais saudável. O autocuidado começa analisando suas próprias necessidades e escutando seu corpo e suas emoções, para identificar o que precisa de mais atenção nesse momento.

Escorpião

Hoje você deve ter cuidado para não descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor. Mercúrio retrógrado dificulta o pensamento claro e consciente e a Lua em Gêmeos pode despertar respostas impulsivas, principalmente quando você se sentir vulnerável. Tenha cuidado para lidar com os imprevistos.

Leão

A falta de controle emocional pode fazer com que você desconte sua irritação nas pessoas ao seu redor, tentando encontrar um culpado para os seus problemas. Lembre-se que é preciso olhar para dentro de si antes de apontar o dedo para o outro. Fazer essa reflexão evita atitudes impulsivas e te ajuda a se entender melhor.

Libra

Os nativos de Libra podem se sentir confusos quando a Lua está transitando por Gêmeos, especialmente porque a sua capacidade mental também está sendo afetada pelo movimento retrógrado de Mercúrio. Conversar com alguém sobre o que você confia é uma ótima dica para compreender melhor seus sentimentos.

Peixes

Esse é um bom momento para refletir sobre suas emoções, mas com cuidado para evitar brigas e discussões. Você pode estar mais irritado e, com isso, acaba ficando na defensiva e brigando sem ter necessidade. Tenha cuidado para não deixar que qualquer situação que saia dos seus planos faça com que você perca o equilíbrio psicológico.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estão sendo desafiados a enxergar as rupturas que são necessárias para abrir espaço para o novo. Esse não é o momento adequado para fazer mudanças definitivas, mas sim para avaliar os padrões que não têm sido benéficos para você. É importante saber se desapegar e ser mais flexível.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos costumam ser pessoas agitadas e ansiosas, como se estivessem sempre com pressa e sobrecarregados. O movimento retrógrado de Mercúrio que se inicia hoje te convida a sair do modo automático que está regendo o seu dia a dia para evoluir de forma mais fiel ao seu propósito pessoal.

Virgem

Nesse momento em que Mercúrio (planeta regente de Virgem) começa a retrogradar, você precisa parar para analisar os padrões de comportamento que não estão mais sendo benéficos para a sua vida. Siga em frente com tudo que já está funcionando, mas saiba desapegar do que tem te impedido de alcançar seu potencial.

Áries

Os nativos de Áries podem ter dificuldades para lidar com o movimento retrógrado de Mercúrio, porque requer que você controle a sua ansiedade para não perder o controle emocional com os contratempos que irão acontecer com mais frequência nas próximas semanas. É importante redobrar a paciência e o autocuidado.

Touro

A retrogradação de Mercúrio faz com que você não tenha a clareza mental que lhe é habitual. Por isso, você pode transparecer a mensagem errada pelo tom que escolhe se comunicar e acabar gerando discussões, mesmo tendo boas intenções. Por isso, reflita duas vezes antes de falar algo em momentos estressantes.