Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (26/6)

Aquário

Câncer

Capricórnio

Gêmeos

Libra

Escorpião

Sagitário

Áries

Leão

Touro

Virgem

Peixes

Existem coisas que demandam mais tempo, mais atenção e trabalho, e essa é a ponderação que precisamos fazer agora, aproveitando a retrogradação de Saturno. Do jeito que as coisas andam, é difícil descansar, relaxar, se permitir… Mas se nos entregamos totalmente às exigências de Saturno e do mundo lá fora, é a nossa saúde – física/mental/espiritual – que sai prejudicada. É preciso encontrar brechas e tentar proteger seus momentinhos de autocuidado, lazer e descanso a todo custo. Saturno é o não que a gente escuta e que a gente precisa falar. E às vezes dizer não para os outros é dizer sim para a gente. Isso também tem a ver com foco. Não podemos ter ou ser tudo. Temos que fazer escolhas.Para as pessoas de Aquário, o Sol em Câncer representa um desafio para ter mais paciência com seus próprios sentimentos e com os dos outros. Você tem um olhar prático sobre a vida, mas é preciso haver equilíbrio.Nesse momento, você deve aproveitar para analisar a forma como os padrões de apego emocional têm regido as suas relações afetivas. A Lua nova que aconteceu em Câncer te ajuda a alinhar suas emoções.As pessoas de Capricórnio são desafiadas a se expressar melhor para as pessoas amadas nesse momento, o que é muito importante para resolver conflitos e para construir relacionamentos profundos e significativos.Durante os próximos dias, pode ser difícil para as pessoas de Gêmeos manter o controle emocional. Por isso, você precisa ter momentos de relaxamento e introspecção. Não seja tão exigente consigo mesmo.As pessoas de Libra estão em contato com sentimentos profundos e podem tentar reprimi-los. Tenha cuidado para não buscar formas prejudiciais de aliviar a angústia que essas emoções despertam. Respeite-se.Você está mais sensível, então, busque conforto na presença de pessoas amadas e estando em casa (ou no lugar em que você se sente em paz). Tenha cuidado para que a sensibilidade não gere discussões.Como seus sentimentos estão amplificados, você pode tomar decisões no calor do momento que lhe trarão prejuízos - seja por falar uma coisa indevida ou investir mal seu tempo e dinheiro. Tenha cuidado.As pessoas de Áries podem ficar inseguras com os sentimentos que são despertados pela influência dos signos de água. Você tende a externar suas emoções antes de compreendê-las e isso acaba gerando transtornos.Você pode estar sentindo mais vontade de se conectar com quem ama. Seja para ajudar alguém ou dar um próximo passo nos relacionamentos, lembre-se de esclarecer intenções e expectativas.Essa semana promete situações desafiadoras que exigem um posicionamento, mas você pode se sentir inseguro sobre o que fazer. Acredite em você mesmo, confie em sua intuição e dê o melhor de si.O movimento de Saturno retrógrado, enquanto o Sol está em Câncer, pode fazer com que você fique mal humorado, porque as reflexões que vêm à tona trazem lembranças delicadas. Encare-as com coragem.A influência da Lua nova em Câncer te deixa mais disponível emocionalmente. Porém, tenha cuidado para estabelecer seus limites e não deixe que a sua individualidade se perca em seus relacionamentos.