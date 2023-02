Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (26/2)

Escorpião

Hoje o dia começa com a Lua em Touro, formando uma quadratura com Saturno em Aquário. Esse aspecto pode nos deixar um pouco pessimistas e melancólicos, reclamando sobre tudo que acontece ao redor. A sensação de solidão ou de confusão mental pode ser intensa no começo do dia, e é importante buscar apoio em quem você ama. A partir das 13 horas, a energia se torna mais leve e extrovertida, com a entrada da Lua em Gêmeos. A influência geminiana proporciona momentos de lazer cercados de risadas, bate-papo e diversão. Aproveite a parte da tarde e da noite para se encontrar e confraternizar com os amigos e a família.Hoje a Lua forma um trígono com Plutão, que é o seu planeta regente. Esse aspecto coloca em evidência algumas situações mais importantes que precisam da sua atenção. Lembre-se de que cada situação é única e pode exigir estratégias diferentes para lidar.No começo do dia, pode ser difícil encontrar motivação para fazer qualquer coisa. Por isso, dedique algum tempo para fazer algo que você goste - como ler um livro, ouvir música, assistir a um filme ou praticar uma atividade física. Essas atividades podem ajudar a distrair sua mente e melhorar seu humor.O aspecto que a Lua forma com Saturno hoje de manhã pode fazer com que você se sinta solitário, mas é importante não se isolar. Converse com amigos ou familiares em quem você confia. Essa partilha pode te ajudar a liberar emoções e a ver a situação por uma perspectiva diferente.Os capricornianos são regidos por Saturno, que está formando um aspecto tenso com a Lua hoje. Por isso, aceite seus sentimentos. É normal sentir tristeza, raiva ou frustração durante momentos difíceis. Não tente suprimir seus sentimentos, mas aceite-os e tente entender por que está se sentindo dessa maneira.A entrada da Lua em Gêmeos te deixa mais ansioso e preocupado com tudo que precisa ser resolvido. Seja gentil consigo mesmo e permita-se tempo para processar seus sentimentos e encontrar soluções.O aspecto que a Lua em Touro forma com Saturno hoje pode te deixar mais angustiado. Por isso, faça uma pausa, tire alguns minutos para se afastar das coisas e pensamentos que estão causando sua ansiedade. Saia para dar uma caminhada rápida ou faça uma xícara de chá relaxante.A entrada da Lua em Gêmeos te deixa mais extrovertido e inquieto. Por isso, aproveite o dia para fazer algo que você nunca fez antes. Isso pode ajudá-lo a se sentir mais confiante e animado, e pode ser uma ótima oportunidade para conhecer novas pessoas.O começo do dia pode deixar os arianos mais irritados, e relembrando alguns momentos difíceis. Com a entrada da Lua em Gêmeos, falar com alguém em quem você confia pode ajudar a reduzir a ansiedade. Compartilhe como você está se sentindo e peça ajuda se precisar.O aspecto que a Lua está formando com Saturno hoje te mostra algumas situações que você estava "empurrando com a barriga". Se houver algo que você possa fazer para lidar com a situação, crie um plano de ação e comece a trabalhar nele. Ter um senso de controle pode ajudar a reduzir a ansiedade e a aumentar sua confiança.A entrada da Lua em Gêmeos te deixa mais aberto e sociável, mas você pode acabar tomando decisões por impulso. Respeite seus próprios limites e não se force a fazer nada que te deixe desconfortável.Os trânsitos deste domingo podem te deixar mais irritado e, por isso, é essencial ser paciente e cuidadoso com você mesmo. Tente fazer algo diferente do que costuma fazer. Isso pode ajudar a quebrar a monotonia e trazer um novo fôlego para sua rotina.O começo do dia pode ser mais desanimado, mas a entrada da Lua em Gêmeos te convida a sair um pouco da rotina, e a ser mais comunicativo com as pessoas ao seu redor. As conversas informais podem ser muito enriquecedoras e divertidas.