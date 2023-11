Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (26/11)

Hoje é o último dia de lua crescente. A Lua da afirmação sinaliza que sim, claro, você pode ter o que você quer e o que precisa. Mas terá que soltar o que está ocupando espaço na sua vida. O que você larga pode até ser útil para outra pessoa, mas não lhe serve mais.

A Lua amanhece pertinho de Urano e pode ser que você tenha perdido o sono, pois a agitação e ansiedade estão em alta. Só o fato de pensar em desapegar de algo já te deixa inquieto. O excesso de apego traz agitação, medo e dúvida. Mas aproveita que Urano chega para romper, libertar e quebrar moldes de comportamento. Depois de uma semana marcada por muitas buscas, dúvidas e porquês, estamos finalizando a lua crescente em aquário, iniciada no dia 20/11, da melhor forma. Você acorda neste domingo afetado(a) por uma tempestade libertadora, desejando ser livre para reinventar a vida.

Sua consciência está com força total. E nesse clima de desprendimento ainda chega Plutão para dar uma força. Aproveite esse momento e acerte o que está pendente e que de alguma forma é desafiador. O seu magnetismo pessoal está em alta, isso é muito bom para firmar alianças e acordos. No final do dia a lua entra no signo de Gêmeos e vai tensionar Saturno, o melhor a fazer é organizar essa sua bagunça. Faça uma lista de pendências, planeje sua semana. Não deixe o lixo mental ocupando e direcionando a sua vida. O domingo pode te surpreender positivamente.

Áries

O modo que você encara suas posses e recursos materiais lhe aprisiona. Urano quer te libertar, mas para isso você precisa fazer um balanço financeiro e questionar o valor do seu trabalho. Faça uma faxina nos seus projetos pessoais e profissionais. Arrisque novos caminhos.

Touro

Você está sendo convocado(a) a modificar o seu jeito de ser e se expressar no mundo, mudar a forma como lida com seu corpo e sua aparência. Você precisa se reinventar e se aproximar mais do que verdadeiramente é. Existe uma emergência por liberdade.

Gêmeos

Essa intranquilidade que você vem sentindo está apenas sinalizando que você se conecte com seu estado de espírito interior. Muita coisa está vindo à tona para que você modifique sua noção de realidade. São tempos turbulentos, mas é só a sua vida interior se renovando.

Câncer

O momento pede que você fortaleça sua rede de amigos. Modifique o seu olhar e amplie sua visão de coletividade. Colabore, se doe, pois você vai receber ajuda de onde menos espera. Libere os ressentimentos que te impede e se abra para novas experiências.

Leão

O que você pretende realizar? O que você quer mudar na sua vida? Você é responsável pela gestão do seu próprio destino, renove seus planos e suas metas. Se desprenda de posições privilegiadas, isso vai te trazer alívio enorme.

Virgem

Você precisa romper com alguns princípios que lhe foram impostos, virginiano(a). Siga o que tenha verdadeiramente haver com a sua essência. Busque novas direções, modifique o seu jeito de pensar a vida. Busque atividades intelectuais, filosóficas, religiosas, pois é um novo conhecimento que vai te ajudar a fazer as conexões certas.

Libra

Nos últimos tempos você está acessando muitas emoções e temores. Alguns tabus, preconceitos ou medos estão influenciando de forma sorrateira seus valores e suas ações. Você está passando por um processo de se reinventar a partir dos fins. Não se sinta refém do medo de perder, libera essa energia acumulada.

Escorpião

Faça uma revolução nos seus relacionamentos afetivos ou nas parcerias de trabalho. Reinvente seu namoro, casamento ou sociedade. Pode ser um rompimento também, vai depender da solidez dessa relação. Se você tiver solteiro(a), será a hora de conhecer gente nova.

Sagitário

Você está passando por grandes transformações no seu trabalho e na sua rotina. Você precisa renovar a forma que conduz a sua vida ou estrutura os seus projetos profissionais. Boas surpresas podem bater à sua porta. Você está aprendendo a trabalhar com qualidade e viver com saúde.

Capricórnio

O Universo está trabalhando fortemente para que você se liberte das vaidades, excessos de ego e de tudo que lhe aflige a autoestima. Já faz um tempo que Urano anda dando uma mexida nos seus valores. Você está aprendendo que existem outras formas de se expressar, de se colocar no mundo e afirmar a sua identidade.

Aquário

Já faz um tempo que Urano vem mexendo com as bases que sustentam a sua estabilidade emocional. Seus relacionamentos íntimos parecem uma montanha-russa. Mudança de casa, cidade, novidades na família, seja lá o que for, você precisa se libertar de lembranças do passado e se entregar a renovação familiar, íntima e emocional.

Peixes

É super normal essa inquietude por respirar novos ares e renovar interesses. Você está vivendo uma fase de muita agitação. O melhor caminho é se abrir para esse desejo de diversificar. Sua mente está buscando novidades e boas trocas. Você está aprendendo sobre novas formas de expressão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.