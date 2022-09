Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (25/9)

Escorpião

Hoje a Lua entra na fase nova no signo de Libra, marcando o início de um novo ciclo lunar. A Lua nova representa os começos, fazendo com que seja interessante sintonizar e dedicar as energias para futuros planos e objetivos. Por outro lado, lembre-se que esse não é um bom momento para iniciar novos projetos ou fazer compras importantes, por causa do movimento de retrogradação de Mercúrio, que dura até o dia 02 de outubro. Esse é um momento em que estamos com a guarda mais baixa, mas não é por um mau motivo: ficamos dispostos a dar lugar ao novo. Devemos desconstruir ideias para o novo surgir. Até mesmo as pessoas introspectivas acabam ficando mais sociáveis, já que a energia da Lua nova exalta receptividade, reconstrução e propósitos.A fim de ser bem-sucedido em qualquer coisa na vida, é necessário aprender a lidar com os imprevistos. Não há como manter tudo sob controle sempre. Erros e enganos acontecem com qualquer um. Sendo assim, neste momento somos também chamados à responsabilidade por Saturno em Aquário, para nos colocarmos sempre no lugar do outro.Aproveite as energias da Lua nova em Libra para sair um pouco da sua zona de conforto, principalmente em suas relações afetivas. Aproveite o domingo para ter momentos de descontração com as pessoas que você ama, tentando estar presente ‘de corpo e alma’ - se possível, tente deixar o celular e outras distrações de lado.A Lua nova pode trazer à tona uma postura mais reflexiva, te ajudando a refletir com mais assertividade sobre as situações que você está vivendo. Apesar de a objetividade ser fundamental para se alcançar o aperfeiçoamento de um projeto, é importante desenvolver a sensibilidade a fim de se compreender e aceitar as falhas pessoais, bem como as alheias.A Lua nova em Libra nos mostra que devemos reagir às frustrações com muita tranquilidade, sem ficar remoendo decepções. Seu outro ensinamento consiste em estar sempre à procura de ampliar seus horizontes, buscando entender a forma como outras pessoas pensam.O posicionamento de Marte em Gêmeos sugere um período bem energizado, com ótima disposição física, o que favorece a prática de esportes. Como Marte tem a ver com superação, o momento da Lua nova é perfeito para pessoas virginianas que precisam superar algum tipo de vício ou limitação.A fase nova da Lua simboliza o momento de refletir um pouco sobre os pontos positivos e negativos da sua trajetória pessoal até agora, a fim de se traçarem novas metas para o ciclo que está se iniciando agora. Coloque sua vitalidade e criatividade em movimento para sair um pouco da rotina.Essa semana é marcada por uma tendência a entrar em conflitos, principalmente os domésticos, para as pessoas do signo de Gêmeos. Esses conflitos podem envolver pessoas ou decorrerem de pequenos dissabores e incidentes no lar. A melhor forma de lidar com tudo isso é não ter pressa para resolver problemas que demandam tempo.Esse posicionamento lunar nos deixa mais sensíveis e perceptivos, até mesmo no sentido artístico. Isso acontece porque Libra é regido por Vênus, o planeta do amor e da beleza. Sendo assim, é interessante se dar a oportunidade de experimentar diferentes experiências artísticas, que sejam um instrumento para expressar os sentimentos que você não compreende muito bem.A Lua nova em Libra indica o início de um período em que você terá oportunidades para equilibrar algumas questões em seus relacionamentos. Nesse momento, tente repensar até que ponto a sensação de ‘liberdade’ realmente é a sua grande prioridade - alguns compromissos podem ser mais benéficos do que você imagina.Esse é um momento de expansão e sorte, basta saber reconhecer as oportunidades que baterão à sua porta. Ao longo do próximo mês que está prestes a se iniciar, Mercúrio sugere aproximação de novas amizades, com boa disposição para diálogos, conversas em que há intenso aprendizado recíproco.Essa nova fase lunar que marca o início dessa semana, é muito favorável para nos dedicar ao aperfeiçoamento mental e emocional, com o equilíbrio proporcionado por Libra. Porém, é preciso aprender a lidar com os próprios erros de forma consciente, uma vez que essa inabilidade causa um grande desgaste emocional.O mês que está se aproximando, com a influência da Lua nova, promete ser intensa para as pessoas do signo de Peixes no que diz respeito a relacionamentos. O trânsito de Marte sugere a tendência a conflitos, mas o posicionamento do Sol em Libra te ajudará a encontrar equilíbrio. O pensamento criativo estará em alta e pode ser bem aproveitado na vida profissional.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.