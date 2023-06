Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (25/6)

Peixes

Sagitário

Touro

Libra

Gêmeos

Áries

Virgem

Escorpião

Leão

Capricórnio

Câncer

Aquário

Os astros pedem por um domingo de descanso e diversão. Com o Sol conjunto a Mercúrio, todas as atividades mentais, os jogos e conversas leves são favorecidos, assim como os programas feitos com amigos. Em geral, a saúde de todos está boa, e para ter ainda mais disposição é interessante o consumo de alimentos afrodisíacos, como pimentas, canela, frutas vermelhas e gengibre. Tudo aquilo que tem a ver com bons hábitos, como a ingestão de água, prática de exercícios físicos, sono de qualidade e alimentação balanceada, atrairá a sua atenção, devido a um bom aspecto entre o Sol e Saturno. Cuidado com comentários sobre a vida dos outros, porque isso pode gerar desentendimentos e mágoas. Aliás, é possível vivenciar situações que lembrem ressentimentos, problemas do passado.A Lua está em Virgem, signo oposto ao seu, e ainda faz oposição com Netuno, seu planeta regente. Isso é bastante complexo, Pisciano, e pede que você tente gerenciar seu tempo para atender tanto as necessidades do mundo real (externo) quanto aquelas dos seus sonhos (interior). Apesar disso, bons aspectos de Júpiter com o Sol e Saturno atraem disposição, energia e boa saúde, então seu dia tende a ser agradável e proveitoso.Você estará mais otimista e confiante em relação ao futuro. Aproveite essa disposição emocional para revisitar situações que podem ter te incomodado durante a semana, pense sobre elas por uma nova ótica, para assim encontrar o melhor caminho. Esse é um dia que pede por aventura e descontração, então tente sair de casa, vá se divertir. Se puder fazer algo pela primeira vez então, será ainda melhor.Com a Lua em harmonia com Urano, você sentirá uma vontade de sair da rotina e experimentar coisas novas. Aproveite essa energia para buscar novas experiências e expandir seus horizontes. Confie em suas habilidades pessoais e esteja aberto para colaborações - ainda que seja um domingo, é possível que você receba propostas para fazer programas que envolvam trabalhos manuais, como algum tipo de manutenção, limpeza ou mesmo para cozinhar algo mais elaborado. Prepare-se para momentos descontraídos e cheios de diversão.Você sente a necessidade de buscar por mais equilíbrio e harmonia em suas relações, mas o que você talvez ainda não saiba é que precisa muito de estabilidade. Ainda que a rotina pareça algo assustador, ter um conforto, um colo, ter alguém que te compreenda e divida contigo as alegrias e durezas da vida te faria muito bem nesse momento. Busque resolver eventuais conflitos familiares, se envolva de forma diplomática e não tendenciosa, visando abrir opções para o diálogo. Seja o mediador que nasceu para ser. Você será capaz de promover o entendimento, o perdão e até de criar novas parcerias.A Lua está em Virgem na sua fase crescente, o que destaca a importância da comunicação clara e eficiente. Busque expressar suas ideias com precisão e esteja aberto para ouvir os outros, sem se esquecer do ditado popular: "quem fala o que quer, ouve o que não quer". Evite sobrecarregar seu domingo com muitas tarefas e priorize o que é realmente importante para você. Se está em um relacionamento amoroso, momentos de conexão intelectual e troca de ideias são necessários para evitar falar sobre questões da rotina, o que certamente resultará em brigas.A Lua em Virgem traz uma necessidade de organização e eficiência em suas atividades. Foque na resolução de tarefas pendentes e seja disciplinado. No entanto, evite ser crítico demais consigo mesmo e com os outros. No amor, procure demonstrar cuidado e atenção à pessoa amada - a conjunção de Vênus e Marte pede que você demonstre o que sente, mas não somente com palavras, mas com atitudes também.Com a Lua em seu signo, você estará mais atento aos detalhes e à organização das ideias. Essa é a oportunidade ideal para cuidar de si mesmo e daquelas necessidades que geralmente são negligenciadas por falta de tempo. Rotinas de skin care, um novo corte de cabelo, aquela ida ao shopping para comprar novos pares de meias, enfim. Deixe sua mente analítica afiada para planejar a semana, mas busque ter momentos de tranquilidade e harmonia ao lado da pessoa amada.A Lua em trígono com Plutão traz intensidade e transformação para os seus sentimentos - é como se coisas que antes incomodavam tivessem perdido o sentido. Mergulhe de cabeça em assuntos importantes e busque respostas mais profundas, não confie no primeiro argumento que ouvir, pois é possível que estejam tentando mudar um pouco os fatos, para assim te influenciar. Deixe seu coração liderar o caminho e confie em sua intuição sim, mas sempre mantendo a cabeça erguida e com firmeza ao estabelecer limites.O Sol em conjunção com Mercúrio traz confiança e vitalidade, promovendo um dia perfeito para a diversão em família. Aproveite essa energia para se expressar de forma criativa, acordar mais cedo para fazer exercícios e se divertir ao ar livre (se possível). Saiba que, se alguém estiver em uma situação delicada, sua presença magnética e carismática será um diferencial muito importante, então dê a devida atenção ao seu círculo social. Momentos de paixão e romance estão à vista: seja autêntico e aproveite as oportunidades.Com a influência disciplinada de Saturno, seu planeta regente, você estará focado em alcançar seus objetivos e fortalecer sua estrutura pessoal. A Lua em Virgem, em harmonia com Saturno, reforça essa tendência, levando você a se dedicar parte do seu domingo às suas responsabilidades e buscar eficiência em suas tarefas, sempre em busca da concretização de seus objetivos. Se você está gostando de alguém, não tenha medo de conversar sobre suas necessidades afetivas.Com o Sol em seu signo e a Lua em Virgem, você se sentirá mais focado e determinado a alcançar seus objetivos. Aproveite essa energia para cuidar de si mesmo e se organizar melhor. Em casa, sua atenção aos detalhes será valorizada, portanto esteja disponível para ajudar amigos e parentes que podem estar precisando de você nesse exato momento. Tente cuidar das "rotinas de higiene" do seu relacionamento: aquelas coisas que a gente precisa fazer de tempos em tempos para garantir que o amor esteja sempre verde, crescendo e florescendo. Seja gentil, compartilhe tarefas, deixe a pessoa saber que é amada através de pequenos atos de serviço da sua parte.A Lua em trígono com Urano, seu planeta regente, te traz um desejo enorme de experienciar coisas novas. Talvez você queira ir a um restaurante exótico, sair para um programa totalmente diferente do comum ou simplesmente passar o domingo curtindo a própria companhia, sem qualquer tipo de responsabilidade. O dia é propício para uma viagem curta, em especial se for na companhia de bons amigos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.