Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (25/6)

Neste domingo a Lua continua transitando por Aquário e esse é um dia muito poderoso para receber insights, abrir a cabeça e perceber que muitas questões estão clareando em sua mente a partir dos eventos que aconteceram na sexta-feira (23) à noite. Algumas situações podem te ajudar a compreender melhor aquilo que você realmente deseja em sua vida, tendo mais comprometimento consigo mesmo e com aquilo que você deseja construir em seus relacionamentos.



Porém, hoje a partir das 20:15 a Lua fica fora de curso e é preciso ter cautela com as conversas que você for ter, para tentar evitar debater questões importantes ou tomar decisões em momentos de estresse.



Os últimos dias estão mostrando aquilo que você precisa mudar em si mesmo para conquistar o que deseja, sem justificar seus erros e deixar que eles te impeçam de evoluir. Lembre-se que você é a única pessoa capaz de realmente mudar a sua vida, então é preciso acreditar no seu potencial para percorrer um caminho mais assertivo.

Aquário

Além das energias da lunação que aconteceu em Aquário, uma posição também está acontecendo entre Mercúrio e Plutão. Como Mercúrio está relacionado à comunicação, é preciso ter cuidado para não magoar as pessoas com a forma que você fala, porque as energias da Lua cheia em Aquário podem gerar certa rebeldia.

Câncer

Uma oposição está se formando o dia inteiro entre Mercúrio em Câncer e Plutão em Capricórnio. Uma dica interessante é olhar a casa do seu mapa astral que se encontram esses dois planetas.Isso pode gerar uma certa angústia porque você quer dar atenção a um assunto, mas existem outros impedimentos que parecem muito importantes.

Capricórnio

Hoje uma oposição está se formando entre Mercúrio em Câncer e Plutão em Capricórnio. Uma dica interessante é olhar a casa do seu mapa astral que se encontram esses dois planetas. As casas indicam as áreas da vida em que você está enfrentando embater, como se estivesse dividido. Tenha paciência e comprometimento para que as coisas sejam esclarecidas aos poucos.

Gêmeos

A oposição entre Mercúrio e Plutão está marcando o dia de hoje. Uma dica interessante é olhar a casa do seu mapa astral que se encontram esses dois planetas. As casas indicam as áreas da vida em que você está enfrentando embater, como se estivesse dividido. Tenha paciência e comprometimento para que as coisas sejam esclarecidas aos poucos.

Leão

Durante as próximas semanas, usufrua do posicionamento do Sol no seu signo para se dedicar ao autoconhecimento. Alguma situação em sua vida pode estar fazer com que você questione suas últimas escolhas, e é preciso ter cuidado para não colocar a culpa de tudo em outras pessoas ou circunstâncias. Admitir suas falhas te ajuda a evoluir.

Libra

A entrada do Sol em Leão representa um momento muito propício para acolher seus próprios sentimentos, compreendê-los e, então, retomar o seu poder pessoal. Aproveite esse momento para tentar desconstruir aqueles padrões de comportamento que estão te prejudicando de alguma forma. Apenas você pode alterá-los.

Peixes

Hoje Júpiter retrógrado ingressa em Aquário, indicando que os próximos meses podem ser favoráveis para resolver pontas soltas e assuntos inacabados. O importante é você sentir que está fazendo algo que realmente combina com você e lhe é genuíno. Durante as próximas semanas, usufrua do posicionamento do Sol em Leão para se conhecer melhor.

Touro

Durante as próximas semanas, usufrua do posicionamento do Sol em Leão. Entendendo o que de fato combina com você e o que já não é mais do seu interesse, você estará mais livre para colocar sua energia nas suas prioridades. Esse próximo mês pode ser muito proveitoso para o seu autoconhecimento.

Escorpião

A oposição que está se formando entre Mercúrio em Câncer e Plutão em Capricórnio pede que você tente conciliar melhor os assuntos das casas do mapa astral em que se encontram esses dois planetas. Tente pensar em formas de se reinventar para transformar aquilo que não está te agradando. Esse é um bom momento para mudar as estratégias.

Sagitário



A partir de hoje, Júpiter transitará em Aquário até o fim do ano, indicando que os próximos meses podem ser favoráveis para resolver pontas soltas e assuntos inacabados. O importante é você sentir que está fazendo algo que realmente combina com você e lhe é genuíno. Durante as próximas semanas, usufrua do posicionamento do Sol em Leão para se conhecer melhor.

Virgem

A oposição que está se formando entre Mercúrio em Câncer e Plutão em Capricórnio pede que você tenha mais consciência e comprometimento com suas escolhas. É preciso ter cuidado para não buscar o caminho mais fácil e acabar desistindo daquilo que verdadeiramente quer.

Áries

A oposição que está se formando entre Mercúrio e Plutão pode trazer à tona assuntos delicados, que precisam de muita paciência para serem discutidos. Por isso, se você estiver se sentindo muito magoado ou irritado no momento, tenha cuidado para não falar algo por impulso, porque pode acabar magoando alguém que ama.