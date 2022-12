Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (25/12)

Capricórnio

Leão

Gêmeos

Libra

Touro

Aquário

Escorpião

Sagitário

Câncer

Peixes

Áries

Virgem

Hoje a Lua entrou em Aquário no início da manhã, enfatizando a busca por relações mais dinâmicas e divertidas. Além disso, no período da noite a Lua formará um trígono com Marte, o que pode trazer alguns desafios e assuntos delicados. Busque descansar, conversar sobre seu futuro, falar sobre espiritualidade e estar com as pessoas que gosta. É um bom momento para se conectar e se permitir acreditar que muitas coisas boas podem surgir. Lembre-se que somente você pode se movimentar para ir em busca do que deseja concretizar. Além disso, atente-se aos seus diálogos e a escuta do outro. Neste domingo de Natal, muitas diferenças podem se tornar evidentes entre nossos familiares. É importante se atentar às trocas que estão ocorrendo, de uma forma mais leve, sem tantas cobranças. Vocês não precisam concordar sobre tudo, para ter uma boa relação com quem é uma parte importante da sua vida.O Sol em seu signo gera um momento marcado por muita análise, sobre a forma como vem se organizando profissionalmente e também em seus relacionamentos pessoais. Aproveite esse domingo em família para colocar seus sentimentos em ordem, e demonstrar cuidado com quem ama.Esse momento de festividades traz uma energia mais focada em e entender como você tem se conectado com as coisas e pessoas à sua volta. É importante olhar para seus erros, mesmo que isso seja um desafio, para não acabar descontando seus sentimentos nas pessoas ao redor.A presença do Sol em Capricórnio, pode deixar as pessoas de Gêmeos mais angustiadas e ansiosas, em busca de definir seus planos e metas. É importante tentar se desconectar deste turbilhão de pensamentos para poder aproveitar o momento em que está, e as pessoas a sua volta.Os trânsitos do mês vem convidando você, libriano, a refletir melhor sobre a importância de se colocar em primeiro lugar. Neste domingo de Natal, atente-se à forma como você vem se relacionando com a sua família e amigos, buscando definir suas prioridades.A presença da Lua em Aquário enfatiza seu foco em tudo que vem acontecendo à sua volta, buscando formas criativas de se conectar com quem ama. Para as pessoas de Touro, esse movimento pode acabar sendo um pouco desgastante, já que são pessoas mais objetivas. É importante desacelerar, aproveitando as festividades para se desligar um pouco.A Lua em seu signo traz o foco para sua liberdade e autenticidade na forma de se relacionar com as pessoas à sua volta. Ao longo deste feriado, você, aquariano, pode sentir a necessidade de apaziguar climas tensos entre familiares, buscando se posicionar de forma respeitosa, apoiando a singularidade e diferenças de cada um.Para as pessoas de Escorpião, o dia de hoje pode trazer alguns desafios. É Importante lembrar de ter mais paciência e calma, já que as interações do dia vão ser mais intensas. Aproveite esse momento em família para trabalhar sua impulsividade, e focar no que as pessoas que você ama tem a contribuir para você.A Lua em Aquário promove um engajamento maior com as relações afetivas, sem tantas cobranças e respeitando seu espaço. Para as pessoas de Sagitário, esse é um ótimo momento para discernir aquilo que deseja, e se não vem solicitando demais dos outros.A Lua em Aquário, enfatiza a busca por independência, e a mudança de perspectiva. Os cancerianos tendem a ser pessoas muito ligadas à família, e podem acabar perdendo um pouco de si para acolher o outro. Contudo, a influência de Aquário aponta a necessidade de se separar um pouco e pensar mais em si mesmo, respeitando seus limites.A Lua em Aquário foca na necessidade dos piscianos de serem menos apegados às pessoas que ama, buscando mais autenticidade e liberdade. Dê mais atenção ao que realmente deseja, reflita se você está se colocando em primeiro lugar e trabalhe a forma que tem demonstrado suas emoções.Neste período em que Júpiter se encontra em Áries, você vem buscando mais expansão, já que esse posicionamento evidencia sua motivação e entusiasmo. Aproveite essa energia neste domingo, para se conectar às pessoas que ama de forma leve, buscando colher boas reflexões durante esse momento de confraternização que é o Natal.A Lua em Aquário traz a necessidade de estar mais aberto a ampliar seu ponto de vista. É importante entender que alguns estilos de vida podem não ser tão propícios para ir em busca de seus sonhos. Aproveite o final deste feriado para se organizar e começar bem a próxima semana.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.