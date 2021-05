Durante essa semana, a Super Lua Cheia em Escorpião e o início do movimento retrógrado de Plutão despertaram uma intensa movimentação emocional. Esses sentimentos são incômodos, porque não é algo que conseguimos (e nem devemos) ignorar ou reprimir com facilidade, tangendo os assuntos que são mais delicados para nós. Isso acontece exatamente para que você perceba aquilo que está acontecendo internamente com mais clareza, então, mesmo que não seja um processo agradável, é importante que você não silencie as ideias que estão vindo à tona. Além disso, o sextil que Vênus está formando com Netuno hoje nos deixa mais sensíveis para o mundo externo e interno, o que pode fazer com que fiquemos mais suscetíveis a chateações. Por outro lado, esse aspecto também facilita a conexão com nós mesmos, ativando os sentidos de percepção e a intuição de forma extraordinária. Uma dica para esse domingo é ter um dia mais reservado, para que você tenha tempo de refletir sobre tudo que está acontecendo internamente com tranquilidade.

Veja o seu signo de hoje (2/5)

Aries

Como a Lua entra em Aquário hoje a noite, você pode sentir dificuldades para dormir, porque as suas preocupações vêm à mente. Deixe de lado o celular e todas as outras telas pelo menos duas horas antes de dormir, e procure organizar o ambiente de forma relaxante, para evitar esse transtorno. A meditação também é uma ótima dica.

Touro

Os taurinos são regidos por Vênus, que está formando um sextil com o Urano, que se relaciona com a individualidade. Por isso, é interessante aproveitar o domingo e tirar um momento de descanso, fazendo algo que você goste e que te ajude a cuidar da saúde mental. Ler um livro ou ter um ‘dia de beleza’ são boas opções.

Gêmeos

Essa semana foi muito intensa no contexto astrológico, o que afeta a sua ansiedade. Como os imprevistos sempre serão diários, você precisa aprender a lidar com os conflitos diários de forma mais resiliente, para que o seu dia a dia não seja tão estressante. Aproveite o domingo para descansar o corpo e a mente.

Câncer

Os nativos de Câncer são muito sensíveis em se tratando da energia das pessoas ao seu redor e, como durante essa semana todos ficamos mais ansiosos, você precisa de um momento de descanso mais reservado, focado em cuidar apenas de você. Tenha cautela para não assumir fardos que não te pertencem.

Leão

Quando se sentem sensíveis, como durante essa semana, os leoninos tendem a reagir com agressividade, como um mecanismo de defesa que é inconsciente. Por esse motivo, aproveite o domingo para harmonizar o clima em sua casa, compartilhando um momento agradável com as pessoas que convivem com você.

Virgem

Os nativos de Virgem tendem a ser mais reservados e, por isso, esse momento em que Vênus está formando um sextil com Netuno é propício para você demonstrar seu caminho. Esse aspecto amplifica a sua sensibilidade e, assim, você consegue expressar melhor seus sentimentos, o que também ajuda a conciliar alguma discussão.

Libra

O aspecto que está se formando entre Netuno e Vênus te afeta diretamente, porque você é regido por esse último planeta. A sensibilidade aflora pode ser boa para o romance, mas você também pode tirar conclusões ilusórias e acabar se decepcionando. Tenha cuidado para não depositar muitas expectativas no outro.

Escorpião

Os escorpianos ficam ainda mais intensos nesse momento em que somos influenciados pelo sextil entre Vênus e Netuno. Uma forma de ancorar os seus sentimentos, para que eles não tomem sua razão, é acolhê-los e buscar compreender o que os motivou verdadeiramente, antes de dialogar sobre isso.

Sagitário

Sua vida amorosa pode se beneficiar com o sextil que está acontecendo entre Netuno e Vênus, te direcionando a expressar as suas emoções de forma mais sensível. Aproveite esse momento para conciliar os desentendimentos que aconteceram durante essa semana, que foi muito movimentada interna e externamente.

Capricórnio

O posicionamento da Lua no seu signo te ajuda a ter mais segurança emocional, mas a sensibilidade que é despertada pelo sextil que envolve Vênus e Netuno pode te deixar confuso. Saiba direcionar seus sentimentos para expressá-los com cuidado, e dedique algum tempo para as pessoas que moram com você.

Aquário

Como a Lua entra no seu signo durante a noite e, logo antes fica fora de curso por algumas horas, você pode se irritar facilmente hoje, além de ter problemas para dormir. Por isso, é interessante evitar assuntos e ambientes estressantes, para que você consiga recarregar as energias para essa nova semana.

Peixes

Quando Netuno e Vênus estão se aproximando, os piscianos ficam ainda mais sensíveis, não apenas com suas relações. Seu olhar para a vida se transforma e você pode encontrar, na sua espiritualidade, uma âncora para passar por esse momento difícil. Ter momentos reclusos para introspecção é uma ótima dica para esse momento.

