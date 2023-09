Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (24/9)

Ontem o Sol alcançou a linha do Equador e está distribuindo sua luz, igualmente, para os dois hemisférios. E do alto você enxergou o local que está ou estava e também aquele que você deseja ir agora. Essa clareza facilita as escolhas, a partida e as despedidas.

Quando você escolhe o que te traz paz, harmonia e bem estar, nada dificulta o teu progresso.

Hoje pode ser um dia delicado, pois a Lua vai chegar pertinho de Plutão e é preciso coragem e dedicação para transformar o descontrole emocional em força regeneradora. As decepções do passado não te definem. E o caminho para o futuro só é doloroso quando você se empenha em se apegar ao passado.

É a energia de Libra que chega reconstruindo, harmonizando e equilibrando. De pés no chão e consciente, aplique esse equilíbrio na sua própria vida. Celebre o que acontece de bom, olhe para o copo cheio e se abra para as novidades. Falando nisso, no período da manhã a Lua faz um aspecto harmonioso com Urano e a sua criatividade vai nas alturas. Aproveite todos os insights que chegam ou se jogue nos eventos inesperados.

E agora só resta uma possibilidade, se retirar de um relacionamento turbulento, um emprego turbulento, uma situação turbulenta ou dissipar pensamentos turbulentos.Você já viveu muitos conflitos e muita confusão, mas chegou a hora de equilibrar a mente e o coração e remar nas águas calmas, rumo à felicidade.

Áries

Querido ariano, pode ser que você esteja mergulhado num conflito entre agir ou permanecer em silêncio e deixar como está. Eu sei que você não consegue resolver ou decidir com facilidade. E nessa confusão mental você acabou fechando seu coração. Baixe a guarda, Não se recuse ver a verdade e admita que estava equivocado(a). Será que seus relacionamentos e parcerias estão num círculo vicioso?

Touro

Chegou a hora de seguir novos caminhos! Aproveite o entusiasmo do momento e se esforce para atingir suas metas. Você está pronto (a) para lidar com os imprevistos. Renove suas crenças e evite os caminhos seguros. Lua e Urano se unem facilitando os encontros e a resolução de problemas.

Gêmeos

Aproveite a conjunção Lua e Plutão e transforme o descontrole emocional em força regeneradora. Tudo virou de cabeça para baixo, pois o Universo está tentando te ensinar que você não tem o controle da sua vida. Aproveite o aspecto harmonioso da Lua e Sol e recupere a fé em sua própria capacidade.

Câncer

Canceriano(a), olhe para as suas relações. O amor fica mais intenso. Não importa as idas e vindas, fins e começos, o importante é que um relacionamento ou parceria está prestes a iniciar. Os encontros estão bem potentes. E tudo que for iniciado agora, relacionamento ou uma parceria ou contrato, pode conduzir você a um verdadeiro amor ou felicidade.

Leão

Abandone seu desejo de controle e tudo começa a funcionar. E quando você admite que tem medo, mais força você terá para enfrentar esses medos. Chegou a hora de cessar fogo nos relacionamentos, leonino(a). Abandone a bagagem emocional e abra sua mente para o presente. Alguns sacrifícios serão necessários.

Virgem

Não fuja do que dói. Abrace os desvalores, pois agora você está aprendendo com os seus erros e só assim vai crescer mais forte do que antes. Converse com outras pessoas e perceba que a suas dores também são dores do outro, isso pode levar a melhor compreensão de si mesmo(a).

Libra

Apesar das dificuldades, você tem força para seguir adiante. Você já sabe como se defender por precaução e já desenvolveu sua força através da autoconsciência. Você está preparado para qualquer coisa.

Escorpião

Fé em si mesmo(a). Você agora pode bater o pé e exigir seus direitos. Enfrente as críticas. Diga não. Resista a esses medos. E confie nas suas convicções. Se você está se sentindo ameaçado(a) diante de

Capricórnio

Capricorniano(a), você já sabe onde quer chegar e o que quer fazer, agora só precisa ouvir seu coração e seguir em frente. Você está se dedicando muito a uma causa, mas alguns obstáculos.

Aquário

Aquariano(a), hoje você está mais falante do que nunca, você vai ter que lidar com o inesperado, mas não tenha medo de se entregar. O que quer que esteja acontecendo uma nova fase em sua vida se inicia agora.

Peixes

Querido pisciano(a), reserve um tempo do seu domingo para refletir sobre os acontecimentos da sua vida e o que é que realmente deseja. Eu sinto que você está tendo que lidar com algumas perdas e não está sendo nada fácil. É preciso equilibrar razão e emoção. Você pode até descansar, mas desistir nunca.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.