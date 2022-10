Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (23/10)

Aquário

Capricórnio

Câncer

Leão

Escorpião

Gêmeos

Peixes

Libra

Virgem

Sagitário

Áries

Touro

Hoje o dia começa com Sol e Vênus ingressando em Escorpião, inaugurando um período em que estaremos mais intuitivos e determinados. Toda a potência de Escorpião será evidenciada, também porque um Eclipse nesse signo está se aproximando. A influência desse signo nos deixa mais perceptivos, aguçando a intuição e a sensibilidade para enxergar coisas que geralmente passariam batidas. Isso pode ser muito construtivo, dependendo da forma com que você irá absorver essas informações. Além disso, ontem ao final do dia a Lua entrou em Libra, trazendo um foco para as necessidades emocionais de nos relacionar, socializar e ouvir os outros. Esse conjunto de energias, da Lua em Libra e Sol e de Vênus em Escorpião, pede para que tenhamos mais atenção a nossa intuição e aos nossos sentimentos, acolhendo o que nos perturba e deixando muitas coisas irem embora. Ainda neste domingo, o movimento retrógrado de Saturno chegará ao fim, o que favorece o raciocínio e as burocracias do dia a dia. Aproveite para tirar um tempo para organizar sua semana, lembrando que na terça-feira (25/10) ocorrerá um Eclipse Solar, que despertará emoções intensas.A entrada de Sol e de Vênus em Escorpião potencializam a intuição e sensibilidade, para perceber aquilo que não está mais funcionando e que precisa ser deixado para trás. Para as pessoas de Aquário, isso pode ajudar a decidir quais projetos vem esgotando suas energias e focar em ideias mais práticas e inovadoras. Aproveite o domingo para refletir e buscar movimentação.O Sol e Vênus ingressaram em Escorpião, inaugurando um período mais intuitivo e determinado. Essa nova energia ajuda os capricornianos a buscarem soluções mais criativas e inovadoras. Isso pode ser um bom aliado no trabalho e nas relações familiares. Esteja aberto a ouvir e ser menos crítico com você e com os outros.A entrada da Lua em Libra, e Sol e Vênus em Escorpião, enfatizam a necessidade de ter mais atenção para sua intuição e seus sentimentos. Este é um bom momento para analisar o que vem te deixando aflito e ansioso, para que possa deixar essas pequenas coisas irem embora. Algumas mudanças vão ser necessárias para estar bem consigo mesmo.O Sol, seu planeta regente, entra em Escorpião hoje, aumentando sua percepção, intuição e sensibilidade para enxergar pequenas coisas que possam incomodar no dia a dia. A criatividade, característica dos leoninos, pode ser uma boa aliada para criar novos projetos e sair de situações que não agradam mais.Hoje, o Sol e Vênus ingressam em Escorpião, trazendo toda a potência do seu signo, principalmente com o Eclipse que ocorrerá terça. Aproveite essa intensidade para se reinventar. Sua intuição e sensibilidade pode ajudar a enxergar pequenas coisas que precisam de mudança para se tornar sua melhor versão.A Lua entrou em Libra, influenciando a necessidade emocional de se relacionar. Para as pessoas de Gêmeos, signo de ar assim como Libra, isso traz uma harmonia para sua comunicação e forma de ouvir o ponto de vista das pessoas. Assim, estar em meio ao conflito pode deixar você, geminiano, desconfortável. Caso vá passar o domingo com família ou amigos, tenha cuidado para não acabar se afastando por conta de discordâncias.A presença da Lua em Libra traz um foco maior para nossas necessidades emocionais, principalmente nos relacionamentos. As pessoas de Peixes podem se sentir mais sentimentais e sensíveis, buscando amparo nas pessoas que ama. Aproveite o domingo para sair ou mesmo fazer uma programação em casa.O Sol e Vênus hoje entram em Escorpião, saindo de seu signo, essa nova energia traz um foco para potência, aumentando sua intensidade nas relações. Mesmo com essa saída, a Lua entrou em Libra ontem, mantendo uma harmonia entre suas ações e a intensidade dos seus sentimentos.A entrada de Sol e Vênus em Escorpião, pode ser desafiadora para os virginianos, já que você pode se sentir mais ansioso com a necessidade de mudanças. O aumento da percepção e intuição proporcionados por esses trânsitos pode deixar você mais crítico e intolerante com os próprios erros. Lembre que nem sempre iremos conseguir dar nosso máximo em tudo.A Lua minguante em Libra pode deixar as pessoas de Sagitário um pouco impacientes e vulneráveis. Isso se deve por evidenciar sua falta de habilidade de lidar com suas próprias emoções. Isso traz a necessidade de buscar mais harmonia e acolher mais o que vem sentindo. Conversar com pessoas que ama pode ajudar a se compreender melhor.Para as pessoas de Áries, o dia começa com energias mais leves e fluidas. Com a entrada de Sol e Vênus (planeta regente de Touro) em Escorpião, você, taurino, pode se sentir mais intuitivo, e estar mais determinado a buscar por aquilo que realmente lhe interessa. Essa potência de Escorpião pode trazer força para começar novos projetos. Tome cuidado para não deixar a ansiedade tomar conta e aproveite o domingo para se planejar.