Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (22/10)

Sua madrugada pode ter sido agitada. Exatamente às 03:00 a Lua e Mercúrio obstruíram a passagem e sua mente pode ter ficado mais agitada, comprometendo a tranquilidade do seu sono. Mas o mensageiro dos Deuses, Mercúrio, está mais visceral do que nunca e acende a luz que antecede os teus voos. Ele faz uma parceria com Saturno, no signo de Peixes, ativando sua mente estratégica. Hoje é um bom dia para sentar e traçar a rota, fazer planos, cálculos e fechar parcerias de sucesso. Mas só feche aquela parceria que você quer que permaneça na sua vida por um bom tempo.

No domingo à tarde, você terá a oportunidade de falar com precisão, se expressar abertamente e organizar suas ideias. Faça acordos, assine contratos, faça um pedido de namoro ou casamento. Dificilmente você vai cair nas armadilhas típicas da comunicação. E sob esse céu, qualquer negociação que vise resultados a médio e longo prazo serão favorecidas. E ainda temos um grande triângulo de Terra, formado por Vênus em Virgem, Lua em Capricórnio e Júpiter em Touro, lhe concedendo uma benção. E eu te pergunto: O que está te impedindo de dar a cara a tapa? Faça uma lista das coisas que gostaria de realizar. É Lua crescente em Capricórnio e sua capacidade produtiva ganha um espaço enorme no seu universo empreendedor.

Áries

Hoje é aquele dia perfeito para tomar uma decisão importante. Vênus, Lua e Júpiter em sintonia prometem trazer resoluções, que podem incluir alguma proposta de trabalho ou possibilidades de ganhos financeiros. A boa sintonia entre Mercúrio e Saturno também ajudam a repensar um problema, situação nebulosa na sua vida.

Touro

Vênus e Júpiter se alinham e dizem AMÉM para algum pedido seu. Você só precisa confiar, pois nesse domingo a sorte está ao seu lado, taurino(a). Se você quiser iniciar novos projetos ou até mesmo aprofundar uma relação, aproveite! Pois Mercúrio e Saturno, alinhados e em sintonia, te dão a dose extra de lucidez e bom senso para repensar e reajustar os planos.

Gêmeos

O domingo é um dia especial para você, geminiano(a). Mercúrio faz um ótimo aspecto com Saturno, trazendo bom senso, especialmente para questões de trabalho e carreira. O fato de Mercúrio, seu planeta regente, chegar a Escorpião neste domingo mostra que você está dando início a um período onde a estratégia importa, esse trânsito te leva a aprofundar um interesse ou desenvolver uma habilidade importante. Foque nos detalhes.

Câncer

Hoje o seu humor muda e o Céu vai beneficiar a sua vida em vários aspectos. Vênus, Lua e Júpiter estão conspirando ao seu favor, tornando este dia perfeito para sentar-se e continuar aquela conversa, dessa vez será definitivo. Não desperdice esse dia sozinho(a) ou em silêncio. O domingo promete momentos muito agradáveis com amigos, irmãos e vizinhos. Vai passear!

Leão

Domingo é o dia para você brilhar, leonino(a)! Vênus, Lua e Júpiter, alinhados perfeitamente, te dão uma dose extra de sorte, trazendo possíveis lucros, vantagens e resoluções financeiras. Pode acreditar! Se tiver alguma negociação ou transação comercial em aberto, este é o dia de entrar em contato com a outra parte e fechar!

Virgem

O domingo pode ser um dia feliz, virginiano(a)! Vênus, Lua e Júpiter bem alinhados preenchem seu dia com autoconfiança, abrindo as portas da esperança! Pode ser que surja uma oportunidade inesperada. Neste mesmo dia, Mercúrio em harmonia com Saturno indica que você será mais responsável com o que fala. Ideal para aquele papo sério com alguém especial ou para regularizar documentos e contratos, seja um negócio, casamento ou até um divórcio, vejo muitos entendimentos.

Libra

A combinação perfeita entre Vênus, Lua e Júpiter abençoa e opera milagres, libriano(a). E aqueles problemas que tanto te assombraram nos últimos tempos serão resolvidos sem muitos esforços. Mercúrio e Saturno estão trabalhando juntos para que você tome as decisões que precisa sem tanta resistência. Uma dose extra de bom senso facilita as resoluções profissionais e financeiras de forma muito inteligente.

Escorpião

O belo encontro entre Vênus, Lua e Júpiter era tudo que você precisava, escorpiano(a)! Pois depois de tanta pressão, você vai sentir um alívio. E não esqueça que: é compreendendo que se é compreendido. E se há uma conversa pendente com um amigo, parceiro ou chefe, este é o momento para se sentar e esclarecer, pois os acordos podem fechar de forma fluída. E Mercúrio e Saturno ajudam nas suas decisões

Sagitário

O triângulo de Terra no céu vai te ajudar a atrair vantagens profissionais e receber algum tipo de benefício ou reconhecimento, sagitariano(a)! Aproveite porque seu brilho está em alta e, além disso, o encontro entre Mercúrio e Saturno sugere que você está diante de alguma situação ou decisão benéfica para o seu futuro. Se estava pensando em mudar de casa, investir ou simplesmente fazer um planejamento a longo prazo, esse é o momento.

Capricórnio

Respira e não pira, capricorniano(a)! Vênus, Lua e Júpiter jogam no seu time, trazendo uma dose extra de otimismo. Fique ligado(a), pois pode surgir um convite, uma oportunidade ou até mesmo um presente inesperado. Sinto que as boas energias se aproximam. E sabe aquele acordo que estava no "aperto de mão"? Mercúrio e Saturno chegam para oficializar.

Aquário

Vênus, Lua e Júpiter amplificam uma sensação de bem-estar na sua vida privada. O domingo é perfeito para curtir sua casa e se sentir em harmonia com as suas emoções. Vejo oportunidades financeiras a caminho. Se estiver cogitando uma venda, compra ou aluguel de imóvel, esse dia parece promissor. A sintonia entre Mercúrio e Saturno facilita a concretização de acordos. Se você tiver uma ideia para aumentar sua renda, agora é a hora de colocá-la em prática.

Peixes

Hoje, Vênus, Lua e Júpiter formam um triângulo de bençãos no céu e trazem momentos agradáveis, talvez até com notícias animadoras vindas de vizinhos ou parentes próximos. Pode surgir um convite ou uma proposta e trazer ânimo para sua rotina. Além disso, Mercúrio e Saturno favorecem discussões mais sérias que abrem caminhos na sua vida!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.