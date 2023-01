Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (22/1)

Capricórnio

Sagitário

Peixes

Leão

Aquário

Câncer

Virgem

Libra

Touro

Escorpião

Áries

Gêmeos

Hoje a Lua permanece em Aquário durante todo o dia, te convidando a buscar mais expansão. Essa lunação chega como forma de incentivar uma fase mais criativa, autêntica e livre. É hora de voar, de confiar nos seus talentos e no seu potencial, dando mais ouvidos para o que sua alma vem pedindo. Esse movimento é potencializado pelo fim da retrogradação de Urano, planeta regente de Aquário, que diz sobre confiar no seu poder e na sua capacidade para mudança. Aproveite a clareza do momento para trabalhar suas metas de forma mais rápida e prática, já que a energia aquariana tem como base a inovação, tecnologia e criação.A volta do movimento direto de Urano proporciona um período mais tranquilo, sem tantos imprevistos e falhas de comunicação. Esse movimento pode ajudar a ter mais controle sobre como expressar seus sentimentos. Aproveite para se planejar e estar alinhado às suas prioridades.A liberdade e a clareza proporcionadas pelos trânsitos do dia potencializam a busca por independência dos sagitarianos. Você pode se sentir mais disposto a ter conversas importantes, seja para encerrar ciclos ou para planejar novos.Os trânsitos do dia podem gerar muitos 'burburinhos' na sua mente, fazendo com que seus pensamentos fiquem um pouco desorganizados. É importante tirar um tempo para você, focando em como essa nova fase pode afetar seus relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais.A entrada do Sol em seu signo oposto traz alguns desafios e mudanças em relação a sua essência e tudo o que você acredita. É um momento de reflexão e busca pelo novo, sendo necessário usar toda sua força e coragem para encarar as consequências das suas ações.O fim da retrogradação de Urano, seu planeta regente, amplifica seu desejo por mudanças, além de trazer um foco maior para sua liberdade. Esse planeta diz muito sobre sua visão revolucionária, associada a sua capacidade mental e energia para colocar as coisas novas em prática.A Lua em Aquário te convida a se permitir ser mais autêntico, buscando mais brilho para sua alma. Aproveite esse domingo para estar ao lado de quem ama e te motiva a se desenvolver e expandir. Decida-se e comece a se planejar para os movimentos da semana.O fim das retrogradações desperta um momento de muita movimentação e mudanças, em que você pode começar a colocar em prática tudo que refletiu e repensou nas últimas semanas. Aproveite para planejar os próximos passos da sua carreira.Vênus forma conjunção com Saturno em Aquário, enfatizando a necessidade de se planejar financeiramente, buscando um equilíbrio entre suas prioridades e seus gastos. Aproveite a energia do dia para se movimentar e colocar em prática os cuidados que deseja com seu corpo.O fim da retrogradação de Urano em seu signo aponta para uma maior fluidez em relação às mudanças da sua vida. Por estar ocorrendo em um signo de terra, esse trânsito diz muito sobre mudanças físicas no ambiente e problemas climáticos.A temporada aquariana desperta em você muita força e disposição para se reinventar, fazendo com que seus pensamentos fiquem mais voltados para seu exterior. Pense em como criar novos hábitos para sua rotina. Aproveite essa liberdade para se arriscar novamente.A Lua em Aquário forma sextil com Quíron em seu signo logo pela manhã, trazendo muita energia para se movimentar física e mentalmente. Muitas ideias podem surgir ao longo do dia, aproveite esses insights para anotar tudo que deseja realizar durante a semana.O domingo se inicia com uma energia mais animada, já que a Lua faz um trígono com Marte, enfatizando a necessidade de se movimentar. Você, geminiano, pode sentir seus pensamentos mais agitados, trazendo muitas dúvidas e questionamentos. Cuidado para não acabar agindo por impulso.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.